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त्यौहारी सीज़न में रेनॉ डस्टर पर मिल रही रु.1.50 लाख ज़्यादा का डिस्काउंट और फ़ायदे, यहां जानें

ऋषभ परमार
last published date : 12 October 2026, 22:13 IST
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त्यौहारी सीज़न में रेनॉ डस्टर पर मिल रही रु.1.50 लाख ज़्यादा का डिस्काउंट और फ़ायदे, यहां जानें
हाइलाइट्स
  • टेक्नो+ और आइकॉनिक मॉडल पर सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं
  • पुरानी डस्टर को एक्सचेंज करने पर ₹1.50 लाख तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है
  • मौजूदा रेनॉ ग्राहकों के लिए AMC पर अतिरिक्त फ़ायदे

भारत में लॉन्च होने के एक साल से भी कम समय में, नई रेनॉ डस्टर पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आने वाले हफ़्तों में इसके बहुप्रतीक्षित स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के लॉन्च से पहले, रेनॉ इस पेट्रोल-ओनली SUV पर रु.1.50 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा दे रही है.

यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर के माइलेज के आंकड़े आए सामने

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सबसे महंगे वेरिएंट्स पर सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं; नए ग्राहकों के लिए टेक्नो+ और आइकॉनिक ट्रिम्स पर रु.1 लाख तक का एक्सचेंज बेनिफ़िट दिया जा रहा है. अगर ग्राहक अपनी पुरानी डस्टर को एक्सचेंज करते हैं, तो यह फ़ायदा बढ़कर रु.1.50 लाख हो जाता है. वहीं, कम-स्पेसिफ़िकेशन वाले एडवेंचर और इवोल्यूशन ट्रिम्स पर आम ग्राहकों के लिए रु.50,000 तक का एक्सचेंज बेनिफ़िट मिल रहा है; अगर खरीदार अपनी पुरानी डस्टर को नए मॉडल से एक्सचेंज करते हैं, तो यह फ़ायदा बढ़कर रु.1 लाख हो जाता है.

टेक्नो+ और आइकॉनिक ट्रिम्स पर रु.50,000 तक का कैश बेनिफिट और फाइनेंस स्कीम पर खास ब्याज दरें भी मिल रही हैं.

Renault Duster 51

इसके अलावा, मौजूदा रेनॉ मालिक कंपनी की शर्तों के अनुसार, सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर मिलने वाले फायदों के साथ-साथ गाड़ी पर ₹10,000 तक के अतिरिक्त फायदे भी पा सकते हैं. जो ग्राहक अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करवा रहे हैं, उन्हें SUV पर अतिरिक्त स्क्रैपेज फायदे भी मिलेंगे.

हालांकि शुरुआती सालों में ओरिजिनल डस्टर को भारतीय बाज़ार में ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन बिल्कुल नए मॉडल को वैसी सफलता नहीं मिल पाई है. तेज़ी से बढ़ते कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कड़ी टक्कर की वजह से इसकी बिक्री में गिरावट आई है; शुरुआती दौर में इसकी मांग इतनी ज़्यादा थी कि एक महीने में 2,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक ​​जाती थीं, लेकिन अब बिक्री घटकर तीन अंकों (100 से 999 के बीच) में सिमट गई है.

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