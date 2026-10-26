पेट्रोल बनाम CNG बनाम EV: 10,000, 20,000 और 30,000 किमी चलाने के लिए सबसे सस्ता विकल्प कौन सा है?

पहले, स्थानीय बाज़ार से नई कार चुनते समय आपके पास केवल पेट्रोल या डीज़ल का ही विकल्प होता था. आज आपके पास ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं, जिनमें CNG और EV तकनीक भी शामिल हैं. लेकिन, सिर्फ़ चार्जिंग की लागत या ईंधन की कीमतों को देखकर ही फ़ैसला नहीं लिया जा सकता; असल में, जब आप CNG या EV मॉडल खरीदते हैं, तो उनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ज़्यादा होती है.

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इसलिए, यह जानने के लिए कि कौन सा पावरट्रेन वास्तव में आपके पैसे बचाता है, आपको एक निश्चित दूरी तय करने में आने वाली कुल रनिंग कॉस्ट (चलने का खर्च) को देखना होगा. इसके लिए, हमने यहाँ एक बिल्कुल निष्पक्ष तुलना करने की कोशिश की है, जिसमें टाटा टियागो और टाटा नेक्सॉन का इस्तेमाल किया गया है (भारत में टाटा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी है जो एक ही मॉडल नाम के तहत पेट्रोल इंजन, फैक्ट्री-फिटेड CNG किट और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कारें पेश करती है).

रियल वर्ल्ड फ्यूल की कीमतें और माइलेज

हमने आधिकारिक ARAI आंकड़ों को छोड़ दिया है और उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टाटा के वास्तविक C75 टेस्ट साइकिल के अनुरूप, मिली-जुली ड्राइविंग स्थितियों के लिए अधिक व्यावहारिक दक्षता अनुमानों का इस्तेमाल किया है. ब्रोशर में दिए गए आंकड़े पूरी तरह से नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों में टेस्ट किए जाते हैं, और वे शायद ही कभी उस अनुभव को दर्शाते हैं जो आपको वास्तव में शहर के भारी ट्रैफिक में मिलता है.

पेट्रोल: ₹100 प्रति लीटर

CNG: ₹85 प्रति किलोग्राम

बिजली (घर पर चार्जिंग): ₹8 प्रति यूनिट (kWh)

टाटा टियागो की एफिशियंसी

टाटा टियागो एक हल्की, चार मीटर से कम लंबाई वाली हैचबैक है, जिसे मुख्य रूप से शहरी आवागमन के लिए बनाया गया है.

पेट्रोल (1.2-लीटर): शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 15 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. इस हिसाब से गाड़ी चलाने का खर्च ₹6.66 प्रति किलोमीटर आता है.

शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 15 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. इस हिसाब से गाड़ी चलाने का खर्च ₹6.66 प्रति किलोमीटर आता है. CNG (1.2-लीटर iCNG): शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 20 किमी/किलोग्राम का माइलेज मिलता है. इस हिसाब से चलाने का खर्च ₹4.25 प्रति किलोमीटर आता है.

शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 20 किमी/किलोग्राम का माइलेज मिलता है. इस हिसाब से चलाने का खर्च ₹4.25 प्रति किलोमीटर आता है. EV (24 kWh बैटरी): एक बार चार्ज करने पर 205 से 215 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी दक्षता लगभग 8.5 किमी/यूनिट है और चलाने का खर्च सिर्फ ₹0.94 प्रति किलोमीटर आता है.

टाटा नेक्सॉन की कार्यक्षमता

टाटा नेक्सॉन एक भारी कॉम्पैक्ट SUV है. इसे शुरुआती गति पकड़ने के लिए कहीं ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है.

पेट्रोल (1.2-लीटर टर्बो): शहर और हाईवे पर मिलाकर लगभग 13 किमी/लीटर का माइलेज मिलता है. इस हिसाब से गाड़ी चलाने का खर्च ₹7.69 प्रति किलोमीटर आता है.

CNG (1.2-लीटर टर्बो iCNG): भारत का पहला टर्बोचार्ज्ड CNG इंजन रोजाना इस्तेमाल में लगभग 15 किमी/किलोग्राम का माइलेज देता है. इससे गाड़ी चलाने का खर्च ₹5.66 प्रति किलोमीटर आता है.

EV (45 kWh बैटरी): बड़ी 45 kWh बैटरी एक बार चार्ज करने पर वास्तविक परिस्थितियों में 350 से 375 किलोमीटर की रेंज देती है. इसकी दक्षता लगभग 8 किमी/यूनिट है और चलाने का खर्च ₹1 प्रति किलोमीटर आता है.

10,000 किलोमीटर के लिए चलने का खर्च

मान लीजिए कि एक साल में गाड़ी चलाने की सामान्य दूरी 10,000 किलोमीटर है. इसमें रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के 20 से 25 किलोमीटर, वीकेंड पर मॉल जाना और दो-तीन बार दूसरे शहरों की सड़क यात्राएं शामिल है.

कार मॉडल पावरट्रेन 10,000 km के लिए ईंधन की लागत पेट्रोल पर बचत टाटा टियागो पेट्रोल रु.66,600 - टाटा टियागो सीएनजी रु.42,500 रु.24,100 टाटा टियागो ईवी रु.9,400 रु.57,200 टाटा नेक्सॉन पेट्रोल रु.76,900 - टाटा नेक्सॉन सीएनजी रु.56,600 रु.20,300 टाटा नेक्सॉन ईवी रु.10,000 रु.66,900

10,000 किलोमीटर चलने पर, टियागो जैसी छोटी हैचबैक कार में पेट्रोल का इस्तेमाल करने पर आपका खर्च रु.66,000 से ज़्यादा आएगा. अगर आप CNG का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लगभग रु.24,000 बच सकते हैं. लेकिन अगर आप टियागो EV को घर पर रात भर किसी सामान्य वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं, तो आपका सालाना ईंधन खर्च रु.10,000 से भी कम हो जाएगा.



ज़्यादा वज़न वाली नेक्सॉन SUV में तो बचत और भी ज़्यादा होती है. टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली नेक्सॉन के मुकाबले, नेक्सॉन EV में ऊर्जा खर्च के तौर पर आपके लगभग रु.67,000 बच जाते हैं.

20,000 किलोमीटर के लिए चलने का खर्च

ओडोमीटर पर 20,000 किलोमीटर का आंकड़ा छूने का मतलब आमतौर पर एक सामान्य यूज़र के लिए दो साल होता है, जबकि रोज़ाना 50 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाने वालों के लिए इसमें सिर्फ एक साल लगता है.

कार मॉडल पावरट्रेन टाइप फ्यूल लागत 20,000 किमी पेट्रोल पर बचत टाटा टियागो पेट्रोल रु.1,33,200 - टाटा टियागो सीएनजी रु..85,000 रु..48,200 टाटा टियागो ईवी रु.18,800 रु.1,14,400 टाटा नेक्सॉन पेट्रोल रु.1,53,800 - टाटा नेक्सॉन सीएनजी रु.1,13,200 रु.40,600 टाटा नेक्सॉन ईवी रु.20,000 रु.1,33,800

20,000 किलोमीटर चलने पर पेट्रोल का खर्च बहुत बढ़ जाता है. नेक्सॉन पेट्रोल के मालिक ने सिर्फ ईंधन पर ही रु.1.50 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए होंगे. वहीं, नेक्सॉन EV के मालिक ने बिजली पर केवल रु.20,000 खर्च किए हैं.

और अगर आपने टाटा टियागो CNG खरीदी है, तो अब तक ईंधन में बचाए गए रु.48,200, स्टैंडर्ड पेट्रोल टियागो के मुकाबले आपने जो अतिरिक्त कीमत (प्रीमियम) चुकाई थी, उसका लगभग आधा हिस्सा कवर कर लेते हैं. वहीं दूसरी ओर, EV के मालिक ने अब तक रु.1.10 लाख से ज़्यादा की नकद बचत कर ली है.

30,000 किलोमीटर के लिए चलने का खर्च

जब ओडोमीटर 30,000 किलोमीटर से आगे पहुँच जाता है, तब तक वाहन पूरी तरह से 'रन-इन' (शुरुआती इस्तेमाल के दौर से गुजर) चुका होता है और संभवतः इसके स्वामित्व का तीसरा साल शुरू हो रहा होता है.

कार मॉडल पावरट्रेन टाइप फ्यूल लागत 20,000 किमी पेट्रोल पर बचत टाटा टियागो पेट्रोल रु.1,99,800 - टाटा टियागो सीएनजी रु.1,27,500 रु.72,300 टाटा टियागो ईवी रु.28,200 रु.1,71,600 टाटा नेक्सॉन पेट्रोल रु.2,30,700 - टाटा नेक्सॉन सीएनजी रु.1,69,800 रु.60,900 टाटा नेक्सॉन ईवी रु..30,000 रु.2,00,700

टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में अब तक रु.2.3 लाख से ज़्यादा का पेट्रोल लग चुका है. वहीं, नेक्सॉन EV में बिजली का खर्च सिर्फ 30,000 रुपये आया है, जो कि लगभग 2 लाख रुपये कम है.

टियागो CNG में, पेट्रोल के मुकाबले रु.72,300 की बचत का मतलब है कि फैक्ट्री-फिटेड CNG किट की शुरुआती अतिरिक्त कीमत का तीन-चौथाई से ज़्यादा हिस्सा वसूल हो चुका है. लगभग 39,500 किलोमीटर चलने के बाद आपकी पूरी लागत वसूल हो जाएगी, और उसके बाद CNG कार से तय किया गया हर एक किलोमीटर सीधे आपकी जेब में पैसे वापस लाएगा.

छिपे हुए कारक: सर्विसिंग और रखरखाव

हालाँकि, ईंधन की लागत तो बस एक पहलू है. इसके अलावा नियमित सर्विसिंग और मैकेनिकल मेंटेनेंस भी शामिल होते हैं, जो 30,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने की कुल लागत पर असर डालेंगे.

पेट्रोल मेंटेनेंस: आधुनिक नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन काफी भरोसेमंद होते हैं और इनकी सर्विसिंग पर ज्यादा खर्च नहीं आता. 30,000 किलोमीटर तक की सामान्य सर्विसिंग में तीन बार इंजन ऑयल बदलना, ऑयल फिल्टर और केबिन एयर फिल्टर बदलना और स्पार्क प्लग का नया सेट लगवाना शामिल है. इस पर लगभग ₹15,000 से ₹20,000 तक खर्च हो सकता है.

CNG मेंटेनेंस: CNG एक ऐसा ईंधन है जो पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा तापमान पर जलता है और इसमें चिकनाई देने वाले गुण नहीं होते. इसलिए फैक्ट्री-फिटेड CNG कारों के रखरखाव पर अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. पेट्रोल इंजन के सामान्य ऑयल बदलाव के अलावा CNG फिल्टर कार्ट्रिज भी बार-बार बदलना पड़ता है. स्पार्क प्लग भी जल्दी घिसते हैं. भारी CNG सिलेंडर की हर तीन साल में अनिवार्य हाइड्रो-टेस्टिंग करानी होती है, जिससे खर्च बढ़ता है. 30,000 किलोमीटर तक CNG कार के रखरखाव पर पेट्रोल मॉडल के मुकाबले लगभग 15 से 20% ज्यादा खर्च हो सकता है.

EV मेंटेनेंस: इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग पर सबसे कम खर्च आता है. इसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, क्लच प्लेट और टाइमिंग बेल्ट बदलने की जरूरत नहीं होती. इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की जांच, बैटरी कूलेंट की जांच और जरूरत के अनुसार उसे भरना और ब्रेक पैड की स्थिति की जांच करना जरूरी होता है. इलेक्ट्रिक कारों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ी की रफ्तार कम करते समय बैटरी भी चार्ज होती है. इससे ब्रेक पैड भी पेट्रोल-डीजल कारों के मुकाबले काफी लंबे समय तक चलते हैं। 30,000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग पर कुल लगभग ₹8,000 से ₹10,000 खर्च हो सकते हैं.

शुरुआती कीमत प्रीमियम: ब्रेक-ईवन पॉइंट को समझना

इसके अलावा, शोरूम की स्टिकर कीमत को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह उस कुल रकम पर असर डालती है जो आप नई गाड़ी खरीदने के लिए चुकाते हैं.

अगर आप टाटा टियागो लेना चाहते हैं, तो पेट्रोल इंजन से डुअल-सिलेंडर iCNG सेटअप पर जाने के लिए आपको लगभग रु.95,000 ज़्यादा चुकाने होंगे. पेट्रोल नेक्सॉन से टर्बोचार्ज्ड नेक्सॉन iCNG पर जाने के लिए रु.1 लाख ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे. ईंधन की जो बचत हमने अभी कैलकुलेट की है, उसे देखते हुए एक CNG खरीदार लगभग 40,000 से 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इस अतिरिक्त खर्च (प्रीमियम) की भरपाई कर लेगा.

टाटा नेक्सॉन EV की एक्स-शोरूम कीमत, इसी तरह के पेट्रोल-ऑटोमैटिक वेरिएंट की तुलना में लगभग रु.2.50 लाख से रु.3.50 लाख अधिक होती है. हालाँकि, चूँकि भारत के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाती है या ये बिल्कुल नहीं लगते, इसलिए ऑन-रोड कीमत का अंतर काफी कम हो जाता है. आप जिस राज्य में गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, उसके आधार पर लगभग 35,000 से 50,000 किलोमीटर चलने के बाद, आप शुरुआती अतिरिक्त खर्च की भरपाई कर सकते हैं और दोनों की कुल लागत बराबर हो सकती है.

इसके अलावा, पब्लिक फास्ट चार्जिंग का भी मामला है. अगर आप हाईवे पर कमर्शियल DC फास्ट चार्जर्स पर काफी हद तक निर्भर हैं, तो आपको प्रति यूनिट रु.18 से रु.24 तक का भुगतान करना होगा. इन दरों पर, EV की रनिंग कॉस्ट बढ़कर लगभग रु.2.50 से रु.3.00 प्रति किलोमीटर हो जाती है, जिससे 'ब्रेक-ईवन' (यानी खर्च की गई रकम वसूल होने) में लगने वाला समय बढ़ जाता है.

पेट्रोल, CNG या EV: आपको किस तरह के ईंधन वाला वाहन खरीदना चाहिए?

सच कहें तो, ऐसा कोई एक पावरट्रेन नहीं है जो हर भारतीय ड्राइवर के लिए एकदम सही हो. जो कार हाईवे पर गाड़ी चलाने के शौकीन व्यक्ति के लिए सबसे सस्ती हो सकती है, वह शहर में रोज़ आने-जाने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी सबसे सस्ती नहीं होगी.

अगर आप साल भर में 8,000 किलोमीटर से कम गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल कार ही चुनें. इसकी शुरुआती कीमत सबसे कम होती है, इसमें बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) पूरी तरह से खाली रहता है, और आपको CNG पंपों पर लंबी लाइनों में लगने या EV चार्जिंग स्टेशन खोजने की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। कम माइलेज होने पर, आप इतनी गाड़ी नहीं चलाते कि वैकल्पिक ईंधनों (जैसे CNG या इलेक्ट्रिक) के लिए चुकाई गई अतिरिक्त शुरुआती कीमत की भरपाई हो सके.

लेकिन अगर आपका रोज़ का सफ़र 40 या 50 किलोमीटर से ज़्यादा है और आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ CNG स्टेशनों का एक अच्छा और फैला हुआ नेटवर्क है, तो फ़ैक्ट्री-फिटेड CNG एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है. टियागो iCNG और नेक्सॉन iCNG जैसी गाड़ियाँ आपके ईंधन के खर्च को लगभग 40% तक कम कर देती हैं, जबकि हाईवे की अचानक बनी किसी ट्रिप के लिए पेट्रोल टैंक की सुविधा भी बनी रहती है. और ट्विन-सिलेंडर डिज़ाइन की वजह से, अब आपको गैस टैंक रखने के लिए अपनी कार की डिक्की (बूट स्पेस) से समझौता नहीं करना पड़ेगा.

हालाँकि, अगर आपके घर पर पार्किंग की अपनी जगह है जहाँ आप वॉल-बॉक्स चार्जर लगवा सकते हैं, और आपकी महीने की ड्राइविंग अक्सर 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, तो EV खरीदना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हाँ, शोरूम में इसकी कीमत ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर आपका खर्च सिर्फ रु.1.00 प्रति किलोमीटर ही आएगा. इसके अलावा, भारी ट्रैफ़िक में इंजन का कोई कंपन (वाइब्रेशन) नहीं होता, कोई मैकेनिकल मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता, और वीकेंड पर शहर के कामों के लिए यह एकदम शांत और तनाव-मुक्त अनुभव देती है.