15 अक्टूबर को पेश होने से पहले पोर्श मिशन S कॉन्सेप्ट की झलक दिखी

पोर्श 911 से ऊपर एक नई स्पोर्ट्स कार बना रही है, और 'मिशन S कॉन्सेप्ट' 15 अक्टूबर को पेश किया जाएगा. जैसा कि ब्रांड ने अपने '2026 कैपिटल मार्केट्स डे' के दौरान कन्फर्म किया था, नया मिड-इंजन वाला प्लेटफ़ॉर्म इसकी स्पोर्ट्स कार रेंज में सबसे ऊपर होगा और इस पर एक से ज़्यादा मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि ब्रांड ने 'मॉडल लाइन' का ज़िक्र किया था. लेटेस्ट टीज़र में कॉन्सेप्ट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की पहली झलक दिखाई गई है, हालांकि पोर्श ने अभी तक इसके पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

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पोर्श मिशन S कॉन्सेप्ट: अब तक हमें क्या पता है

लेटेस्ट टीज़र इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर फ़ोकस करता है, जिसमें फ़िज़िकल और डिजिटल दोनों तरह के एलिमेंट हैं. टैकोमीटर के नीचे ‘Mission S’ लिखा हुआ है, जो कार के 'पार्क' से 'ड्राइव' मोड में आने पर एक्टिव हो जाता है. इसके बाद एनिमेशन में कार को पहले गियर में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें रेव काउंटर 8,000rpm की रेडलाइन की ओर बढ़ता है. 'पार्क' और 'ड्राइव' इंडिकेटर से पता चलता है कि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो शायद पोर्श का PDK डुअल-क्लच ट्रांसमिशन हो सकता है.

पहले आए टीज़र में कार की LED हेडलाइट्स, रियर विंग और ढलान वाली बनावट दिखाई गई थी, लेकिन पोर्श ने इसके डिज़ाइन का अंदाज़ा लगाने के लिए बाहरी हिस्से की काफ़ी जानकारी नहीं दी है. 2023 में दिखाए गए 'मिशन X' इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से कुछ संकेत मिल सकते हैं.

पोर्श कैपिटल डे 2026 की मुख्य बातें

कैपिटल मार्केट्स डे पर मिली जानकारी के मुताबिक, पोर्श अपनी गाड़ियों की रेंज में कई और बदलाव करने की तैयारी कर रही है. कंपनी 2028 में मैकन (Macan) के लिए इंटरनल-कंबशन-इंजन (ICE) का विकल्प लाने की योजना बना रही है, जिसमें इंटरनल-कंबशन और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों तरह के पावरट्रेन होंगे.

पोर्श मध्यम अवधि में अपने सबसे महंगे मॉडल्स की औसत बिक्री कीमत 20% तक बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके साथ ही, कंपनी 'कायेन' (Cayenne) से ऊपर की कैटेगरी वाली D-सेगमेंट SUV लाने की संभावना पर भी विचार कर रही है; अगर यह मॉडल प्रोडक्शन स्टेज तक पहुँचता है, तो यह कंपनी की SUV रेंज में सबसे ऊपर होगा.

मिशन S कॉन्सेप्ट के बारे में और जानकारी, जिसमें इसका पावरट्रेन और प्रोडक्शन मॉडल की संभावना शामिल है, तब सामने आएगी जब पोर्श 15 अक्टूबर को इससे पर्दा उठाएगी.