रेनॉ डस्टर vs ह्यून्दे क्रेटा vs मारुति ग्रांड विटारा की टक्कर, कौन- किस पर भारी?
- डस्टर का परफॉर्मेंस सबसे दमदार है, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा है और बूट भी सबसे बड़ा है
- क्रेटा में इंजन, गियरबॉक्स और कई फ़ीचर्स वाले वैरिएंट्स के सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं
- ग्रांड विटारा की माइलेज क्षमता सबसे बेहतरीन है, साथ ही इसमें CNG, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और AWD के विकल्प भी मिलते हैं
सालों से, ह्यून्दे क्रेटा भारत के मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में बेंचमार्क रही है, जिसमें कई तरह के पावरट्रेन और वैरिएंट्स के साथ-साथ बहुत सारे फ़ीचर्स भी मिलते हैं. फिर मारुति सुजुकी ने ग्रांड विटारा के साथ मुक़ाबला और कड़ा कर दिया, जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और शानदार माइलेज जैसी खूबियां थीं. अब, इस सेगमेंट में हलचल मचाने वाली पहली गाड़ी — रेनॉ डस्टर — वापस आ गई है. बड़े साइज़, ज़्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतरीन फ़ीचर्स के साथ, नई डस्टर कागज़ पर तो बहुत दमदार लगती है. लेकिन जब बात स्पेक्स, फ़ीचर्स, वैरिएंट्स और कीमत की आती है, तो यह पहले से मौजूद इन दो बड़ी गाड़ियों के मुक़ाबले कैसी है.
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आकार और प्रैक्टिकल
आंकड़ों के हिसाब से रेनॉ डस्टर इन तीनों में सबसे बड़ी है; इसकी लंबाई 4,346 mm, चौड़ाई 1,815 mm और ऊंचाई 1,701 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,657 mm है. इसमें 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और पार्सल शेल्फ तक 518 लीटर या छत तक 700 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है.
ग्रांड विटारा की लंबाई 4,345 mm, चौड़ाई 1,795 mm और ऊंचाई 1,645 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,600 mm है.
वहीं, क्रेटा की लंबाई 4,330 mm, चौड़ाई 1,790 mm और ऊंचाई 1,635 mm है, और इसका व्हीलबेस 2,610 mm है.
विजेता: कुल डाइमेंशन, ग्राउंड क्लीयरेंस और बूट स्पेस के मामले में डस्टर.
इंजन और प्रदर्शन
क्रेटा में सबसे ज़्यादा तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 113 bhp की ताकत और 144 Nm का और टॉर्क बनाता है, 1.5-लीटर डीज़ल इंजन जो लगभग 114 bhp की ताकत और 250 Nm पैदा करता है, और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो लगभग 158 bhp की ताकत 253 Nm टॉर्क बनाता है. इंजन के हिसाब से इसमें मैनुअल, iVT, ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT जैसे गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं.
ग्रांड विटारा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 103 bhp की ताकत और 139 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन से कुल 114 bhp की ताकत और 122 Nm का टॉर्क मिलता है; इसमें वर्जन के हिसाब से 5MT, 6AT या e-CVT का ऑप्शन मिलता है.
डस्टर में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (लगभग 99 bhp और 166 Nm) और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (लगभग 161 bhp और 280 Nm टॉर्क) का विकल्प मिलता है, साथ ही इसमें 6-स्पीड मैनुअल और DCT का ऑप्शन भी है.
विजेता: पावरट्रेन की विविधता के लिए क्रेटा; ज़्यादा से ज़्यादा पावर और टॉर्क के लिए डस्टर.
माइलेज और पावरट्रेन का विकल्प
ग्रांड विटारा की माइलेज क्षमता सबसे अच्छी है; इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वैरिएंट की माइलेज रेटिंग 27.97 km/l है, जबकि पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमैटिक वर्जन की रेटिंग क्रमशः 21.11 km/l और 20.58 km/l है. इसमें CNG और AWD पेट्रोल वैरिएंट का ऑप्शन भी मिलता है. क्रेटा में पेट्रोल और डीज़ल इंजन मिलते हैं, जबकि डस्टर अभी टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है.
विजेता: माइलेज और फ़्यूल/ड्राइवट्रेन के कई विकल्पों के लिए ग्राड विटारा.
फीचर्स और तकनीक
तीनों SUV के टॉप वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम केबिन फीचर्स मिलते हैं. क्रेटा में तो और भी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी के साथ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, बोस का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, सराउंड-व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर और डैशकैम आदि दिया गया है.
ग्रांड विटारा के महंगे वैरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, HUD, वायरलेस चार्जिंग और 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
डस्टर में Google बिल्ट-इन वाला 10.1-इंच का openR लिंक सिस्टम, इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट और वेंटिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें दी गई है.
विजेता: सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली लिस्ट के लिए क्रेटा.
सुरक्षा
क्रेटा में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग मिलते हैं और इसके महंगे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS की सुविधा दी गई है, जिसमें फ़ॉरवर्ड कोलिज़न अवॉइडेंस, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न अवॉइडेंस, लेन कीपिंग असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अवॉइडेंस और अन्य फ़ीचर्स शामिल हैं.
ग्रांड विटारा में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स के साथ-साथ ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, EBD के साथ ABS और दूसरे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं.
डस्टर में 17 ADAS फ़ंक्शन मिलते हैं, जिनमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, 360-डिग्री 3D कैमरा, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग और ट्रैफ़िक-साइन रिकग्निशन शामिल हैं.
विजेता: ADAS फ़ंक्शंस की संख्या के मामले में डस्टर, जबकि क्रेटा में सबसे ज़्यादा और पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड ADAS फ़ीचर सेट है.
वैरिएंट्स और कीमत
क्रेटा के 27 वेरिएंट हैं और इसकी कीमत रु.10.91 लाख से रु.20.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. ग्रांड विटारा के 19 वेरिएंट हैं, जिनकी कीमत रु.10.77 लाख से शुरू होकर लगभग रु.19.77 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. डस्टर की कीमत रु.10.49 लाख से शुरू होकर रु.18.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक है; इसमें पांच मुख्य ट्रिम्स — ऑथियंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टोक्नो+ और आईकॉनिक — के साथ-साथ स्पेशल आइकॉनिक एडिशन भी शामिल है.
विजेता: सबसे कम शुरुआती कीमत के लिए डस्टर; सबसे ज़्यादा वैरिएंट रेंज के लिए क्रेटा.
निर्णय
सिर्फ़ कागज़ पर देखें तो इंजन/गियरबॉक्स के ऑप्शन, फ़ीचर्स और अलग-अलग वैरिएंट्स के मामले में क्रेटा आगे है; माइलेज, CNG, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और AWD की सुविधा के मामले में ग्रांड विटारा बेहतर है; जबकि डाइमेंशन, ग्राउंड क्लीयरेंस, बूट स्पेस, टॉर्क और शुरुआती कीमत के मामले में डस्टर सबसे आगे है. साफ़ है कि अगर आपको डीज़ल गाड़ी चाहिए, तो क्रेटा ही एकमात्र विकल्प है. अगर आपको हाइब्रिड गाड़ियाँ पसंद हैं, तो भी ग्रांड विटारा ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का विकल्प मिलता है. डस्टर में सबसे ज़्यादा ताकत, बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और जल्द ही इसमें हाइब्रिड का विकल्प भी आएगा, जिससे काफ़ी कुछ बदल जाएगा. लेकिन तब तक, आप अपनी प्राथमिकता के आधार पर इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं.
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