बजट कारों में Level 2 ADAS कितना काम का? भारतीय ट्रैफिक में सुरक्षा या परेशानी
- लेवल 2 ADAS हाईवे पर लंबी ड्राइव को कम थकाऊ बना सकता है
- भारत की व्यस्त सड़कों पर कुछ ADAS फ़ीचर परेशान करने वाले हो सकते हैं
- ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और टक्कर की चेतावनी रोज़ाना काम आती हैं
लेवल 2 ADAS कार को स्टीयरिंग और स्पीड कंट्रोल, दोनों में मदद कर सकता है, लेकिन ड्राइवर को फिर भी ध्यान देना होता है और ज़रूरत पड़ने पर कंट्रोल संभालने के लिए तैयार रहना पड़ता है. यह कोई सेल्फ़-ड्राइविंग सिस्टम नहीं है. भारत में यह फ़र्क अहम हो जाता है. अच्छी तरह से मार्किंग वाले हाईवे को समझना इन सिस्टम के लिए काफ़ी आसान होता है. भीड़-भाड़ वाली शहर की सड़कों पर, जहाँ टू-व्हीलर, ऑटो, गड्ढे और लेन बदलकर चलने वाली गाड़ियाँ हों, वहाँ स्थिति काफ़ी मुश्किल होती है.
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लेवल 2 ADAS क्या है?
लेवल 2 ADAS का मतलब है कि कार कुछ खास स्थितियों में स्टीयरिंग, स्पीड बढ़ाने और ब्रेक लगाने में मदद कर सकती है. उदाहरण के लिए, 'एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल' एक तय स्पीड बनाए रख सकता है और आगे चल रही कारों की स्पीड कम होने पर कार की स्पीड भी कम कर सकता है, जबकि 'लेन असिस्टेंस' कार को उसकी लेन में बनाए रखने के लिए स्टीयरिंग में छोटे-मोटे सुधार कर सकता है. ड्राइवर को पूरी यात्रा के दौरान सड़क पर नज़र रखनी होती है. कार ड्राइविंग में मदद तो कर रही है, लेकिन ड्राइविंग की पूरी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है.
कौन से ADAS फ़ीचर सबसे ज़्यादा काम के हैं?
ADAS के तहत कई फ़ीचर आते हैं और वे सभी एक ही तरह से काम नहीं करते हैं. कुछ फ़ीचर मुख्य रूप से आपको चेतावनी देने के लिए होते हैं, जबकि कुछ फ़ीचर असल में कार को स्टीयर कर सकते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं.
|ADAS फीचर
|ये क्या करता है
|यह कहाँ मदद कर सकता है
|ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग
|टक्कर का पता चलने पर ब्रेक लग सकता है
|अचानक आने वाली रुकावटें और हाईवे पर गाड़ी चलाना
आगे से टक्कर की चेतावनी
|संभावित टक्कर के बारे में आपको चेतावनी देता है
|शहर और हाईवे का ट्रैफ़िक
|लेन कीप असिस्ट
|अगर आप अपनी लेन से हटते हैं, तो यह स्टीयरिंग में सुधार करता है
|साफ़ निशान वाली सड़कें
|एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
|आगे चल रहे ट्रैफ़िक से गति और दूरी बनाए रखता है
|खुले हाईवे
|Blind Spot Monitoring
|आपके ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद गाड़ियों के बारे में चेतावनी देता है
|लेन बदलना
|रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट
|रिवर्स करते समय बगल से आ रही गाड़ियों के बारे में चेतावनी देता है
|पार्किंग एरिया
|हाई बीम असिस्ट
|अपने-आप हाई और लो बीम के बीच स्विच करता है
|अंधेरी सड़कें
अहम बात यह है कि जो फ़ीचर खुले हाईवे पर अच्छा काम करता है, हो सकता है कि वह शहर के भीड़-भाड़ वाले ट्रैफ़िक में उतना काम का न लगे.
ADAS के लिए भारतीय ट्रैफ़िक मुश्किल क्यों हो सकता है?
भारत में ट्रैफ़िक हमेशा साफ़-सुथरी लेन में नहीं चलता. दो-पहिया वाहन छोटी-छोटी जगहों से निकल सकते हैं, ऑटो तेज़ी से दिशा बदल सकते हैं और कारें शायद ही कभी लेन की मार्किंग के अंदर रहती हैं. गड्ढे, सड़क की मरम्मत और खड़ी गाड़ियाँ इस समस्या को और बढ़ा देती हैं.
ADAS सिस्टम कार के आस-पास की चीज़ों को समझने के लिए कैमरे, रडार और दूसरे सेंसर का इस्तेमाल करते हैं. जब सड़क का हाल ही अनिश्चित हो, तो सिस्टम के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ADAS सुरक्षित नहीं है. इसका बस इतना मतलब है कि ड्राइवर को यह पता होना चाहिए कि सिस्टम कहाँ अच्छा काम करता है और कहाँ उसकी सीमाएँ हो सकती हैं.
क्या AEB ट्रैफ़िक में अचानक ब्रेक लगा सकता है?
ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब कार को किसी संभावित टक्कर का पता चले और ड्राइवर समय पर प्रतिक्रिया न दे, तो यह कार की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे. यह तब उपयोगी हो सकता है जब आगे चल रही गाड़ी अचानक रुक जाए या कार के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए.
समस्या यह है कि भारतीय शहरों में ट्रैफ़िक बहुत तेज़ी से बदल सकता है. कोई मोटरसाइकिल या ऑटो-रिक्शा कार के सामने से गुज़र सकता है और तुरंत रास्ता साफ़ कर सकता है. गाड़ी और स्थिति के आधार पर, AEB ड्राइवर के उम्मीद करने से पहले ही चेतावनी दे सकता है या ब्रेक लगा सकता है.
यह असहज लग सकता है, खासकर तब जब कोई दूसरी गाड़ी ठीक पीछे चल रही हो. हालाँकि, यह कहना गलत होगा कि AEB की वजह से अक्सर पीछे से टक्कर (rear-end crashes) होती है. इसका व्यवहार कार, स्पीड, ट्रैफ़िक की स्थिति और सिस्टम कैलिब्रेशन पर निर्भर करता है.
लेन कीप असिस्ट क्यों परेशान करने वाला लग सकता है?
लेन कीप असिस्ट कैमरे का इस्तेमाल करके लेन की मार्किंग का पता लगाता है और अगर कार अपनी लेन से बाहर जाने लगती है, तो यह स्टीयरिंग में थोड़ा सुधार कर सकता है. यह तब सबसे ज़्यादा काम आता है जब सड़क पर मार्किंग साफ़ और एक जैसी हों.
भारत की सड़कें बहुत अलग-अलग तरह की हो सकती हैं. हो सकता है कि आपको गड्ढे, खड़ी गाड़ी, सड़क पर चल रहे काम या दो-पहिया वाहन से बचने के लिए थोड़ा मुड़ना पड़े. अगर सिस्टम को लगता है कि आप बिना इरादे के अपनी लेन से बाहर जा रहे हैं, तो वह कार को वापस लेन में लाने की कोशिश कर सकता है.
यही एक वजह है कि कुछ ड्राइवरों को शहर में गाड़ी चलाते समय लेन असिस्टेंस ज़्यादा महसूस होता है. हर कार में इसकी सेटिंग अलग-अलग होती है, इसलिए यह देखने के लिए कि सिस्टम को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ओनर मैनुअल देखें.
एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल सबसे अच्छा कहाँ काम करता है?
एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) मुख्य रूप से लंबी ड्राइव के लिए उपयोगी है. यह एक तय रफ़्तार बनाए रख सकता है और धीमी गति वाले ट्रैफ़िक के पास पहुँचने पर कार की गति कम कर सकता है. कुछ सिस्टम धीमी गति वाले ट्रैफ़िक में कार को रोक भी सकते हैं और फिर से चला भी सकते हैं.
भीड़-भाड़ वाले शहर में, चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो सकता है. कोई मोटरसाइकिल या कार तेज़ी से आगे की खाली जगह में आ सकती है, जिससे सिस्टम की रफ़्तार धीमी हो जाती है. इसके बाद कोई दूसरी गाड़ी अगली खाली जगह में आ सकती है, जिससे बार-बार ब्रेक लगाने और रफ़्तार बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है.
यही वजह है कि ACC का इस्तेमाल आम तौर पर खुली सड़कों पर ज़्यादा सही रहता है, जहाँ ट्रैफ़िक का चलना ज़्यादा अनुमानित होता है.
कैमरा बनाम रडार ADAS: क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है?
अलग-अलग कारें अपने ADAS सिस्टम के लिए कैमरे और रडार के अलग-अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती हैं. कैमरा लेन मार्किंग, गाड़ियों, पैदल चलने वालों और दूसरी चीज़ों की पहचान कर सकता है, जबकि रडार सामने मौजूद चीज़ों की दूरी और उनकी हरकत को मापने में मदद कर सकता है.
रडार वाला सिस्टम, कैमरा-बेस्ड सिस्टम से अपने-आप बेहतर नहीं होता. सॉफ्टवेयर, कैलिब्रेशन और पूरा सिस्टम भी मायने रखते हैं. एक जैसे हार्डवेयर वाली दो कारें सड़क पर अलग-अलग तरह से काम कर सकती हैं.
जब गंदगी, तेज़ बारिश, कोहरे या भाप की वजह से कैमरों का व्यू ब्लॉक हो जाता है, तो उन्हें काम करने में परेशानी हो सकती है. ऐसी स्थितियों में, सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो सकता है या ड्राइवर को चेतावनी दिखा सकता है.
भारतीय ड्राइवरों के लिए कौन से ADAS फ़ीचर्स सही हैं?
रोज़ाना गाड़ी चलाते समय ऐसे फ़ीचर बहुत काम के हो सकते हैं जो आपको कार के आस-पास की चीज़ों के बारे में चेतावनी देते हैं. उदाहरण के लिए, 'ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग' आपको तब अलर्ट कर सकता है जब कोई गाड़ी ऐसी जगह हो जिसे शीशों में देखना मुश्किल हो.
'रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट' तब भी मदद कर सकता है जब आप पार्किंग की जगह से गाड़ी पीछे की ओर निकाल रहे हों, खासकर तब जब बगल से कोई दूसरी कार या दो-पहिया वाहन आ रहा हो. 'फ़ॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग' एक और काम का फ़ीचर है क्योंकि यह आगे धीमी होती ट्रैफ़िक की ओर आपका ध्यान खींच सकता है.
ये सिस्टम लगातार कार का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते, जिससे आपके सामान्य ड्राइविंग के तरीके को बदले बिना इन्हें इस्तेमाल करना आसान हो जाता है.
कौन सी बजट कारें लेवल 2 ADAS देती हैं?
भारत में अब कई आम कारों में लेवल 2 ADAS आ गया है. इसके फ़ीचर्स और वैरिएंट अलग-अलग होते हैं, इसलिए खरीदारों को हमेशा यह देख लेना चाहिए कि किसी खास वैरिएंट में असल में क्या-क्या मिल रहा है.
उदाहरण के लिए, ह्यून्दे वेन्यू में अभी लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें फ़ॉरवर्ड कोलिज़न-अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन फ़ॉलोइंग असिस्ट और स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.
महिंद्रा XUV 3XO के महंगे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन असिस्टेंस जैसे फीचर्स शामिल हैं. होंडा अमेज़ भी मार्केट के ज़्यादा किफायती सेगमेंट में लेवल 2 ADAS लेकर आई है.
अलग-अलग वैरिएंट्स में उपकरण अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए यह न मानें कि ADAS बैज वाली हर कार में सभी फ़ीचर्स मिलेंगे.
क्या भारतीय सड़कों के लिए लेवल 2 ADAS उपयोगी है?
ऐसा हो सकता है, लेकिन आप गाड़ी कहाँ चलाते हैं, यह भी ADAS सिस्टम जितना ही ज़रूरी है. जो लोग अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्टेंस और टक्कर की चेतावनी जैसे फ़ीचर लंबी यात्रा को आसान और कम थकाऊ बना सकते हैं. भीड़-भाड़ वाले शहरों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, टक्कर की चेतावनी और पीछे से आने वाले ट्रैफ़िक के अलर्ट ज़्यादा काम के हो सकते हैं, जबकि स्टीयरिंग और ब्रेकिंग में मदद करने वाले फ़ीचर कभी-कभी दखल देने वाले लग सकते हैं.
इसलिए, जब आप लेवल 2 ADAS वाली कार खरीदें, तो सिर्फ़ फ़ीचर्स की संख्या न देखें. कार की अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव लें और देखें कि जिन सड़कों पर आप रोज़ चलते हैं, उन पर ये सिस्टम कैसे काम करते हैं. असल में, आपके लिए सबसे अच्छा ADAS सिस्टम वही है जिसे आप समझते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और जिसके साथ आप सहज महसूस करते हैं.
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