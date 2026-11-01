रेंज रोवर SV सवाई कलेक्शन रु.4.90 करोड़ में लॉन्च हुआ

रेंज रोवर ने अपना खास 'रेंज रोवर SV सवाई' कलेक्शन लॉन्च किया है, जो राजस्थान के तीन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों - जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर - से प्रेरित है. इन एडिशन में ऐसी खूबियां शामिल हैं जो इस फ्लैगशिप SUV में पहले कभी नहीं देखी गईं, साथ ही इनमें उन शहरों से जुड़ी खास विशेषताएं भी मौजूद हैं. 'सवाई' कलेक्शन के तहत दुनिया भर में केवल 18 गाड़ियां उपलब्ध होंगी, जिनमें 'सवाई जयपुर', 'सवाई जोधपुर' और 'सवाई जैसलमेर' एडिशन की 6-6 गाड़ियां शामिल हैं. भारत की समृद्ध वास्तुकला, कला और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित इन खास एडिशन में से हर एक की कीमत रु.4.90 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

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JLR इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा ने कहा: “यह कलेक्शन एक लग्जरी मार्केट और रचनात्मक प्रेरणा के स्रोत, दोनों ही रूपों में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. 'बिस्पोक' (Bespoke) सर्विस की असीमित संभावनाओं के जरिए, हमने ऐसी गाड़ियां तैयार की हैं जो भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी हैं, और साथ ही पूरी तरह से 'रेंज रोवर' की पहचान भी बनाए रखती हैं. 'रेंज रोवर SV रणथंभौर' और 'रेंज रोवर SV मसारा' एडिशन की सफलता यह दिखाती है कि हमारे ग्राहक, रेंज रोवर के ऐसे अत्यधिक पर्सनलाइज्ड और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित वर्जन्स को कितना पसंद करते हैं.”

सवाई जयपुर एडिशन

यह एडिशन 'पिंक सिटी' (गुलाबी शहर) की अनोखी इमारतों से प्रेरित है. इसमें बाहर की तरफ गुलाबी रंग है, जबकि अंदर का हिस्सा हल्के मटमैले (ecru) रंग का है—जो शहर की पहचान बनी टेराकोटा-गुलाबी वास्तुकला की याद दिलाता है. गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील और दूसरी रो की सीटों पर गहरे गार्नेट (लाल) रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो एक बेहतरीन कंट्रास्ट बनाता है; साथ ही, सीटों पर अलग रंग के कुशन भी दिए गए हैं. सीटों पर बने डिज़ाइन शहर की सबसे मशहूर इमारत—हवा महल—में दिखने वाले झरोखों से मिलते-जुलते हैं.

सवाई जोधपुर एडिशन

यह एडिशन 'ब्लू सिटी' (नीले शहर) और थार रेगिस्तान की रेत के बीच स्थित इसकी अनोखी वास्तुकला से प्रेरित है. इसके बाहरी हिस्से में हल्के नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्से को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है—जिसमें 'लिबर्टी ब्लू' रंग के कालीन और लेदर (चमड़े) की फिनिशिंग शामिल है. जयपुर संस्करण की तरह ही, यहाँ सीटों पर बना पैटर्न प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले की जालियों से मिलता-जुलता है.

सवाई जैसलमेर एडिशन

राजस्थान के 'स्वर्ण शहर' की भव्यता का जश्न मनाते हुए, यह एडिशन जैसलमेर की बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन) से बनी इमारतों और आसपास के रेगिस्तानी नज़ारों के बदलते रंगों को दर्शाता है. इसके बाहरी हिस्से में सुनहरी सैटिन फिनिश है, जबकि अंदरूनी हिस्से में 'कैरावे' और 'पर्लिनो' रंगों का बेहतरीन मेल है। साथ ही, सीटों पर 'ब्लॉक प्रिंटिंग' जैसा डिज़ाइन दिया गया है, जिसके लिए यह शहर मशहूर है. इसके सभी एडिशन 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन से चलते हैं, जो 530 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.