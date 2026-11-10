कार के इंजन में घुस रहे हैं चूहे? महंगी वायरिंग और फ्यूल पाइप को कटने से बचाने के 7 सबसे असरदार तरीके

जब कार लंबे समय तक एक ही जगह खड़ी रहती है, तो चूहे उसके इंजन वाले हिस्से में घुस सकते हैं. यहां उन्हें छिपने के लिए जगह मिलती है. चूहों के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे कार की वायरिंग, रबर के पाइप और दूसरी चीजें कुतर सकते हैं. अगर पार्किंग के आसपास खाने का सामान, कचरा या झाड़ियां हैं, तो चूहों के बार-बार आने की संभावना बढ़ जाती है.

इंजन में चूहों को क्या चीज़ खींच लाती है?

खड़ी कार के इंजन वाले हिस्से में चूहों को छिपने की जगह मिल जाती है, क्योंकि वह ड्राइव के बाद गर्म रहता है, चारों तरफ से ढका होता है और शिकारियों से छिपा रहता है. इसके अलावा, चूहों के आगे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे कुतरने के लिए वायरिंग और होज़ को चुन लेते हैं.

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हालांकि, कई कारों में सोया-आधारित या दूसरी पौधों से बनी वायर इंसुलेशन इस्तेमाल होती है, जो चूहों को पुरानी पेट्रोलियम-आधारित इंसुलेशन के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक लग सकती है. वहीं, चूहों की छोड़ी हुई गंध दूसरे चूहों को भी वहां खींच सकती है.

कार को चूहों से बचाने के 7 आसान तरीके

तरीका कैसे मदद करता है ध्यान रखें साफ़ पार्किंग चूहों को खाना और छिपने की जगह कम मिलती है कचरा और खाने का सामान हटाएं इंजन बे की नियमित जांच नुकसान का जल्दी पता चल सकता है वायरिंग और घोंसले के निशान देखें कार का नियमित इस्तेमाल लंबे समय तक खड़ी कार में घोंसला बनने का जोखिम कम हो सकता है इसे अकेला बचाव न मानें चूहा-रोधी टेप ढकी हुई वायरिंग को कुतरने से बचाने में मदद कर सकता है उपयुक्त टेप वर्कशॉप से लगवाएं सुरक्षित जगहों पर जाली कुछ रास्तों से चूहों का प्रवेश रोक सकती है हवा का बहाव और पुर्ज़ों का काम प्रभावित न हो पुदीने का तेल या रिपेलेंट अतिरिक्त बचाव के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है असर भरोसेमंद नहीं है गैराज में ट्रैप आसपास चूहों की संख्या कम करने में मदद कर सकते हैं बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखें

पार्किंग और सफ़ाई से शुरुआत करें

कार को चूहों से बचाने के लिए सबसे पहले पार्किंग की सफाई पर ध्यान दें. कार के अंदर खाने की चीजें न छोड़ें और आसपास कचरा जमा न होने दें. अगर कार गैराज में खड़ी करते हैं, तो दरवाजों के आसपास की खाली जगह भी जांचें, क्योंकि चूहे छोटे रास्तों से अंदर आ सकते हैं.

समय-समय पर इंजन ठंडा होने के बाद बोनट खोलकर देखें कि कहीं चूहों की बीट, घोंसला या कटी हुई वायरिंग तो नहीं है. अगर चूहों की बीट मिले, तो उसे सूखे झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ न करें. दस्ताने पहनकर उचित कीटाणुनाशक की मदद से सुरक्षित सफाई करें. अगर कार कई दिनों तक खड़ी रहती है, तो उसे बीच-बीच में इस्तेमाल करना भी मददगार हो सकता है.

वायरिंग बचाने के लिए टेप और जाली का इस्तेमाल करें

चूहा-रोधी टेप वह इलेक्ट्रिकल टेप होता है जिसमें कैप्साइसिन, यानी मिर्च का अर्क मिला होता है. यह कुतरने पर चूहों को तीखा स्वाद देता है, इसलिए यह सिर्फ़ गंध पर निर्भर तरीकों से ज़्यादा असरदार माना जाता है. हालांकि, यह सिर्फ़ उसी हिस्से को बचाता है जिस पर लपेटा गया है. इसलिए इसे वर्कशॉप से लगवाना बेहतर है, ताकि सबसे नाज़ुक वायरिंग हिस्से कवर हों और फ़ैक्ट्री वायरिंग को काटा या जोड़ा न जाए.

चूहों को रोकने के लिए कार के कुछ प्रवेश रास्तों पर उपयुक्त जाली लगवाई जा सकती है. हालांकि, इसे सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर लगवाना चाहिए जहां कार निर्माता या प्रशिक्षित मैकेनिक इसकी अनुमति दे. जाली से इंजन की हवा, कूलिंग सिस्टम, वायरिंग या किसी चलते हुए पुर्ज़े का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. वायरिंग और होज़ की सुरक्षा के लिए वाहन के अनुकूल सुरक्षा कवर या चूहा-रोधी टेप के बारे में सर्विस सेंटर से पूछ सकते हैं.

चूहों को भगाने वाले स्प्रे और ट्रैप कितने काम आते हैं?

पुदीने का तेल या रिपेलेंट स्प्रे चूहों को थोड़े समय के लिए रोक सकता है, लेकिन इसके असर के पक्के सबूत कम हैं और इसकी गंध कुछ दिनों में उड़ सकती है. इसलिए इसे बाकी तरीकों के साथ सहायक परत की तरह इस्तेमाल करें, और ज़रूरत के हिसाब से दोबारा लगाते रहें. इसके अलावा, नैफ्थलीन की गोलियों यानी मोथबॉल से बचें, क्योंकि ये बंद जगहों में इंसानों और पालतू जानवरों के लिए ज़हरीली हो सकती हैं और समय के साथ प्लास्टिक और रबर के पुर्ज़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

अल्ट्रासोनिक रिपेलेंट की बात करें तो इनके असर पर विवाद है, और असल हालात में इन्हें चूहों के खिलाफ़ भरोसेमंद नहीं माना जाता. इसलिए अगर आप इन्हें लगवाना चाहें तो इन्हें सिर्फ़ अतिरिक्त उपाय की तरह इस्तेमाल करें. वहीं, ट्रैप गैराज की दीवारों या टायर के पास रखे जाएं तो आसपास के चूहों को पकड़ने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें इंजन या केबिन में नहीं रखना चाहिए.

नुकसान हो जाए तो वारंटी और बीमा का क्या होगा

कई कार कंपनियां चूहों से होने वाले नुकसान को सामान्य वारंटी में कवर नहीं करतीं. इसलिए अपनी कार की वारंटी शर्तें जरूर जांचें. वहीं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कार बीमा पॉलिसियों में चूहों से वायरिंग और दूसरे पुर्ज़ों को हुए नुकसान का कवर मिल सकता है, जबकि कुछ मामलों में अतिरिक्त कवर की जरूरत पड़ सकती है. टाटा एआईजी के मुताबिक़, उसकी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव योजनाओं में भी ऐसा कवर उपलब्ध है. इसलिए बीमा लेते या रिन्यू कराते समय कंपनी से पूछें कि चूहों से होने वाला कौन-सा नुकसान कवर होगा और क्लेम की क्या शर्तें हैं.

अगर चूहों से नुकसान हो चुका है, तो सुरक्षा लगाने से पहले कटी हुई वायरिंग की मरम्मत करवा लें. इसके बाद ही टेप, जाली या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें.



कुल मिलाकर, कार के इंजन में चूहों का घुसना छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन इससे वायरिंग और फ्यूल पाइप को काफी नुकसान हो सकता है. इससे बचने के लिए पार्किंग साफ रखें, समय-समय पर इंजन की जांच करें और जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से चूहा-रोधी टेप या सुरक्षित जाली लगवाएं. अगर कार में चूहों के आने के निशान दिखें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. समय रहते जांच कराने से बड़ी खराबी और मरम्मत के खर्च से बचा जा सकता है.