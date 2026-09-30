रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा, भारत में बुकिंग शुरू
- यह SUV ब्रांड के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में रेंज रोवर EV और रेंज रोवर GT के साथ शामिल हो गई है
- RR Sport EV की रेंज 609 km होने का दावा किया गया है
- यह SUV 900 mm गहरे पानी में भी चल सकती है
ब्रिटिश लग्ज़री ब्रांड रेंज रोवर अब इलेक्ट्रिक होने जा रहा है और वह भी ज़बरदस्त तरीके से. फ्लैगशिप रेंज रोवर के पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने के बाद, अब इसके ज़्यादा दमदार मॉडल, रेंज रोवर स्पोर्ट की बारी है. इस नई इलेक्ट्रिक SUV के साथ, ब्रांड उसी तरह लग्ज़री और बेहतरीन क्षमता का वादा कर रहा है, जैसा RR स्पोर्ट पेट्रोल मॉडल में मिलता है. इस इलेक्ट्रिक SUV के बारे में कुछ अहम जानकारी सामने आई है और भारतीय बाज़ार के लिए इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है.
यह भी पढ़ें: नई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा : डुअल-मोटर AWD, 118 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज
कंपनी के MLA-Flex आर्किटेक्चर पर बनी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक की बॉडी का स्ट्रक्चर रेंज रोवर स्ट्रेक्चर पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 61% ज़्यादा मज़बूत है और इसका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी 73 मिमी कम है. इसका लुक काफ़ी हद तक स्पोर्ट मॉडल जैसा ही है, लेकिन कंपनी के अनुसार, एरोडायनामिक्स के हिसाब से बेहतर बनाई गई ग्रिल और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन की वजह से इसकी ड्राइविंग रेंज 16 किलोमीटर तक बढ़ जाती है. इस एसयूवी का मैक्सिमम ग्राउंड क्लीयरेंस 263 मिमी है.
नई रेंज रोवर स्पोर्ट में 118.5 kWh की बड़ी लिथियम-आयन बैटरी और दो 260 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. ये मोटरें ज़्यादा से ज़्यादा 542 bhp की ताकत और 850 Nm का पीक टॉर्क बनाती हैं. कंपनी का कहना है कि रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के मुकाबले, इसमें टॉर्क 50% तेज़ी से बढ़ता है. खास डायनामिक लॉन्च मोड का इस्तेमाल करके, रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक सिर्फ़ 4.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 200 kmph है.
रेंज की बात करें तो, इस एसयूवी की WLTP रेंज 609 km तक है और असल दुनिया में भी यह 533 km की रेंज देती है. 350 kW DC फ़ास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके, इसे सिर्फ़ 10 मिनट में 220 km तक चार्ज किया जा सकता है, या लगभग 22 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. इसमें एडवांस्ड 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है, जो तेज़ और अडैप्टेबल स्प्लिट-चार्जिंग की सुविधा देता है. बैटरी के साथ आठ साल या 1.60 लाख km की वारंटी मिलती है.
रेंज रोवर के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्टिन लिम्पर्ट ने कहा: “यह सबसे पहले और सबसे मुख्य रूप से एक रेंज रोवर स्पोर्ट है. इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस और प्रिसिजन के नए लेवल तक पहुँच पाए हैं. साथ ही, इसमें खास तौर पर ट्यून किया गया चेसिस सेटअप, परफॉर्मेंस पर केंद्रित टॉर्क डिलेवरी और अलग तरह की साउंड प्रोफाइल दी गई है, ताकि हमारे ग्राहकों को एक स्पोर्टी लग्ज़री SUV में ड्राइविंग का बेहतरीन अनुभव मिल सके.”
इस SUV की ड्राइविंग क्षमता को बेहतर बनाने वाले कुछ खास फ़ीचर्स में खास तौर पर ट्यून किया गया इंटेलिजेंट ट्रैक्शन मैनेजमेंट, वर्चुअल ऑल-व्हील ड्राइव, डायनामिक एयर सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव रोल कंट्रोल शामिल हैं. ट्विन-वॉल्व डैम्पर्स और ऑल-व्हील स्टीयरिंग भी स्पोर्टी ड्राइविंग अनुभव देने में अहम भूमिका निभाते हैं.
रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक, डायनामिक SE, डायनामिक HSE, ऑटोबायोग्राफी और फर्स्ट एडिशन ट्रिम्स में उपलब्ध होगी. इसमें एक खास तौर पर तैयार किया गया 'फर्स्ट एडिशन' भी होगा, जो सैटिन रैप के साथ ज़ादार ग्रे रंग में आएगा और जिसमें ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ और 22-इंच के अलॉय व्हील्स होंगे. उम्मीद है कि यह SUV 2027 की शुरुआत में भारतीय बाज़ार में आ जाएगी.
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