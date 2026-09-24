रेनॉ डस्टर 1.3L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के रियल वर्ल्ड माइलेज के आंकड़े आये सामने

रेनॉ डस्टर पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से कारएंडबाइक गैराज का हिस्सा रही है. मैं इसे रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसे शहर से बाहर की यात्राओं पर भी ले गया हूँ. हमने पहले ही डस्टर 160 की फ़्यूल इकॉनमी को टेस्ट किया है, जिसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, लेकिन वह डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) वाला मॉडल था. हालाँकि, मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या मैनुअल मॉडल का अनुभव कुछ अलग होगा.

अब, इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होने के साफ़ फ़र्क के अलावा, एक और बड़ा फ़र्क यह है कि DCT वर्जन में वेट क्लच सिस्टम मिलता है. वहीं, मैनुअल वर्जन में पारंपरिक ड्राई क्लच सिस्टम होता है. असल में, इसका मतलब यह है कि ड्राई क्लच सेटअप वाले मैनुअल वर्शन में थोड़ी बेहतर फ़्यूल एफ़िशिएंसी मिलनी चाहिए.

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डस्टर 1.3 DCT ऑटोमैटिक वर्जन ने हमें शहर में 9.2 kmpl और हाईवे पर 15.5 kmpl का माइलेज दिया. कुल मिलाकर, इससे हमें लगभग 11 kmpl की औसत फ़्यूल इकॉनमी मिली.



डस्टर 1.3 मैनुअल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सटीक नतीजे पाने के लिए, टेस्टिंग के पैरामीटर भी एक जैसे रखे गए। एयर कंडीशनिंग को 23 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ैन की स्पीड को ऑटो पर सेट किया गया. शहर में गाड़ी की स्पीड 50 km से कम और हाईवे पर 80-100 km के बीच रखी गई.

अब डस्टर में 50-लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और इसे कट-ऑफ पॉइंट तक भरा गया था. शहर में हमने एसयूवी को लगभग 70 किमी चलाया, और टेस्ट के आखिर में डस्टर ने 6.73 लीटर फ्यूल इस्तेमाल किया, जिससे हमें शहर में 10.40 kmpl का माइलेज मिला. हाईवे पर SUV को 83.5 किमी चलाया गया, और कुल मिलाकर लगभग 4.77 लीटर फ्यूल खर्च हुआ. इससे हमें हाईवे पर 17.5 kmpl का माइलेज मिला.

इससे हमें 12.53 kmpl की औसत फ़्यूल इकॉनमी मिलती है. तो हाँ, डस्टर 1.3 टर्बो पेट्रोल का मैनुअल वर्जन DCT वर्जन के मुकाबले निश्चित रूप से ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट है, भले ही थोड़ा ही क्यों न हो.

रेनॉ डस्टर 1.3 टर्बो MT का रियल वर्ल्ड माइलेज