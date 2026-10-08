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रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर अब फ्लिपकार्ट पर भी पर बिक्री के लिए उपलब्ध

ऋषभ परमार
last published date : 9 October 2026, 00:16 IST
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रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर अब फ्लिपकार्ट पर भी पर बिक्री के लिए उपलब्ध
हाइलाइट्स
  • रिवर इंडी को अब फ्लिपकार्ट के ज़रिए बुक किया जा सकता है
  • इसमें 4kWh का बैटरी पैक है, जिसकी IDC रेंज 163 किमी बताई गई है
  • रिवर के अभी 48 शहरों में 80 से ज़्यादा स्टोर हैं

बेंगलुरु की कंपनी 'रिवर मोबिलिटी' अपने 'इंडी' इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहुंच को अपने मौजूदा डीलरशिप नेटवर्क से आगे बढ़ा रही है और अब इसे फ्लिपकार्ट पर भी बुक किया जा सकेगा. यह स्कूटर आने वाली 'बिग बिलियन डेज़ सेल' की शुरुआत से ही इस ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा.

यह भी पढ़ें: रिवर मोबिलिटी ने $120 मिलियन जुटाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बनाई योजना

River Indie Web 25

फरवरी 2023 में 'इंडी' के लॉन्च के बाद से रिवर धीरे-धीरे अपनी रिटेल मौजूदगी बढ़ा रही है. अभी कंपनी के 48 शहरों में 80 से ज़्यादा स्टोर हैं. फ्लिपकार्ट के साथ हुई साझेदारी की वजह से, खरीदार रिवर के आउटलेट पर जाए बिना ही 'इंडी' को देख सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

ई-कॉमर्स प्लैटफ़ॉर्म के ज़रिए टू-व्हीलर बेचना कोई नई बात नहीं है; रॉयल एनफ़ील्ड, बजाज ऑटो, सुज़ुकी, येज़्दी और विडा जैसे ब्रांड भी अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं. 'इंडी' को ऑनलाइन खरीदने का तरीका भी वैसा ही होगा जैसा ऊपर बताए गए दूसरे टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियाँ अपनाती हैं. फ्लिपकार्ट पर बुकिंग होने के बाद, जानकारी ग्राहक के सबसे नज़दीकी रिवर डीलरशिप को भेज दी जाएगी. इसके बाद डीलरशिप ही खरीद और डिलीवरी का काम संभालेगी.

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रिवर इंडी को अक्टूबर 2025 में तीसरी पीढ़ी के वर्जन के लॉन्च के साथ अपना लेटेस्ट अपडेट मिला. इस अपडेट में नए टायर, नए डिज़ाइन वाला इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और बेहतर स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी शामिल थी. रिवर ने इसमें हिल-होल्ड असिस्ट भी जोड़ा और कंपनी का कहना है कि ग्राहकों से मिले फ़ीडबैक के आधार पर राइडिंग डायनामिक्स को बेहतर बनाया गया.

इंडी में 4 kWh की बैटरी और 9 bhp की ताकत देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. रिवर का दावा है कि इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 163 km है और इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रतिघंटा है. इंडी की एक बड़ी खासियत इसकी प्रैक्टिकैलिटी है; इसमें सीट के नीचे 43 लीटर और 12 लीटर का ग्लव बॉक्स स्टोरेज मिलता है. इस तरह, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुल मिलाकर 55 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है.

रिवर इंडी की मौजूदा कीमत रु.1.57 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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