रेनॉ डस्टर हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.99 लाख से शरू
- 1,400 km की रेंज के साथ 29 kmpl माइलेज का दावात
- 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन 158 bhp ताकत और 208 Nm टॉर्क बनाता है
- शहर में ड्राइविंग के दौरान 80% तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है
मारुति ग्रांड विटारा और टोयोटा हाईराइडर जैसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कारों के लिए चुनौती पेश करने वाली रेनॉ डस्टर हाइब्रिड आखिरकार भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.16.99 लाख है. इस नए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन को पहले से मौजूद 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल विकल्पों के साथ शामिल किया गया है. यह 29 kmpl की ARAI-रेटेड माइलेज और 1,400 km से ज़्यादा की रेंज देने का वादा करती है.
यह भी पढ़ें: रेनॉ डस्टर हाइब्रिड आज होगी लॉन्च: जानें क्या करें उम्मीद?
डस्टर हाइब्रिड तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है: इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन
|वैरिएंट्स
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|इवोल्यूशन
|₹16.99 लाख
|टेक्नो
|₹18.99 लाख
|इमोशन
|₹19.49 लाख
हाइब्रिड पावरट्रेन में स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले देखने में या फीचर्स के मामले में लगभग कोई बदलाव नहीं है, बस सामने की तरफ चमकने वाले 'रेनॉ' (Renault) लेटरिंग और अंदर की तरफ 'ड्यून ब्राउन' (dune brown) कैबिन थीम दी गई है. इसके अलावा, डस्टर हाइब्रिड बिल्कुल वैसी ही दिखती है, बस इसमें एक 'हाइब्रिड ई-टेक 160' (Hybrid E-Tech 160) बैज का फर्क है.
रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: पावरट्रेन
E-Tech 160 हाइब्रिड सिस्टम में 1.8-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटरें दी गई हैं. इसकी ताकत 158 bhp और टॉर्क 208 Nm है, और इसमें ताकत 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए मिलती है. परफॉरमेंस की बात करें तो, रेनॉ का दावा है कि डस्टर हाइब्रिड 9.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है.
रेनॉ का दावा है कि 50-लीटर फ्यूल टैंक और हाइब्रिड तकनीक के साथ, यह कार 29 kmpl (ARAI) का माइलेज देती है. यह मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड) की 27.97 kmpl (ARAI) की रेटिंग से ज्यादा है.
रेनॉ के अनुसार, डस्टर हाइब्रिड शहर में ड्राइविंग के दौरान 80% तक समय 'ऑल-इलेक्ट्रिक मोड' पर चल सकती है. कंपनी का दावा है कि इससे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले फ्यूल की खपत में 40% तक की कमी आ सकती है.
रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: यह सिस्टम कैसे काम करता है
ग्रांड विटारा, विक्टोरिस और हायराइडर में मिलने वाले e-CVT गियरबॉक्स के विपरीत, डस्टर हाइब्रिड में फिक्स्ड गियर रेशियो वाला मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस सिस्टम में EV सहित 6 ऑटोमैटिक ऑपरेटिंग मोड हैं।.'डायनामिक हाइब्रिड' मोड में, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर पहियों को पावर देते हैं.
'इलेक्ट्रिक मोशन' मोड में, इलेक्ट्रिक मोटर एसयूवी को आगे बढ़ाती है, जबकि पेट्रोल इंजन बैटरी को चार्ज करता है। 'ICE' मोड पूरी तरह से पेट्रोल इंजन पर निर्भर करता है, वहीं 'एनर्जी रिकवरी' मोड में, कार की गति कम होने पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के जरिए ऊर्जा वापस बैटरी में चली जाती है.
रेनॉ डस्टर हाइब्रिड: प्रतिद्वंद्वी
हाइब्रिड पावरट्रेन के आने के साथ, रेनॉ अब मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मजबूत हाइब्रिड प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए तैयार है. यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां माइलेज बिक्री का एक मुख्य कारण होता है, और रेनॉ को उम्मीद होगी कि डस्टर हाइब्रिड में इतनी खूबियां हैं कि वह बाजार में पहले से जमे इन दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे सके. सबसे पहली बात, जैसा कि पहले बताया गया है, इसका माइलेज अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले ज्यादा है.
नया पावरट्रेन रेनॉ के लिए एक 'ट्रम्प कार्ड' साबित हो सकता है, जो नई पीढ़ी की डस्टर से जुड़ी एक मुख्य चर्चा—यानी डीजल इंजन विकल्प का न होना—वाली समस्या को हल करने में मदद करेगा.
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