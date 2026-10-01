भारत में 2026 पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक पूरी तरह बिकी, 1000 से ज्यादा ताकतवर वाले टर्बो वेरिएंट की ज़बरदस्त मांग

भारत में पोर्श के चाहने वालों में कोई शक-ओ-शुबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में लॉन्च हुई कायेन इलेक्ट्रिक की सभी उपलब्ध यूनिट्स को खुशी-खुशी खरीद लिया है. भारत में पोर्श के तीसरे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल के लॉन्च के मौके पर कार एंड बाइक से बात करते हुए, पोर्श इंडिया के हेड आशुतोष दीक्षित ने बताया कि कायेन इलेक्ट्रिक अगले साल की शुरुआत तक देश में पूरी तरह बिक चुकी है. इस लग्ज़री ब्रांड ने अब 2027 की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है.

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कायेन इलेक्ट्रिक ने 30 सितंबर को भारत में अपनी शुरुआत की और यह स्टैंडर्ड और टर्बो वेरिएंट में उपलब्ध है. दीक्षित ने यह भी बताया कि टर्बो इलेक्ट्रिक की बुकिंग कुल बुकिंग का 40% है और इसकी कीमत रु.2.27 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत रु.1.77 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

एक बार फिर बता दें कि कायेन इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड और टर्बो वर्जन में उपलब्ध है. दोनों ही वर्जन में 113 kWh की बैटरी और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो चारों पहियों को ताकत देती है. स्टैंडर्ड कायेन इलेक्ट्रिक 402 bhp की ताकत और 835 Nm का टॉर्क बनाती है, जो लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होने पर बढ़कर 435 bhp हो जाती है. यह 4.8 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है. पोर्श का दावा है कि इसकी रेंज 642 km तक है.

वहीं, टर्बो इलेक्ट्रिक आम तौर पर 844 bhp और 1,360 Nm की ताकत और टॉर्क बनाती है, और लॉन्च कंट्रोल के साथ यह 1,140 bhp और 1,500 Nm तक पहुँच जाती है. यह 0-100 kmph की रफ़्तार 2.5 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 260 kmph है। इसकी WLTP रेंज 623 km बताई गई है.

दोनों वर्ज़न में 800-वोल्ट का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है और ये 400 kW तक की DC चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं. पोर्श का कहना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर चार्ज करने पर 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ़ 16 मिनट लगते हैं, जबकि 10 मिनट की चार्जिंग से 325 km तक की रेंज मिल सकती है. इसमें 22 kW तक की AC चार्जिंग की सुविधा भी है.

कायेन इलेक्ट्रिक की लंबाई 4,985 मिमी चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊंचाई 1,674 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 3,023 मिमी है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 20-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन खरीदार 22-इंच तक के व्हील भी चुन सकते हैं. 781-लीटर के बूट स्पेस के अलावा, बोनट के नीचे 90-लीटर का फ्रंक (सामने का स्टोरेज) भी दिया गया है.

कायने इलेक्ट्रिक में 14.5-इंच की कर्व्ड ‘Flow’ इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलती है, जबकि ऑप्शन लिस्ट में 14.9-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले और ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं. इसमें 14-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, और ऑप्शन के तौर पर 20-स्पीकर वाला हरमन कार्डन सेटअप भी उपलब्ध है. टर्बो इलेक्ट्रिक में आगे की सीटों के इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के अलावा, पीछे की सीटों के लिए भी पावर्ड एडजस्टमेंट की सुविधा मिलती है.

अन्य पोर्श मॉडलों की तरह, खरीदार कायेन इलेक्ट्रिक को भी काफी हद तक पनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ की जा सकती है, जिसमें बाहरी रंगों, पहियों के डिजाइन, कैबिन थीम और अन्य विकल्पों की एक बड़ी रेंज उपलब्ध है.