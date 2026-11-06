आंध्र प्रदेश में पुरानी गाड़ी का ट्रांसफर सबसे आसान, उत्तर प्रदेश में सबसे मुश्किल: अध्ययन

इंडियाटेक.ऑर्ग (IndiaTech.org) ने कंज्यूमर वॉयस (Consumer VOICE) के साथ मिलकर 'ईज़ ऑफ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स' (EVOI) जारी किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है. यह इंडेक्स 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आधार पर रैंक करता है कि वहां कोई नागरिक या डीलर कितनी आसानी से पुरानी (प्री-ओन्ड) गाड़ी खरीद, बेच या ट्रांसफर कर सकता है. इसमें हर राज्य को छह पैमानों पर स्कोर दिया गया है - नीति और नियामक ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत इकोसिस्टम और डीलर सपोर्ट, तथा लागत और वहनीयता. ये नतीजे पूरे भारत में 1,000 से अधिक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच किए गए सर्वे, डीलरों, RTO एजेंटों और सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ बातचीत, तथा केंद्र और राज्य के मोटर वाहन नियमों की समीक्षा के आधार पर सामने आए हैं.

आंध्र प्रदेश ने 10 में से 5.91 और केरल ने 5.74 अंक हासिल किए. उत्तर प्रदेश 2.47 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा, जो बिहार (2.51) और पश्चिम बंगाल (2.56) से भी पीछे है. भारत के संगठित 'यूज्ड-कार' (पुरानी कारों के) बाजार का 85% से अधिक हिस्सा इन्हीं 15 राज्यों से आता है. 'लागत' (cost) का पैमाना सबसे कमजोर रहा, जिसमें 15 में से 12 राज्यों को 3.5 से कम अंक मिले. मैनुअल वेरिफिकेशन और अनौपचारिक भुगतान (रिश्वत आदि) की वजह से, ट्रांसफर की वास्तविक लागत तय सरकारी फीस से लगभग 10 गुना तक बढ़ जाती है. इंडेक्स के अनुसार, बिहार में एक बार ट्रांसफर कराने पर, 'वाहन' (VAHAN) पोर्टल पर तय फीस के अलावा ₹13,000 से ₹14,000 तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है. तमिलनाडु के होसुर और कृष्णगिरि जैसे बॉर्डर RTO में, लगभग ₹800 की सरकारी फीस बढ़कर ₹7,000 से ₹8,000 तक हो जाती है.

आंध्र प्रदेश में, जहाँ खरीदार, विक्रेता और ऋणदाता बायोमेट्रिक तरीके से अपनी पहचान प्रमाणित करते हैं, वहाँ RC ट्रांसफर में आमतौर पर 7 से 10 दिन लगते हैं; वहीं उत्तर प्रदेश में इसमें 30 दिन से भी ज़्यादा का समय लग सकता है. 15 में से 13 राज्यों में, आवेदक ऑनलाइन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें RTO में कागज़ की हार्ड कॉपी (फिजिकल कॉपी) जमा करने के लिए कहा जाता है. रु.6 लाख की पेट्रोल कार पर लगने वाला रोड टैक्स उत्तर प्रदेश में 3% है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में यह 14% तक है—यानी एक ही गाड़ी पर टैक्स में रु.66,000 से ज़्यादा का अंतर है. केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही उन गाड़ियों के लिए रिफंड की व्यवस्था काम कर रही है, जो राज्य से बाहर चली जाती हैं.

यह रिपोर्ट पूरे देश में पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए पॉलिसी, ढांचे और नियमों में कुछ बदलावों का सुझाव देती है. इनमें ट्रांसफर के लिए तय समय-सीमा शामिल है - 24 से 48 घंटों के भीतर मंजूरी, 2 से 3 दिनों के भीतर RC भेजना, 48 घंटों के भीतर अंतर-राज्य NOC और 14 दिनों के भीतर रोड टैक्स रिफंड शामिल है. इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि हर RTO में 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) और 'एम-परिवहन' (mParivahan) के दस्तावेजों को मुख्य सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए, ताकि ऑनलाइन और फिजिकल - दोनों तरह से दस्तावेज जमा करने की दोहरी प्रक्रिया खत्म हो सके. इसके अलावा, 'वन भारत, वन रोड टैक्स' (One Bharat, One Road Tax) ढांचे और 'परिवहन' (Parivahan) पोर्टल पर एक स्टैंडर्ड डिजिटल रिफंड मॉड्यूल का प्रस्ताव भी दिया गया है. साथ ही, अधिकृत डीलरों को यह अनुमति देने का भी सुझाव है कि वे गाड़ी ट्रांसफर करते समय, मालिक के OTP के बिना ही पेंडिंग चालान का निपटान कर सकें.