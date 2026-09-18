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Raptee.HV की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू हुई, नवंबर तक 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें सौंपने का लक्ष्य

कारएंडबाइक-टीम
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Sep 18, 2026, 12:36 PM
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Raptee.HV की डिलीवरी बेंगलुरु में शुरू हुई, नवंबर तक 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें सौंपने का लक्ष्य
हाइलाइट्स
  • शहर में अपना पहला शोरूम खोलने के बाद Raptee.HV ने बेंगलुरु में ग्राहकों को डिलीवरी शुरू कर दी है
  • कंपनी ने की सर्विस के लिए HSR लेआउट में एक सर्विस सेंटर भी बनाया है.
  • Raptee.HV का लक्ष्य नवंबर तक बेंगलुरु और चेन्नई में कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें पहुँचाना है.

Raptee.HV ने बेंगलुरु में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी ने हाल में शहर में अपना पहला शोरूम खोला था और अब ग्राहकों को बाइक मिलनी शुरु हो गई है. कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में डिलीवरी की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि वह मौजूदा बुकिंग को पूरा करने और ग्राहकों के इंतज़ार के समय को कम करने पर काम कर रही है.

बेंगलुरु Raptee.HV के लिए एक अहम बाज़ार है क्योंकि शहर में प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है. कंपनी नवंबर तक बेंगलुरु और चेन्नई में 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें ग्राहकों के हवाले करने का लक्ष्य लेकर चल रही है क्योंकि दोनों ही बाज़ारों में वह अपना कामकाज बढ़ा रही है.

Raptee.HV ने हाल ही में बेंगलुरु के HSR लेआउट में एक सर्विस सेंटर भी खोला है. यह सेंटर सोमवार से शनिवार तक काम करता है और यहाँ चार लोगों की टीम तैनात है.

बेंगलुरु में रिटेल, सर्विस और डिलीवरी शुरू होने के बाद कंपनी भारत के अन्य अहम बाज़ारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रही है.

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