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रेनॉ डस्टर हाइब्रिड का ARAI माइलेज का आंकड़ा आया सामने, 17 अक्टूबर को लॉन्च से पहले बुकिंग भी शुरू

ऋषभ परमार
last published date : 9 October 2026, 16:58 IST
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रेनॉ डस्टर हाइब्रिड का ARAI माइलेज का आंकड़ा आया सामने, 17 अक्टूबर को लॉन्च से पहले बुकिंग भी शुरू
हाइलाइट्स
  • ₹21,000 की टोकन राशि के साथ बुकिंग शुरू हो गई है
  • इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh की बैटरी दी गई है
  • यह 29kmpl के माइलेज का दावा करती है

रेनॉ ने भारत में बहुप्रतीक्षित डस्टर हाइब्रिड की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर रु.21,000 की टोकन राशि का भुगतान करके बुकिंग की जा सकती है. रेनॉ का दावा है कि इसका माइलेज 29kmpl है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है.

यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर हाइब्रिड भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी

इस एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech 160 इंजन लगा है, जिसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh का बैटरी पैक दिया गया है. यह हाइब्रिड पावरट्रेन कुल मिलाकर 157bhp की ताकत और 172 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

Duster Hybrid 1

रेनॉ का कहना है कि शहर में रोज़ाना गाड़ी चलाते समय, डस्टर हाइब्रिड 80% तक समय ऑल-इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. कंपनी के अनुसार, सिर्फ़ पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी की तुलना में इससे पेट्रोल की खपत 40% तक कम हो सकती है.

इसके पावरट्रेन में मल्टी-मोड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, जो ड्राइविंग की स्थितियों के हिसाब से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को अपने-आप मैनेज करता है. सही स्थितियों में यह SUV इलेक्ट्रिक ताकत पर चल सकती है और गाड़ी की रफ़्तार कम करने या ब्रेक लगाने पर एनर्जी वापस पा सकती है.

गाड़ी चलाते समय इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है और इसे चार्ज करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह परफ़ॉर्मेंस और फ़्यूल की बचत के बीच संतुलन बनाए रखता है, साथ ही इलेक्ट्रिक और पेट्रोल से चलने वाले मोड के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा भी देता है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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