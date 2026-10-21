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रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना

ऋषभ परमार
last published date : 21 October 2026, 13:38 IST
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रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना
हाइलाइट्स
  • सबसे महंगी डस्टर हाइब्रिड अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक किफायती है
  • डस्टर हाइब्रिड में अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है
  • मारुति और टोयोटा कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं जो डस्टर हाइब्रिड में उपलब्ध नहीं हैं

रेनॉ ने डस्टर हाइब्रिड लॉन्च की है, जो मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड को टक्कर देती है. डस्टर का माइलेज 29 km/l होने का दावा किया गया है, जबकि ग्रांड विटारा और हाइराइडर में एक जैसा पावरट्रेन है और इनकी माइलेज 27.97 km/l बताई गई है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत और वेरिएंट

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
इवोल्यूशनरु.16.99 लाख
टेक्नोरु.18.99 लाख
इमोशनरु.19.49 लाख

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें 'इवोल्यूशन' वेरिएंट के लिए रु.16.99 लाख से लेकर टॉप-स्पेक 'इमोशन' वेरिएंट के लिए रु.19.49 लाख तक हैं.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरून)
डेल्टा+रु.16.68 लाख
ज़ेटा+रु.17.97 लाख
ज़ेटा+ (O)रु.18.55 लाख
अल्फा+रु. 19.55 लाख
अल्फा+ (O)रु. 19.62 लाख

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पांच वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.16.68 लाख से लेकर रु.19.62 लाख तक है. इन तीन SUV में इसकी शुरुआती कीमत सबसे कम है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
S हाइब्रिडरु.17.18 लाख
G (O) हाइब्रिडरु.19.24 लाख
V हाइब्रिडरु.19.99 लाख

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर हाइब्रिड तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.18 लाख से लेकर रु.19.99 लाख तक है. इन तीनों SUV में इसकी शुरुआती और सबसे महंगे, दोनों कीमतें सबसे ज़्यादा हैं.

डस्टर हाइब्रिड का सबसे महंगे वेरिएंट सबसे किफायती है, जिसकी कीमत रु.19.49 लाख है, जबकि ग्रांड विटारा हाइब्रिड की शुरुआती कीमत सबसे कम, यानी रु.16.68 लाख है. हाइरायडर हाइब्रिड की कीमत रेंज थोड़ी ज्यादा है; इसकी शुरुआती और टॉप-स्पेक, दोनों तरह की कीमतें डस्टर से अधिक हैं. जहाँ डस्टर और हायराइडर तीन-तीन वेरिएंट में उपलब्ध हैं, वहीं ग्रांड विटारा में पाँच वेरिएंट मिलते हैं.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: इंजन और पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशनरेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160
मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड		टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड

इंजन
1,789cc (1.8-लीटर)		1,490cc (1.5-लीटर)1,490cc (1.5-लीटर)
इंजन कॉन्फ़िगरेशन
4 सिलेंडर		3 सिलेंडर3 सिलेंडर
अधिकतम इंजन ताकत108 बीएचपी91 बीएचपी91 बीएचपी

अधिकतम इंजन टॉर्क		175 एनएम122 एनएम122 एनएम
अधिकतम कुल ताकत157 बीएचपी113 बीएचपी113 बीएचपी
इलेक्ट्रिक मोटर का प्रकार
ट्रैक्शन मोटर और स्टार्टर-जनरेटर		इलेक्ट्रिक मोटरएसी सिंक्रोनोसिस मोटर
अधिकतम मोटर पावर49 बीएचपी79 बीएचपी79 बीएचपी
अधिकतम मोटर टॉर्क208 एनएम141 एनएम141 एनएम
बैटरी की क्षमता1.4kWhNANA
बैटरी प्रकार
लिथियम आयन		लिथियम आयनलिथियम आयन
ट्रांसमिशनऑटोमेटिकसीवीटीसीवीटी
ड्राइव टाइप2 व्हील ड्राइव2 व्हील ड्राइव2 व्हील ड्राइव
दावा की गई रेंज29km/l27.97km/l27.97km/l

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 में 1.8-लीटर का बड़ा, चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 108bhp की ताकत और 175Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी तुलना में, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड में 1.5-लीटर के तीन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल होता है, जो 91bhp की ताकत और 122Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.

Renault Duster Comparison

डस्टर कंबाइंड सिस्टम ताकत के मामले में भी सबसे आगे है; यह 157bhp की ताकत बनाती है, जबकि इसके दोनों प्रतिद्वंद्वी 113bhp की ताकत बनाते हैं. इसका माइलेज 29km/l बताई गई है, जो ग्रांड विटारा और हायराइडर की 27.97km/l का माइलेज से थोड़ी ज्यादा है. हालांकि, डस्टर की 49bhp वाली मोटर की तुलना में, इसके दोनों प्रतिद्वंद्वियों में 79bhp की ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. इन तीनों SUV में टू-व्हील ड्राइव की सुविधा है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: डाइमेंशंस

स्पेसिफिकेशंसरेनॉ डस्टर हाइब्रिडग्रांड विटाार हाइब्रिडहायराइडर हाइब्रिड
लंबाई4,346 मिमी4,345 मिमी4,365 मिमी
चौड़ाई1,815 मिमी1,795 मिमी1,795 मिमी
ऊंचाई1,694 मिमी1,645 मिमी1,645 मिमी
व्हीलबेस2,657 मिमी2,600 मिमी2,600 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस212 मिमी210 मिमी210 मिमी
बूट क्षमता372 लीटर265 लीटर265 लीटर
फ्यूल टैंक क्षमता50 लीटर45 लीटर45 लीटर
सीटिंग क्षमता555

डाइमेंशन के मामले में, रेनॉ डस्टर हाइब्रिड, ग्रांड विटारा हाइब्रिड और हायराइडर हाइब्रिड की तुलना में ज़्यादा चौड़ी और ऊँची है, जबकि 4,365 mm की लंबाई के साथ हायराइडर सबसे लंबी है. डस्टर का व्हीलबेस भी सबसे लंबा (2,657 mm) है, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा (212 mm) है और इसमें 372 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि इसकी दोनों प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों में 265 लीटर का बूट स्पेस है. इसके अलावा, इसमें 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जबकि ग्रांड विटारा और हायराइडर में 45 लीटर के टैंक हैं. इन तीनों SUV में पाँच लोगों के बैठने की जगह है.

Renault Duster Comparison 1

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: फीचर्स

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड


रेनॉ डस्टर हाइब्रिड के 'टेक्नो' और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में फुल-LED हेडलैम्प, LED DRLs, LED टेल-लैम्प और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके फीचर्स में 10.1-इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 'इमोशन' वेरिएंट में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-ज़ोन AC और 'इमोशन' वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट शामिल हैं.

Renault Duster 1 0 Web 48

सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड

ग्रांड विटारा हाइब्रिड में LED हेडलैम्प्स, सिग्नेचर LED DRLs, LED टेल-लैम्प्स और पैनोरमिक सनरूफ दिए गए हैं. इसके कैबिन में 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 7-इंच का TFT डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आठ तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक AC की सुविधा मिलती है.

Grand Vitara Image 6

सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए TPMS, रियर कैमरा और ADAS के सटीक फीचर्स की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हायब्रिड

हाइराइडर हाइब्रिड में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्विन LED DRL, LED टेल-लैम्प और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके कैबिन फीचर्स में कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स पर 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, आठ तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक AC शामिल हैं.

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सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), हिल-होल्ड असिस्ट, TPMS और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि हिल-डिसेंट कंट्रोल की सुविधा केवल ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) वर्ज़न में ही दी गई है.

कुल मिलाकर, रेनॉ डस्टर पैसे की बेहतर वैल्यू देने वाला विकल्प लगता है. इसमें कई तरह के फीचर्स मिलते हैं, बाकी दो SUV के मुकाबले इसकी कंबाइंड सिस्टम ताकत ज़्यादा है, और ज़्यादातर मामलों में इसका साइज़ भी बड़ा है. हालाँकि, मारुति सुज़ुकी और टोयोटा को आफ्टर-सेल्स सर्विस के मामले में बढ़त हासिल है, क्योंकि रेनॉ की तुलना में इनका सर्विस नेटवर्क कहीं ज़्यादा बड़ा है.

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