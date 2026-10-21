रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना

रेनॉ ने डस्टर हाइब्रिड लॉन्च की है, जो मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड को टक्कर देती है. डस्टर का माइलेज 29 km/l होने का दावा किया गया है, जबकि ग्रांड विटारा और हाइराइडर में एक जैसा पावरट्रेन है और इनकी माइलेज 27.97 km/l बताई गई है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: कीमत और वेरिएंट

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) इवोल्यूशन रु.16.99 लाख टेक्नो रु.18.99 लाख इमोशन रु.19.49 लाख

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें 'इवोल्यूशन' वेरिएंट के लिए रु.16.99 लाख से लेकर टॉप-स्पेक 'इमोशन' वेरिएंट के लिए रु.19.49 लाख तक हैं.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरून) डेल्टा+ रु.16.68 लाख ज़ेटा+ रु.17.97 लाख ज़ेटा+ (O) रु.18.55 लाख अल्फा+ रु. 19.55 लाख अल्फा+ (O) रु. 19.62 लाख

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पांच वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.16.68 लाख से लेकर रु.19.62 लाख तक है. इन तीन SUV में इसकी शुरुआती कीमत सबसे कम है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड: वेरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) S हाइब्रिड रु.17.18 लाख G (O) हाइब्रिड रु.19.24 लाख V हाइब्रिड रु.19.99 लाख

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर हाइब्रिड तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.18 लाख से लेकर रु.19.99 लाख तक है. इन तीनों SUV में इसकी शुरुआती और सबसे महंगे, दोनों कीमतें सबसे ज़्यादा हैं.

डस्टर हाइब्रिड का सबसे महंगे वेरिएंट सबसे किफायती है, जिसकी कीमत रु.19.49 लाख है, जबकि ग्रांड विटारा हाइब्रिड की शुरुआती कीमत सबसे कम, यानी रु.16.68 लाख है. हाइरायडर हाइब्रिड की कीमत रेंज थोड़ी ज्यादा है; इसकी शुरुआती और टॉप-स्पेक, दोनों तरह की कीमतें डस्टर से अधिक हैं. जहाँ डस्टर और हायराइडर तीन-तीन वेरिएंट में उपलब्ध हैं, वहीं ग्रांड विटारा में पाँच वेरिएंट मिलते हैं.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: इंजन और पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशन रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड

इंजन

1,789cc (1.8-लीटर) 1,490cc (1.5-लीटर) 1,490cc (1.5-लीटर) इंजन कॉन्फ़िगरेशन

4 सिलेंडर 3 सिलेंडर 3 सिलेंडर अधिकतम इंजन ताकत 108 बीएचपी 91 बीएचपी 91 बीएचपी

अधिकतम इंजन टॉर्क 175 एनएम 122 एनएम 122 एनएम अधिकतम कुल ताकत 157 बीएचपी 113 बीएचपी 113 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर का प्रकार

ट्रैक्शन मोटर और स्टार्टर-जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर एसी सिंक्रोनोसिस मोटर अधिकतम मोटर पावर 49 बीएचपी 79 बीएचपी 79 बीएचपी अधिकतम मोटर टॉर्क 208 एनएम 141 एनएम 141 एनएम बैटरी की क्षमता 1.4kWh NA NA बैटरी प्रकार

लिथियम आयन लिथियम आयन लिथियम आयन ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक सीवीटी सीवीटी ड्राइव टाइप 2 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव दावा की गई रेंज 29km/l 27.97km/l 27.97km/l

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 में 1.8-लीटर का बड़ा, चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 108bhp की ताकत और 175Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी तुलना में, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड में 1.5-लीटर के तीन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल होता है, जो 91bhp की ताकत और 122Nm का टॉर्क पैदा करते हैं.

डस्टर कंबाइंड सिस्टम ताकत के मामले में भी सबसे आगे है; यह 157bhp की ताकत बनाती है, जबकि इसके दोनों प्रतिद्वंद्वी 113bhp की ताकत बनाते हैं. इसका माइलेज 29km/l बताई गई है, जो ग्रांड विटारा और हायराइडर की 27.97km/l का माइलेज से थोड़ी ज्यादा है. हालांकि, डस्टर की 49bhp वाली मोटर की तुलना में, इसके दोनों प्रतिद्वंद्वियों में 79bhp की ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. इन तीनों SUV में टू-व्हील ड्राइव की सुविधा है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: डाइमेंशंस

स्पेसिफिकेशंस रेनॉ डस्टर हाइब्रिड ग्रांड विटाार हाइब्रिड हायराइडर हाइब्रिड लंबाई 4,346 मिमी 4,345 मिमी 4,365 मिमी चौड़ाई 1,815 मिमी 1,795 मिमी 1,795 मिमी ऊंचाई 1,694 मिमी 1,645 मिमी 1,645 मिमी व्हीलबेस 2,657 मिमी 2,600 मिमी 2,600 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी 210 मिमी 210 मिमी बूट क्षमता 372 लीटर 265 लीटर 265 लीटर फ्यूल टैंक क्षमता 50 लीटर 45 लीटर 45 लीटर सीटिंग क्षमता 5 5 5

डाइमेंशन के मामले में, रेनॉ डस्टर हाइब्रिड, ग्रांड विटारा हाइब्रिड और हायराइडर हाइब्रिड की तुलना में ज़्यादा चौड़ी और ऊँची है, जबकि 4,365 mm की लंबाई के साथ हायराइडर सबसे लंबी है. डस्टर का व्हीलबेस भी सबसे लंबा (2,657 mm) है, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा (212 mm) है और इसमें 372 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जबकि इसकी दोनों प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों में 265 लीटर का बूट स्पेस है. इसके अलावा, इसमें 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जबकि ग्रांड विटारा और हायराइडर में 45 लीटर के टैंक हैं. इन तीनों SUV में पाँच लोगों के बैठने की जगह है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर हाइब्रिड: फीचर्स

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड



रेनॉ डस्टर हाइब्रिड के 'टेक्नो' और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में फुल-LED हेडलैम्प, LED DRLs, LED टेल-लैम्प और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके फीचर्स में 10.1-इंच की इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 'इमोशन' वेरिएंट में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, डुअल-ज़ोन AC और 'इमोशन' वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट शामिल हैं.

सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड

ग्रांड विटारा हाइब्रिड में LED हेडलैम्प्स, सिग्नेचर LED DRLs, LED टेल-लैम्प्स और पैनोरमिक सनरूफ दिए गए हैं. इसके कैबिन में 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 7-इंच का TFT डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आठ तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक AC की सुविधा मिलती है.

सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए TPMS, रियर कैमरा और ADAS के सटीक फीचर्स की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हायब्रिड

हाइराइडर हाइब्रिड में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्विन LED DRL, LED टेल-लैम्प और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके कैबिन फीचर्स में कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स पर 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, आठ तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक AC शामिल हैं.

सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), हिल-होल्ड असिस्ट, TPMS और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि हिल-डिसेंट कंट्रोल की सुविधा केवल ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) वर्ज़न में ही दी गई है.

कुल मिलाकर, रेनॉ डस्टर पैसे की बेहतर वैल्यू देने वाला विकल्प लगता है. इसमें कई तरह के फीचर्स मिलते हैं, बाकी दो SUV के मुकाबले इसकी कंबाइंड सिस्टम ताकत ज़्यादा है, और ज़्यादातर मामलों में इसका साइज़ भी बड़ा है. हालाँकि, मारुति सुज़ुकी और टोयोटा को आफ्टर-सेल्स सर्विस के मामले में बढ़त हासिल है, क्योंकि रेनॉ की तुलना में इनका सर्विस नेटवर्क कहीं ज़्यादा बड़ा है.