पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में 30 सितंबर को लॉन्च होगी, जानें ज़रूरी बातें

पोर्श भारतीय बाज़ार में अपनी बहुप्रतीक्षित कायेन इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने पिछले साल ही इसकी कीमतों का ऐलान कर दिया था, जो रु.1.77 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. अब कंपनी ने घोषणा की है कि यह SUV 30 सितंबर को भारतीय बाज़ार में आएगी. यह एसयूवी दो वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी: स्टैंडर्ड और टर्बो इलेक्ट्रिक.

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सबसे पहले, इस एसयूवी की लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊंचाई 1,674 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 3,023 मिमी है. लुक की बात करें तो, इलेक्ट्रिक एसयूवी होने के कारण कायेन इलेक्ट्रिक में पारंपरिक ग्रिल नहीं है और इसमें नए डिज़ाइन वाला बम्पर दिया गया है.

बंपर गाड़ी के अगले हिस्से (फ़ेशिया) का ही एक हिस्सा है, जिसमें ग्रिल की जगह एक बंद पैनल लगाया गया है. इसके अलावा, सामने वाले बंपर के निचले हिस्से में काले रंग के एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो हवा के बहाव में मदद करते हैं और बैटरी का तापमान बनाए रखने में सहायक होते हैं.

हालांकि, इसका ओवरऑल फ्रंट लुक पूरी तरह से नया नहीं है, क्योंकि इसमें इसके पेट्रोल-डीज़ल वर्जन वाले कुछ एलिमेंट्स, जैसे हेडलाइट डिज़ाइन, एयर वेंट्स और बोनट को बरकरार रखा गया है.

साइड से देखने पर, इस एसयूवी का आकार पुराने मॉडल जैसा ही है. हालांकि, अब इसमें 20 से 22-इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है. इन व्हील्स का डिज़ाइन एयरोडायनामिक है, जिससे गाड़ी की कुल रेंज बेहतर होती है.

पीछे की तरफ़ नए डिज़ाइन वाला, ज़्यादा शार्प टेललाइट सेटअप है जो एक पतली LED लाइट बार से जुड़ा है. पिछले बम्पर के निचले हिस्से में एक मोटा, काले रंग का डिफ्यूज़र दिया गया है.

इसके अंदर का डिज़ाइन सिंपल है; सेंटर कंसोल पर लगभग कोई फिजिकल बटन नहीं है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे सामान रखने के लिए काफी जगह दी गई है. स्क्रीन की बात करें तो इसमें 14.5-इंच की कर्व्ड इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है. साथ ही, ऑप्शन के आधार पर इसमें 14.9-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले और ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मिल सकता है. शानदार अनुभव के लिए इसमें 14-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि 20-स्पीकर वाला हरमन कार्डन (हरमन-कार्डन) सिस्टम भी चुना जा सकता है.

ज़्यादा सुविधा के लिए, कायेन में फ़ोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे की वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक सनरूफ़ जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. सबसे महंगे मॉडल में 18-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें मिलती हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 8-वे एडजस्टमेंट की सुविधा होती है.

इस एसयूवी में 113 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाती हैं. इसके दो वेरिएंट उपलब्ध हैं. स्टैंडर्ड मॉडल की रेंज 642 km बताई गई है, जबकि ज़्यादा स्पोर्टी टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल की मैक्सिमम रेंज 623 km है. इस एसयूवी में स्टैंडर्ड तौर पर एडेप्टिव एयर सस्पेंशन मिलता है और रियर-व्हील स्टीयरिंग का ऑप्शन भी उपलब्ध है. चार्जिंग को आसान बनाने के लिए, कायेन इलेक्ट्रिक पहली ऐसी पोर्श कार है जिसमें ऑप्शनल 11 kW वायरलेस चार्जिंग सिस्टम दिया गया है.

स्पीड, तापमान और बैटरी चार्ज लेवल जैसी चीज़ों के आधार पर, कायेन इलेक्ट्रिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के ज़रिए 600 kW तक एनर्जी वापस पा सकती है. कंपनी का कहना है कि इसकी एनर्जी वापस पाने की क्षमता फॉर्मूला ई कारों जैसी है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर 97% तक ब्रेकिंग का काम संभालती हैं.

स्टैंडर्ड मॉडल 402 bhp की ताकत और 835 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इसमें एक टर्बो इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी है, जो 1,140 bhp तक की पावर और 1,150 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. स्टैंडर्ड मॉडल 0-100 kmph की रफ़्तार 4.8 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है. वहीं, टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल 0-100 kmph की रफ़्तार 2.5 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है.