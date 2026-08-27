रेंज रोवर स्पोर्ट ट्वेंटी एडिशन रु.1.90 करोड़ में हुआ लॉन्च

रेंज रोवर स्पोर्ट पिछले दो दशकों से दुनिया भर में बिक रही है. इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए, कंपनी ने भारत में रेंज रोवर स्पोर्ट का स्पेशल एडिशन ‘ट्वेंटी एडिशन’ लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹1.90 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और इसकी डिलेवरी अक्टूबर 2026 में शुरू होगी. स्पेशल एडिशन होने के नाते, इसमें स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बाहर की तरफ, इसमें इस एडिशन के लिए खास 'अल्ट्रा-मेटैलिक सैंग्विनेलो ऑरेंज' पेंट फ़िनिश दी गई है. यह रंग 'स्ट्रोमर' ऑरेंज रेंज रोवर कॉन्सेप्ट और वेसुवियस ऑरेंज फ़र्स्ट एडिशन रेंज रोवर स्पोर्ट से प्रेरित है. इसके अलावा, इसमें दो और रंग के विकल्प भी हैं: सैंटोरिनी ब्लैक और ओस्टुनी व्हाइट.

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इसे ज़्यादा सटल और स्पोर्टी लुक देने के लिए, ब्रांड 'ब्लैक एक्सटीरियर पैक' भी देता है, साथ ही सिल्वर या ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश वाले 23-इंच के पहिए भी मिलते हैं. इसके स्पेशल-एडिशन स्टेटस की याद दिलाने के लिए इसमें 'ट्वेंटी' (Twenty) की बैजिंग और डिटेलिंग भी दी गई है.

इसके अंदर, स्कफ प्लेट्स पर रोशनी वाली ‘Twenty’ बैजिंग और सेंटर कंसोल पर ‘Twenty’ की लिखावट दी गई है. सीटें लगभग वैसी ही हैं, जिनमें रेंज रोवर स्पोर्ट SV वाली एबोनी विंडसर लेदर सीटें इस्तेमाल की गई हैं. इसके अलावा, कैबिन को और खास बनाने के लिए कैबिन में फोर्स्ड कार्बन विनियर और ब्लैक स्वेड-क्लॉथ हेडलाइनिंग दी गई है.

पावरट्रेन के मामले में, यह स्टैंडर्ड रेंज रोवर स्पोर्ट जैसी ही है. याद दिला दें कि इसमें 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 537 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह SUV 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है.