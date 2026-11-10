रेनॉ काइगर ने ग्लोबल NCAP अफ्रीका टेस्ट में 4 स्टार हासिल किए
- ग्लोबल NCAP के 'सेफर कार्स फॉर अफ्रीका' के हालिया असेसमेंट में काइगर की रेटिंग 2 स्टार से बढ़कर 4 स्टार हो गई है
- भारतीय बाजार में मौजूद किगर को भारत NCAP द्वारा अभी तक कोई रेटिंग नहीं दी गई है
- भारतीय बाजार वाले मॉडल के लिए 2022 में हुए एक अलग ग्लोबल NCAP टेस्ट में, इसे एडल्ट प्रोटेक्शन (वयस्क सुरक्षा) के लिए 4 स्टार और चाइल्ड प्रोटेक्शन (बच्चों की सुरक्षा) के लिए 2 स्टार मिले थे
ग्लोबल NCAP की 'सेफर कार्स फॉर अफ्रीका' (अफ्रीका के लिए सुरक्षित कारें) मूल्यांकन प्रक्रिया में, रेनॉ की काइगर की रेटिंग 2 स्टार से बढ़कर 4 स्टार हो गई है. संगठन के अनुसार, यह परिणाम इस SUV के पिछले प्रदर्शन की तुलना में एक सुधार को दर्शाता है.
अफ्रीका के असेसमेंट को किगर के भारतीय सेफ्टी रिकॉर्ड से अलग रखा जाना चाहिए. भारत के बाजार वाले मॉडल का भारत NCAP (Bharat NCAP) द्वारा टेस्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसकी कोई भारत NCAP स्टार रेटिंग नहीं है. 2022 के एक अलग ग्लोबल NCAP (Global NCAP) असेसमेंट में, दो एयरबैग वाले भारतीय बाजार के किगर मॉडल को वयस्कों की सुरक्षा के लिए चार स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए दो स्टार मिले थे.
रेनॉ का कहना है कि भारत में बिकने वाली मौजूदा काइगर में 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं. इस SUV में EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS, सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सीट-बेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक, रियर चाइल्ड लॉक, पैदल चलने वालों की सुरक्षा (पेडस्ट्रियन प्रोटेक्शन) और इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉकिंग की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा, इसके 'इमोशन' (Emotion) वेरिएंट में 'टेक-अ-ब्रेक' (take-a-break) रिमाइंडर और 'फॉलो-मी-होम' (follow-me-home) हेडलैंप भी मिलते हैं.
NCAP के परिणाम हर मूल्यांकन में इस्तेमाल की गई वाहन की विशेषताओं और परीक्षण प्रक्रिया को दर्शाते हैं. इसलिए, अफ्रीका-बाज़ार के लिए किया गया रीटेस्ट, भारतीय बाज़ार की 'काइगर' (Kiger) का 2022 ग्लोबल NCAP टेस्ट, और भारत NCAP रेटिंग - ये सभी अलग-अलग परिणाम हैं. अफ्रीका के स्कोर से यह पता नहीं चलता कि भारतीय बाज़ार वाला वाहन भारत NCAP परीक्षण में कैसा प्रदर्शन करेगा.
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