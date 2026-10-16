रेनॉ डस्टर हाइब्रिड कल होगी लॉन्च: जानें क्या करें उम्मीद?

रेनॉ कल, 17 अक्टूबर 2026 को भारत में अपनी नई डस्टर रेंज में एक हाइब्रिड पावरट्रेन जोड़ने जा रही है. 'ई-टेक 160' (E-Tech 160) नाम का यह पावरट्रेन मौजूदा 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल विकल्पों से ऊपर होगा. कंपनी का दावा है कि यह 29 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देगा और इसकी कुल रेंज 1,000 km तक होगी.

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डस्टर हाइब्रिड की बुकिंग पहली बार मार्च 2026 में रेगुलर मॉडल के लॉन्च के साथ शुरू हुई थी, लेकिन मांग उपलब्धता से अधिक हो जाने के कारण रेनॉ ने बाद में इसे रोक दिया था. कार निर्माता कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में रु.21,000 की टोकन राशि के साथ बुकिंग फिर से शुरू कर दी है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: इंजन

E-Tech 160 में 1.8-लीटर GDI पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh का बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं. यह हाइब्रिड सिस्टम कुल 158 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए पहियों तक पहुंचाया जाता है.

रेनॉ का दावा है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 29 kmpl है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. कंपनी का यह भी कहना है कि शहर में आम तौर पर गाड़ी चलाते समय, डस्टर हाइब्रिड 80% तक समय 'ऑल-इलेक्ट्रिक मोड' (सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर) पर चल सकती है। रेनॉ के अनुसार, इससे केवल इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत को 40% तक कम किया जा सकता है.

डस्टर का हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है?

EV मोड के अलावा, हाइब्रिड सिस्टम में एक मल्टीमोड गियरबॉक्स होता है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटरों को मैनेज करने के लिए 15 ऑपरेटिंग मोड दिए गए हैं. रेनॉ चार मुख्य ड्राइविंग मोड के बारे में बताता है. 'डायनामिक हाइब्रिड' मोड में, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर पहियों को चलाते हैं. 'इलेक्ट्रिक मोशन' मोड में, कार को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, जबकि पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करता है.

इसमें एक पेट्रोल-डीज़ल मोड भी है, जिसमें पेट्रोल इंजन अकेले ही पहियों को चलाता है. एनर्जी रिकवरी मोड में, गाड़ी की गति कम होने पर सिस्टम ऊर्जा को वापस इकट्ठा कर लेता है, जिससे बैटरी रिचार्ज होती है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: संभावित कीमत और प्रतिद्वंद्वी

फिलहाल स्टैंडर्ड रेनॉ डस्टर की कीमत रु.10.49 लाख से रु.18.69 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. हाइब्रिड मॉडल की कीमत ज्यादा होने की उम्मीद है, जो लगभग रु.18.50 लाख से शुरू होकर करीब रु.21 लाख (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है. हाइब्रिड इंजन संभवतः इस मॉडल के सबसे महंगे वेरिएंट्स में दिया जाएगा.

जहाँ तक इसके प्रतिस्पर्धियों की बात है, डस्टर हाइब्रिड का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी अन्य स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कॉम्पैक्ट SUV से होगा.