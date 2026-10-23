पिरेली और BKT ने 2030 तक भारत में 800,000 प्रीमियम कार टायर बनाने के लिए समझौता किया
- BKT 2030 तक पिरेली (Pirelli) ब्रांड के 800,000 तक टायरों का निर्माण करेगी
- कंपनियां एक समर्पित टायर निर्माण संयंत्र के लिए 50:50 के संयुक्त उद्यम (joint venture) पर विचार कर रही हैं
- इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के बढ़ते प्रीमियम कार टायर बाजार में अपनी पैठ बनाना है
पिरेली और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BKT) ने भारत में प्रीमियम कार टायर बनाने के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है, जिसके तहत 2030 तक पिरेली ब्रांड के 800,000 तक टायर बनाने की योजना है.
समझौते के पहले चरण के तहत, BKT एक नए बने प्लांट में टायर बनाएगा. यह प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा और इसमें पिरेली (Pirelli) के तकनीकी और गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाएगा. इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव बाजार और प्रीमियम टायरों की बढ़ती मांग का लाभ उठाना है.
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इस समझौते में कुछ शर्तों के साथ एक दूसरे चरण की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें दोनों कंपनियों के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) स्थापित करना शामिल है. प्रस्तावित उद्यम पिरेली (Pirelli) और BKT, दोनों ब्रांडों के तहत उच्च-मूल्य वाले कार टायरों के लिए एक समर्पित प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करेगा, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी.
पिरेली की भारत में पहले से ही व्यावसायिक मौजूदगी है, और यह साझेदारी देश में उसकी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. BKT के लिए, यह समझौता अपने मौजूदा टायर कारोबार से आगे बढ़कर पैसेंजर कार टायर सेगमेंट में विस्तार करने का एक अवसर है.
कंपनियों को उम्मीद है कि 2025 से 2030 के बीच भारत में कारों के रजिस्ट्रेशन में सालाना 5-7% की वृद्धि होगी, जबकि इसी अवधि में प्रीमियम कार टायर बाजार के लगभग पांच गुना तक बढ़ने का अनुमान है.
पिरेली के कार्यकारी चेयरमैन मार्को ट्रोंचेटी प्रोवेरा ने कहा कि वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के विकास में भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जाएगी, जिससे यह साझेदारी इतालवी टायर निर्माता कंपनी के लिए एक रणनीतिक कदम बन जाती है. BKT के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजीव पोद्दार ने कहा कि इस समझौते से कंपनी की प्रोडक्शन क्षमताओं, गुणवत्ता मानकों और औद्योगिक विशेषज्ञता को मान्यता मिली है.
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