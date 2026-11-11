रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर: स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV की तुलना

रेनॉ डस्टर भारत के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV क्लब में शामिल होने वाली सबसे नई गाड़ी है. यह मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी पहले से मौजूद गाड़ियों को टक्कर देगी. इन तीनों ही मॉडलों में पेट्रोल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की मदद से बेहतर माइलेज मिलने का वादा किया गया है, लेकिन डस्टर में बड़ा इंजन और ज्यादा कंबाइंड पावर दी गई है. साथ ही, कंपनी का दावा है कि इसका (माइलेज) भी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है.

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रेनॉ का दावा है कि डस्टर हाइब्रिड 29 km/l का माइलेज दे सकती है, जबकि ग्रांड विटारा और हायराइडर में एक जैसा हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो 27.97 km/l की माइलेज देने का दावा करता है. डस्टर में बड़ा बूट स्पेस और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है, हालांकि ग्रांड विटारा की शुरुआती कीमत कम है. आइए देखते हैं कि इन तीनों SUV की तुलना कैसे की जा सकती है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम हायराइडर हाइब्रिड: कीमत और वेरिएंट

रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) इवोल्यूशन रु.16.99 लाख टेक्नो रु.18.99 लाख इमोशन रु.19.49 लाख

डस्टर हाइब्रिड तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसकी कीमतें रु.16.99 लाख से शुरू होकर टॉप-स्पेक 'इमोशन' वेरिएंट के लिए रु.19.49 लाख तक जाती हैं.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) डेल्ट+ रु.16.68 लाख ज़ेटा+ रु.17.97 लाख ज़ेटा+ (O) रु.18.55 लाख अल्फा+ रु.19.55 लाख अल्फा+ (O) रु.19.62 लाख

इन तीनों में से ग्रांड विटारा में सबसे ज़्यादा वेरिएंट्स (पाँच विकल्प) मौजूद हैं. साथ ही, यह यहाँ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV पाने का सबसे किफायती ज़रिया भी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.16.68 लाख है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) S हायब्रिड रु.17.18 लाख G (O) हायब्रिड रु.19.24 लाख V हायब्रिड रु.19.99 लाख

हाइराइडर तीन हाइब्रिड वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.18 लाख से रु.19.99 लाख के बीच है. इस रेंज में, ये तीनों ही सबसे महंगे विकल्प हैं.

डस्टर की शुरुआती कीमत इसके प्रतिस्पर्धियों के बीच आती है, लेकिन इसका सबसे महंगा वर्ज़न सबसे कम कीमत वाला है. इसके 'इमोशन' वेरिएंट की कीमत रु.19.49 लाख है, जो ग्रांड विटारा अल्फा+ (O) से रु.13,000 और हायराइडर V से रु.50,000 सस्ती है. जो खरीदार शुरुआत में सबसे कम खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांड विटारा एक बेहतर विकल्प है, जबकि टॉप रेंज में डस्टर एक ज्यादा मजबूत दावेदार साबित होती है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम ग्रैंड विटारा हाइब्रिड बनाम हायराइडर हाइब्रिड: इंजन और पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशन रेनॉ डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड इंजन डिस्प्लेसमेंट 1,789cc (1.8-लीटर 1,490cc (1.5-litre) 1,490cc (1.5-litre) इंजन कॉन्फ्यूग्रेशन 4-सिलेंडर 3-सिलेंडर 3-सिलेंडर अधिकतम इंजन ताकत 108 बीएचपी 91 बीएचपी 91 बीएचपी अधिकतम इंजन टॉर्क 175 एनएम 122 एनएम 122 एनएम अधिकतम कंबाइंड सिस्टम पावर 157 बीएचपी 113 बीएचपी 113 बीएचपी इलेक्ट्रिक मोटर का प्रकार ट्रैक्शन मोटर और स्टार्टर-जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर AC सिंक्रोनस मोटर अधिकतम मोटर पावर 49 बीएचपी 79 बीएचपी 79 बीएचपी अधिकतम मोटर टॉर्क 208 एनएम 141 एनएम 141 एनएम बैटरी की क्षमता 1.4kWh NA NA बैटरी प्रकार लीथियम-आयन लीथियम-आयन लीथियम-आयन ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक सीवीटी सीवीटी ड्राइव टाइप 2 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव दावा किया माइलेज 29km/l 27.97km/l 27.97km/l

इंजन क्षमता और ताकत के मामले में डस्टर को स्पष्ट बढ़त हासिल है. इसका 1.8-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन 108bhp की ताकत और 175Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि ग्रांड विटारा और हाइराइडर में 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला इंजन लगा है, जो 91bhp की ताकत और 122Nm का टॉर्क पैदा करता है.

जब आप कंबाइंड सिस्टम ताकत को देखते हैं, तो यह अंतर और भी बढ़ जाता है. डस्टर का हाइब्रिड सेटअप 157bhp की ताकत पैदा करता है, जो इसके दोनों प्रतिद्वंद्वियों के 113bhp के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसकी फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) भी सबसे ज्यादा, यानी 29km/l बताई गई है, हालांकि ग्रांड विटारा और हायराइडर के मुकाबले यह अंतर काफी कम है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम हायराइडर हाइब्रिड: डाइमेंशन्स

स्पेसिफिकेशन रेनॉ डस्टर हाइब्रिड ग्रांड विटारा हायब्रिड हायराइडर हायब्रिड लंबाई 4,346 मिमी 4,345 मिमी 4,365 मिमी चौड़ाई 1,815 मिमी 1,795 मिमी 1,795 मिमी ऊंचाई 1,694 मिमी 1,645 मिमी 1,645 मिमी व्हीलबेस 2,657 मिमी 2,600 मिमी 2,600 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी 210 मिमी 210 मिमी बूट स्पेस 372 लीटर 265 लीटर 265 लीटर फ्यूल टैंक क्षमता 50 लीटर 45 लीटर 45 लीटर सीटिंग क्षमता 5 5 5

इन तीनों SUV की लंबाई लगभग एक जैसी है, जिनमें 4,365 mm के साथ 'हाइराइडर' सबसे लंबी है. हालाँकि, 'डस्टर' अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अधिक चौड़ी और ऊँची है, और इसका 2,657 mm का व्हीलबेस 57 mm अधिक लंबा है. साथ ही, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी थोड़ा ज़्यादा, यानी 212 mm है.

इनमें सबसे बड़ा अंतर बूट स्पेस का है. डस्टर में 372 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि ग्रांड विटारा और हायराइडर, दोनों में 265 लीटर का बूट स्पेस है. डस्टर में 50 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक भी दिया गया है, जबकि इसकी प्रतिद्वंद्वी गाड़ियों में 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. इन तीनों ही गाड़ियों में पांच लोगों के बैठने की जगह है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम हायराइडर हाइब्रिड: फीचर्स

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड

डस्टर के 'टेक्नो' और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में फुल-LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED टेल-लैम्प्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके कैबिन में 10.1-इंच का इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सबसे महंगे 'इमोशन' वेरिएंट में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर्ड टेलगेट भी मिलता है.

सुरक्षा इक्विमेंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और एक रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं. इस पैकेज में क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है.

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड

ग्रांड विटारा में LED हेडलैम्प्स, सिग्नेचर LED DRLs, LED टेल-लैम्प्स और पैनोरमिक सनरूफ दिए गए हैं. इसके कैबिन में 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

सुरक्षा इक्विमेंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में TPMS, रियर कैमरा और ADAS पैकेज के सटीक विवरण के बारे में दी गई जानकारी में कोई पुष्टि नहीं की गई है.

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर हाइब्रिड

हाइराइडर में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्विन LED DRL, LED टेल-लैम्प और पैनोरमिक सनरूफ मिलते हैं. इसके कैबिन के फीचर्स में कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स के लिए 9-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं.

सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, TPMS और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि हिल-डिसेंट कंट्रोल केवल AWD वर्ज़न में दिया गया है.

कौन सी हाइब्रिड SUV ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प है?

कागज़ पर डस्टर हाइब्रिड काफी मजबूत नज़र आती है. अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में, यह सबसे ज़्यादा कंबाइंड पावर, सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज), ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और काफी बड़ा बूट स्पेस देती है. इसका टॉप-स्पेक 'इमोशन' वेरिएंट, ग्रांड विटारा और हाईराइडर के टॉप-एंड वेरिएंट्स के मुकाबले सस्ता भी है.

वहीं, ग्रांड विटारा की शुरुआती कीमत सबसे कम है और इसमें वेरिएंट्स के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं. इन तीनों में से हाइराइडर सबसे महंगी है, हालाँकि इसमें मारुति वाला ही हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल किया गया है.

इसके अलावा, ओनरशिप (स्वामित्व) का भी सवाल है। पूरे भारत में मारुति सुजुकी और टोयोटा का सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है, जो उन खरीदारों के लिए मायने रख सकता है जो अपनी SUV को कई सालों तक अपने पास रखना चाहते हैं. इस मामले में रेनॉ को ग्राहकों को भरोसा दिलाना होगा.

फिलहाल, अगर आपकी प्राथमिकता बेहतरीन परफॉरमेंस, ज्यादा जगह और अच्छे फीचर्स हैं, तो डस्टर एक बेहतर विकल्प है. ग्रांड विटारा एक किफायती शुरुआती विकल्प बनी हुई है, जबकि डस्टर की कीमत और स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हाईराइडर के लिए मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण होगा.