पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक रु.1.77 करोड़ में हुई लॉन्च
- कायेन इलेक्ट्रिक, लॉन्च कंट्रोल के साथ 402 bhp तक की ताकत और 835 Nm का टॉर्क बनाता है
- कायेन टर्बो इलेक्ट्रिक 1,140 bhp तक की ताकत और 1,500 Nm का टॉर्क बनाती है
- दोनों एसयूवी में 113 kWh की बैटरी और 390 kW DC चार्जिंग की सुविधा मिलती है
पोर्श इंडिया ने भारत में कायेन इलेक्ट्रिक ट्विन्स - कायेन इलेक्ट्रिक और कायेन टर्बो इलेक्ट्रिक - को क्रमशः ₹1.77 करोड़ और ₹2.27 करोड़ (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.
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इस लॉन्च के साथ कंपनी अपनी लग्ज़री SUV लाइन-अप में दो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वैरिएंट्स शामिल कर रही है. दोनों मॉडल्स में 113 kWh का ग्रॉस बैटरी पैक, डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स और ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा है, जबकि टर्बो इलेक्ट्रिक में ज़्यादा पावरफुल पावरट्रेन और अतिरिक्त चेसिस इक्विपमेंट भी दिए गए हैं.
पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
दोनों SUV में 113 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं, जो ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाती हैं. स्टैंडर्ड मॉडल की रेंज 642 km बताई गई है, जबकि ज़्यादा स्पोर्टी टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 623 km है.
कायेन इलेक्ट्रिक 402 bhp की ताकत और 835 Nm का पीक टॉर्क बनाती है. वहीं, टर्बो इलेक्ट्रिक 1,140 bhp तक की ताकत और 1,500 Nm का पीक टॉर्क बनाती है. स्टैंडर्ड मॉडल 0 से 100 kmph की रफ़्तार 4.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है. टर्बो इलेक्ट्रिक के बारे में दावा किया जाता है कि यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है.
कायेन इलेक्ट्रिक पहली ऐसी पोर्श कार भी है जिसमें 11 kW का वायरलेस चार्जिंग सिस्टम दिया जाएगा; यह सिस्टम बाद में एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा.
स्पीड, तापमान और बैटरी चार्ज लेवल जैसी स्थितियों के आधार पर, कायेन इलेक्ट्रिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के ज़रिए 600 kW तक एनर्जी वापस पा सकती है. पोर्श का कहना है कि इसकी एनर्जी वापस पाने की क्षमता फॉर्मूला E कारों जैसी है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर 97% तक ब्रेकिंग का काम संभालती हैं.
चेसिस और इक्विपमेंट
दोनों वैरिएंट में आगे और पीछे के एक्सल पर परमानेंट-मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया गया है और ये फोर-व्हील ड्राइव के साथ आते हैं. इसमें पोर्श एक्टिव सस्पेंशन मैनेजमेंट के साथ एडेप्टिव एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है, जिसमें राइड-हाइट की पांच पोजीशन मिलती हैं. रियर-व्हील स्टीयरिंग एक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.
टर्बो इलेक्ट्रिक में अतिरिक्त परफॉर्मेंस हार्डवेयर मिलता है, जिसमें पोर्श टॉर्क वेक्टरिंग प्लस और 'पुश-टू-पास' व 'ट्रैक एंड्योरेंस मोड' के साथ स्पोर्ट क्रोनो पैकेज शामिल हैं. इसमें 10-पिस्टन वाले फ्रंट और चार-पिस्टन वाले रियर ब्रेक कैलिपर भी दिए गए हैं.
दोनों SUV में 2D सराउंड व्यू के साथ पार्क-असिस्ट, ऑटोमैटिक पार्किंग, लेन चेंज असिस्ट, इंटरसेक्शन असिस्ट और वॉर्न एंड ब्रेक असिस्ट जैसे फ़ीचर दिए गए हैं.
पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक: बाहरी डिज़ाइन
इस एसयूव की लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊंचाई 1,674 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 3,023 मिमी है. एक ईवी होने के नाते, कायेन इलेक्ट्रिक में पारंपरिक ग्रिल नहीं है और इसमें नए डिज़ाइन वाला बम्पर दिया गया है.
इसका बम्पर सामने के हिस्से (फ़ेशिया) के साथ अच्छी तरह घुल-मिल जाता है और ग्रिल की जगह एक बंद पैनल दिया गया है. सामने के बम्पर के निचले हिस्से में काले रंग के एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो हवा के बहाव में मदद करते हैं और बैटरी का तापमान बनाए रखने में सहायक होते हैं.
कुल मिलाकर, इसका सामने का हिस्सा पूरी तरह नया नहीं है, क्योंकि इसमें इसके (पेट्रोल/डीज़ल इंजन वाले) मॉडल की कुछ खूबियां बरकरार रखी गई हैं, जैसे कि हेडलाइट का डिज़ाइन, एयर वेंट्स और बोनट का हिस्सा.
इस SUV का आकार-प्रकार (सिलुएट) पहले वाले मॉडल जैसा ही है. हालांकि, अब इसमें 20 से 22-इंच के अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है. इन व्हील्स का डिज़ाइन एयरोडायनामिक है, जिससे गाड़ी की कुल रेंज बेहतर होती है.
पीछे की तरफ, SUV में नए डिज़ाइन वाली और ज़्यादा शार्प टेललाइट्स दी गई हैं, जो एक पतली LED लाइट बार से जुड़ी हैं. पिछले बंपर के निचले हिस्से में एक मोटा, काले रंग का डिफ्यूज़र दिया गया है.
पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक: कैबिन और फीचर्स
अंदर की तरफ, कायेन इलेक्ट्रिक का डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है; इसके सेंटर कंसोल में लगभग कोई फिजिकल बटन नहीं है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे सामान रखने के लिए काफी जगह दी गई है.
इसमें 14.5-इंच की कर्व्ड इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलती है और चुने गए ऑप्शन के आधार पर, 14.9-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले और ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मिलता है.
शानदार ऑडियो अनुभव के लिए, इसमें 14-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम मिलता है, साथ ही ऑप्शन के तौर पर 20-स्पीकर वाला हरमन कार्डन सिस्टम भी उपलब्ध है.
बेहतर सुविधा के लिए, कायेन में फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सबसे महंगे वैरिएंट में 18-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीटें मिलती हैं, जबकि स्टैंडर्ड सेटअप में 8-वे एडजस्टमेंट की सुविधा है.
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