होंडा सिटी की तीसरी पीढ़ी (3rd-Gen) और चौथी पीढ़ी (4th-Gen) के बीच क्या अंतर है?

होंडा सिटी की तीसरी पीढ़ी 2008 में भारत आई, और उसके बाद 2014 में चौथी पीढ़ी आई। दोनों में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन है, लेकिन नई पीढ़ी में डीजल का विकल्प, पेट्रोल खरीदारों के लिए CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और पहले से ज़्यादा जगह वाला केबिन दिया गया.

फीचर तीसरी पीढ़ी की होंडा सिटी (2008–2014) 4 चौथी पीढ़ी की होंडा सिटी (2014–2020) पेट्रोल इंजन 1.5L i-VTEC, नैचुरिली एस्पिरेटेड 1.5L i-VTEC, नैचुरिली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 116 बीएचपी at 6,600 आरपीएम 117 बीएचपी at 6,600 आरपीएम पेट्रोल टॉर्क 146 एनएम at 4,800 आरपीएम 145 एनएम at 4,800 आरपीएम डीज़व विकल्प उपलब्ध नहीं 1.5L i-DTEC, 99 बीएचपी और 200 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल; 5-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक पेट्रोल: 5-स्पीड मैनुअल या CVT; डीजल: 6-स्पीड मैनुअल दावा किया गया पेट्रोल माइलेज मैनुअल: लगभग 16.8 km/l; ऑटोमैटिक: 15.6 km/l मैनुअल: लगभग 17.4 km/l; CVT: 18 km/l लंबाई 4,420 मिमी 4,440 मिमी व्हीलबेस 2,550 मिमी 2,600 मिमी, अतिरिक्त 50 मिमी बाहरी स्टाइलिंग नीची प्रोफाइल; तीन-स्लैट वाली क्रोम ग्रिल; मुख्य रूप से हैलोजन लाइटिंग बड़ी क्रोम ग्रिल; अधिक दमदार बनावट; कुछ फेसलिफ्ट वेरिएंट्स में LED लाइटिंग एलिमेंट्स रियर सीट स्पेस आरामदायक, लेकिन पीछे घुटनों के लिए कम जगह पिछली सीट पर घुटनों के लिए ज़्यादा जगह; पारिवारिक इस्तेमाल के लिए ज़्यादा उपयुक्त कैबिन फीचर्स साधारण केबिन; बेसिक ऑडियो सिस्टम; कम सुविधाजनक फीचर्स चुनिंदा वेरिएंट्स में रियर AC वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट इंफोटेनमेंट

बेसिक ऑडियो सिस्टम; फिजिकल कंट्रोल; कुछ वेरिएंट्स में USB/AUX की सुविधा चुनिंदा वेरिएंट्स में 7-इंच टचस्क्रीन; ट्रिम के आधार पर नेविगेशन और रिवर्स कैमरा कंफर्ट और कंन्वीनियंस ज्यादा बेसिक इक्विपमेंट्स; ट्रिम के आधार पर फीचर्स अलग-अलग हैं

चुनिंदा वेरिएंट्स में सनरूफ, कीलेस एंट्री और ऑटो-फोल्डिंग मिरर सेफ्टी वेरिएंट और साल के आधार पर, दो फ्रंट एयरबैग और EBD के साथ ABS चुनिंदा वेरिएंट्स में 6 तक एयरबैग; ACE बॉडी स्ट्रक्चर और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स

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पुरानी होंडा सिटी के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी चाहिए?

ये केवल अनुमानित बजट हैं, न कि बाजार की तय कीमतें. इसी तरह के वेरिएंट और कंडीशन वाली कारों की मांगी जा रही कीमतों की तुलना करने के लिए, 3rd-जनरेशन और 4th-जनरेशन की मौजूदा लिस्टिंग देखें.

यूज़्ड कार विकल्प टारगेट कीमत किसकी तलाश है तीसरी पीढ़ी की सिटी (2012–2014) ₹1.80 लाख–₹2.50 लाख V वेरिएंट, मैनुअल या ऑटोमैटिक, साफ सर्विस हिस्ट्री के साथ चौथी पीढ़ी की सिटी (2015–2018) ₹4 लाख–₹6 लाख V या VX वेरिएंट, पेट्रोल मैनुअल या CVT, बिना किसी दुर्घटना के इतिहास वाला

खरीदने से पहले एक ज़रूरी टिप

कार के रजिस्ट्रेशन की वैधता और उम्र से जुड़े स्थानीय प्रतिबंधों की जांच करें, खासकर दिल्ली-NCR में. साथ ही, यह मान लेने के बजाय कि एक शहर हमेशा दूसरे शहर से सस्ता होता है, समान मॉडल वर्ष, वेरिएंट और स्थिति वाली कारों की कीमतों की तुलना करें.

तीसरी पीढ़ी की होंडा सिटी क्यों खरीदें?

अगर आप कम खर्च में एक आरामदायक पेट्रोल सेडान खरीदना चाहते हैं, तो तीसरी पीढ़ी (थर्ड-जनरेशन) की 'सिटी' पर विचार किया जा सकता है. इसका 1.5-लीटर i-VTEC इंजन काफी रिस्पॉन्सिव और बेहतरीन है, जिसे चलाने में मज़ा आता है—खासकर अगर आपको ऐसी कार पसंद है जो एक्सीलरेट करने पर तुरंत अच्छा रिस्पॉन्स दे. साथ ही, इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही विकल्प मिलता है, जिससे आपके लिए चुनाव करना आसान हो जाता है.

जानिए, इसे खरीदना एक अच्छा विकल्प क्यों है:

कम कीमत: पुरानी कारें आमतौर पर चौथी जनरेशन की कारों से सस्ती मिलती हैं. इससे मरम्मत और रखरखाव के लिए आपके पास ज्यादा बजट बचता है.

पुरानी कारें आमतौर पर चौथी जनरेशन की कारों से सस्ती मिलती हैं. इससे मरम्मत और रखरखाव के लिए आपके पास ज्यादा बजट बचता है. अच्छा पेट्रोल इंजन: i-VTEC इंजन उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें तेज रफ्तार और शानदार पिकअप पसंद है.

i-VTEC इंजन उन लोगों के लिए बेहतर है, जिन्हें तेज रफ्तार और शानदार पिकअप पसंद है. आरामदायक सफर: सस्पेंशन अच्छी स्थिति में होने पर शहर की खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर देता है.

सस्पेंशन अच्छी स्थिति में होने पर शहर की खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर देता है. इंजन का आसान विकल्प: इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. इसलिए पेट्रोल और डीजल में से किसी एक को चुनने की उलझन नहीं रहती.

हालाँकि, तीसरी पीढ़ी की 'सिटी' अब एक पुरानी कार हो चुकी है, इसलिए इसके 'ब्रांड' से ज़्यादा इसकी 'हालत' मायने रखती है. शुरुआती मॉडलों में शायद वे फीचर्स न हों जिनकी आप आज उम्मीद करते हैं. इसके अलावा, घिसे हुए सस्पेंशन पार्ट्स, पुराने होते इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कैबिन से आने वाली आवाज़ें या पहले हुए किसी एक्सीडेंट की मरम्मत, एक सस्ती कार को भी आपके लिए महँगा सौदा बना सकती है.

चौथी पीढ़ी की होंडा सिटी क्यों खरीदें?

अगर आप एक ऐसी सेडान चाहते हैं जो नई जनरेशन में जाए बिना ही काफी आधुनिक लगे, तो चौथी जनरेशन की 'सिटी' एक ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है. इसमें पेट्रोल i-VTEC के साथ-साथ डीजल इंजन का विकल्प भी दिया गया, पेट्रोल मॉडल के लिए CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पेश किया गया और पिछली सीट पर जगह (स्पेस) को बेहतर बनाया गया. इन बदलावों की वजह से यह उन परिवारों और खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है, जो अक्सर अन्य यात्रियों के साथ सफर करते हैं. जानिए, क्यों इसे खरीदना एक अच्छा फैसला है:

पीछे की सीटों पर ज्यादा जगह: पीछे बैठने वाले यात्रियों को पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक होती है.

पीछे बैठने वाले यात्रियों को पैर फैलाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जिससे लंबी यात्रा आरामदायक होती है. इंजन और गियरबॉक्स के ज्यादा विकल्प: साल और वेरिएंट के अनुसार पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल CVT ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल का विकल्प मिलता है.

साल और वेरिएंट के अनुसार पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल CVT ऑटोमैटिक और डीजल मैनुअल का विकल्प मिलता है. ज्यादा फीचर्स: बाद के फेसलिफ्ट मॉडल में वेरिएंट के अनुसार LED लाइट्स और बेहतर टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

बाद के फेसलिफ्ट मॉडल में वेरिएंट के अनुसार LED लाइट्स और बेहतर टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. बड़ा बूट स्पेस: चौथी जनरेशन की सिटी में 510 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें परिवार का सामान और एयरपोर्ट जाने के लिए बैग आसानी से रखे जा सकते हैं.

अगर आप बेहतर रिफाइनमेंट और शांत कैबिन को अहमियत देते हैं, तो पेट्रोल वर्ज़न आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा; वहीं, अगर आप अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो डीज़ल वर्ज़न आपके काम आ सकता है. हालाँकि, डीज़ल इंजन पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा शोर करता है. साथ ही, पुरानी डीज़ल कार खरीदने से पहले आपको अपने इलाके में वाहनों की उम्र से जुड़े नियमों पर भी ध्यान देना चाहिए.

कौन सी होंडा सिटी पैसे की बेहतर वैल्यू देती है?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार की खरीद कीमत को कम से कम रखना चाहते हैं या फिर उससे लंबे समय तक काम लेना चाहते हैं. अगर आपका बजट कम है, तो अच्छी स्थिति में मौजूद तीसरी पीढ़ी (3rd-gen) की 'सिटी' एक समझदारी भरा विकल्प हो सकती है. वहीं, चौथी पीढ़ी (4th-gen) की एक अच्छी स्थिति वाली कार अपनी ज्यादा कीमत को सही साबित कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा जगह, बेहतर फीचर्स और ट्रांसमिशन के कई विकल्प मिलते हैं.

आपकी जरूरत बेहतर विकल्प क्योंं? सबसे कम खरीद बजट तीसरी पीढ़ी की सिटी पुराने उदाहरणों में आमतौर पर शुरुआती लागत कम होती है पारिवारिक उपयोग और पिछली सीट का आराम चौथी पीढ़ी की सिटी पिछली सीट पर ज़्यादा जगह पेट्रोल गाड़ी चलाने का आनंद दोनों में से एक दोनों में 1.5-लीटर i-VTEC का इस्तेमाल होता है ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चौथी पीढ़ी की सिटी पेट्रोल CVT विकल्प

हाइवे पर अक्सर यात्रा करना जहां उपयुक्त हो, चौथी पीढ़ी का डीजल इंजन डीज़ल का टॉर्क और ईंधन दक्षता लंबी दूरी के सफर के लिए उपयुक्त हो सकते हैं आधुनिक सुविधाएँ चौथी पीढ़ी का फेसलिफ्ट बाद के वर्ज़न में ज़्यादा उपकरण उम्र के साथ होने वाली टूट-फूट से कम जोखिम सबसे अच्छी तरह से रखा गया उदाहरण पीढ़ी की तुलना में सर्विस हिस्ट्री और कंडीशन अधिक मायने रखती है

पुरानी कारों की लिस्टिंग से आपको मौजूदा कीमतों का अंदाजा मिल सकता है, लेकिन ऐसी कारों की तुलना करें जिनका मॉडल ईयर, वेरिएंट, चली गई दूरी (किलोमीटर) और स्थिति एक जैसी हो.

दोनों में से किसी भी जनरेशन को खरीदने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए?

एक पुरानी होंडा सिटी देखने में साफ-सुथरी लग सकती है, लेकिन फिर भी उसमें महंगे रिपेयर की जरूरत हो सकती है. इसलिए, एक अच्छी टेस्ट ड्राइव लें और किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ से इसकी जांच करवाएं. इन मॉडलों के लिए नीचे दी गई जांच काफी काम की साबित हो सकती है.

सर्विस रिकॉर्ड: नियमित सर्विसिंग का रिकॉर्ड और बड़ी मरम्मत के बिल जरूर देखें।

नियमित सर्विसिंग का रिकॉर्ड और बड़ी मरम्मत के बिल जरूर देखें। इंजन की स्थिति: कार को ठंडे इंजन में स्टार्ट करें और ध्यान दें कि इंजन से लगातार खटखटाने या किसी तरह की असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है.

कार को ठंडे इंजन में स्टार्ट करें और ध्यान दें कि इंजन से लगातार खटखटाने या किसी तरह की असामान्य आवाज तो नहीं आ रही है. गियरबॉक्स: मैनुअल कार में गियर आसानी से बदलने चाहिए। ऑटोमैटिक कार में गियर बदलते समय झटके या देरी नहीं होनी चाहिए.

मैनुअल कार में गियर आसानी से बदलने चाहिए। ऑटोमैटिक कार में गियर बदलते समय झटके या देरी नहीं होनी चाहिए. सस्पेंशन: खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर कार चलाकर देखें. इस दौरान सस्पेंशन से खटखटाने या आवाज आने पर ध्यान दें.

खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर कार चलाकर देखें. इस दौरान सस्पेंशन से खटखटाने या आवाज आने पर ध्यान दें. एयर कंडीशनर: जांचें कि कार का AC केबिन को अच्छी तरह ठंडा कर रहा है या नहीं. कार खड़ी होने पर भी इसकी कूलिंग जांचें.

जांचें कि कार का AC केबिन को अच्छी तरह ठंडा कर रहा है या नहीं. कार खड़ी होने पर भी इसकी कूलिंग जांचें. कार की बॉडी: पैनल के बीच असमान दूरी, पेंट के रंग में अंतर और एक्सीडेंट के बाद हुई मरम्मत के निशान देखें.

पैनल के बीच असमान दूरी, पेंट के रंग में अंतर और एक्सीडेंट के बाद हुई मरम्मत के निशान देखें. इलेक्ट्रॉनिक्स: पावर विंडो, सभी लाइट्स, डैशबोर्ड की चेतावनी लाइट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम की जांच करें.

पावर विंडो, सभी लाइट्स, डैशबोर्ड की चेतावनी लाइट्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम की जांच करें. दस्तावेज: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस, सर्विस रिकॉर्ड और कार पर किसी बकाया लोन या मालिकाना हक से जुड़ी परेशानी की जांच करें.

चौथी पीढ़ी की सिटी (City) में इन्फोटेनमेंट सिस्टम की खराबी और डैशबोर्ड से खड़खड़ाहट की शिकायतें भी सामने आई हैं, इसलिए खराब सड़कों पर चलते समय स्क्रीन को चेक करें और ध्यान से आवाजें सुनें. तीसरी पीढ़ी की कार के मामले में, सिर्फ यह मान लेना काफी नहीं है कि इंजन भरोसेमंद है तो पूरी कार में कोई दिक्कत नहीं होगी; बल्कि कार की उम्र के हिसाब से होने वाली टूट-फूट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड न होने जैसी बातों पर खास ध्यान दें.

तो, आपको कौन सी पुरानी होंडा सिटी खरीदनी चाहिए?

होंडा सिटी की तीसरी और चौथी, दोनों ही पीढ़ियों की पुरानी कारें खरीदना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, लेकिन आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी, यह आपके बजट और उम्मीदों पर निर्भर करता है. अगर आप एक किफायती पेट्रोल सेडान चाहते हैं और आपको ऐसी कार मिल जाती है जिसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, तो तीसरी पीढ़ी की होंडा सिटी पर विचार किया जा सकता है. वहीं, चौथी पीढ़ी की होंडा सिटी में ज्यादा केबिन स्पेस, नया कैबिन और इंजन व गियरबॉक्स के ज्यादा विकल्प मिलते हैं, जिससे यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ज़्यादा बेहतर और उपयोगी विकल्प बन जाती है.

हालाँकि, कोई भी जनरेशन सिर्फ इसलिए बेहतर नहीं हो जाती कि वह सस्ती है या नई है. उम्र के हिसाब से होने वाली मरम्मत, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और कार की कुल हालत आपके खर्चों पर काफी असर डाल सकती है. कुल मिलाकर, होंडा सिटी का सबसे अच्छा विकल्प वह है जो आज आपके बजट में फिट बैठे और आगे चलकर मरम्मत के भारी खर्च का कारण न बने.