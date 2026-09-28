logo
Select City

रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
Sep 28, 2026, 11:34 AM
हमें फॉलो करें
रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • टर्बो वैरिएंट की शुरुआती कीमत ₹7.84 लाख है
  • टर्बो इंजन 98 bhp की ताकत और 180 Nm का टॉर्क बनाता है
  • यह 21 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है

रेनॉ ने 2027 ट्राइबर को ₹5.80 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. अब यह नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है. ट्राइबर को CNG इंजन के साथ भी लिया जा सकता ह.। रेनॉ इसमें पहले की तरह ही दो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन – 5-सीटर और 7-सीटर – का ऑप्शन दे रही है. नए स्ट्रक्चरल बदलावों की वजह से, ट्राइबर का वज़न पुराने मॉडल के मुकाबले 80kg ज़्यादा है.

यह भी पढ़ें: रेनो डस्टर हाइब्रिड भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी

2027 रेनॉ ट्राइबर: कीमत और वेरिएंट की जानकारी

वैरिएंटऑथियंटिकइवोल्यूशनटेक्नोइमोशन*
एनर्जी मैनुअल₹5.80 लाख₹6.73 लाख₹7.44 लाख₹8.05 लाख
एनर्जी ऑटोमेटिक₹8.52 लाख
टर्बो TCe 100 मैनुअल₹7.84 लाख₹8.53 लाख₹8.99 लाख

रेनॉ ट्राइबर तीन ट्रिम्स में चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है. बेस वेरिएंट 'ऑथेंटिक' में टर्बो MT और AMT ऑप्शन नहीं मिलते हैं. वहीं, टर्बो MT वर्जन इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन ट्रिम्स के साथ आता है. AMT सिर्फ़ सबसे महंगे इमोशन वेरिएंट के साथ उपलब्ध है.


2027 रेनॉ ट्राइबर: पावरट्रेन और चेसिस

पावरट्रेन की बात करें तो, हाल ही में पेश किया गया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 98 bhp की ताकत और 180 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. यह इंजन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है.

रेनॉ ने कन्फर्म किया है कि ट्राइबर भारत में नया रेनॉ ग्रुप एंट्री प्लेटफ़ॉर्म (RGEP) इस्तेमाल करने वाला पहला मॉडल है. इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी 21 kmpl बताई गई है.

tt4

चेसिस में नई सस्पेंशन जियोमेट्री, आगे और पीछे एंटी-रोल बार, MTV डैम्पर टेक्नोलॉजी और बेहतर ब्रेकिंग कैलिब्रेशन जैसे बदलाव किए गए हैं. इसमें स्ट्रक्चरल सुधार भी किए गए हैं और भारतीय सड़कों के हिसाब से गाड़ी की डायनामिक्स ट्यूनिंग भी की गई है. इन बदलावों की वजह से गाड़ी का वज़न बढ़ गया है; नई ट्राइबर पुराने मॉडल के मुकाबले 80 किलोग्राम ज़्यादा भारी है.

2027 रेनॉ ट्राइबर: कैबिन और फीचर्स

अंदर की तरफ, रेनॉ ट्राइबर को 5, 6 और 7-सीटर लेआउट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. ड्राइवर के लिए इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.

Renault Triber Turbo

इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वायरलेस चार्जर भी मिलता है. साथ ही, इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है.

ट्राइबर में पांच सीटों के साथ 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है. इसमें 23 लीटर का कैबिन स्टोरेज स्पेस और 182mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है.

इसका कैबिन डिज़ाइन पहले वाले मॉडल जैसा ही है. लेकिन इसके बाहरी हिस्से में अब LED प्रोजेक्टर समेत पूरा LED सेटअप दिया गया है.

# Triber# Renault India# Renault Triber# Renault Triber MPV# Renault car prices# Triber Features# Cars# New Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Tata Aeris Variants Explained
1 मिनट पढ़ें
टाटा एरिस के वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी
What Happens If A Used Car Seller Dies Before Executing Official RC Transfer?
1 मिनट पढ़ें
अगर पुरानी कार बेचने वाले की मौत आधिकारिक RC ट्रांसफर से पहले हो जाए, तो क्या होगा?
Does Using Premium High-Octane Petrol Actually Improve Mileage in Normal Cars?
1 मिनट पढ़ें
क्या प्रीमियम हाई-ऑक्टेन पेट्रोल से आम कार का माइलेज बढ़ता है? महंगा पेट्रोल डालने से पहले जानें सच
Rise of Level 2 ADAS in Budget Cars: Is It Genuine Safety or an Annoyance in Indian Traffic?
8 मिनट पढ़े
बजट कारों में Level 2 ADAS कितना काम का? भारतीय ट्रैफिक में सुरक्षा या परेशानी
Most Affordable Cars In India With Blind Spot Monitoring
11 मिनट पढ़े
टाटा टियागो से लेकर होंडा अमेज़ तक भारत में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाली सबसे सस्ती कारें

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्च