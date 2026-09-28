रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्च

रेनॉ ने 2027 ट्राइबर को ₹5.80 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. अब यह नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है. ट्राइबर को CNG इंजन के साथ भी लिया जा सकता ह.। रेनॉ इसमें पहले की तरह ही दो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन – 5-सीटर और 7-सीटर – का ऑप्शन दे रही है. नए स्ट्रक्चरल बदलावों की वजह से, ट्राइबर का वज़न पुराने मॉडल के मुकाबले 80kg ज़्यादा है.

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2027 रेनॉ ट्राइबर: कीमत और वेरिएंट की जानकारी

वैरिएंट ऑथियंटिक इवोल्यूशन टेक्नो इमोशन* एनर्जी मैनुअल ₹5.80 लाख ₹6.73 लाख ₹7.44 लाख ₹8.05 लाख एनर्जी ऑटोमेटिक — — — ₹8.52 लाख टर्बो TCe 100 मैनुअल — ₹7.84 लाख ₹8.53 लाख ₹8.99 लाख

रेनॉ ट्राइबर तीन ट्रिम्स में चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है. बेस वेरिएंट 'ऑथेंटिक' में टर्बो MT और AMT ऑप्शन नहीं मिलते हैं. वहीं, टर्बो MT वर्जन इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन ट्रिम्स के साथ आता है. AMT सिर्फ़ सबसे महंगे इमोशन वेरिएंट के साथ उपलब्ध है.



2027 रेनॉ ट्राइबर: पावरट्रेन और चेसिस

पावरट्रेन की बात करें तो, हाल ही में पेश किया गया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 98 bhp की ताकत और 180 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. यह इंजन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है.

रेनॉ ने कन्फर्म किया है कि ट्राइबर भारत में नया रेनॉ ग्रुप एंट्री प्लेटफ़ॉर्म (RGEP) इस्तेमाल करने वाला पहला मॉडल है. इसके अलावा, टर्बो-पेट्रोल इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी 21 kmpl बताई गई है.

चेसिस में नई सस्पेंशन जियोमेट्री, आगे और पीछे एंटी-रोल बार, MTV डैम्पर टेक्नोलॉजी और बेहतर ब्रेकिंग कैलिब्रेशन जैसे बदलाव किए गए हैं. इसमें स्ट्रक्चरल सुधार भी किए गए हैं और भारतीय सड़कों के हिसाब से गाड़ी की डायनामिक्स ट्यूनिंग भी की गई है. इन बदलावों की वजह से गाड़ी का वज़न बढ़ गया है; नई ट्राइबर पुराने मॉडल के मुकाबले 80 किलोग्राम ज़्यादा भारी है.

2027 रेनॉ ट्राइबर: कैबिन और फीचर्स

अंदर की तरफ, रेनॉ ट्राइबर को 5, 6 और 7-सीटर लेआउट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. ड्राइवर के लिए इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.

इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वायरलेस चार्जर भी मिलता है. साथ ही, इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है.

ट्राइबर में पांच सीटों के साथ 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है. इसमें 23 लीटर का कैबिन स्टोरेज स्पेस और 182mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है.

इसका कैबिन डिज़ाइन पहले वाले मॉडल जैसा ही है. लेकिन इसके बाहरी हिस्से में अब LED प्रोजेक्टर समेत पूरा LED सेटअप दिया गया है.