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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को नया सिग्नेचर व्हाइट रंग मिला, कीमत रु.2.23 लाख

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 22, 2026, 10:34 AM
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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को नया सिग्नेचर व्हाइट रंग मिला, कीमत रु.2.23 लाख
हाइलाइट्स
  • रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लिए नया 'सिग्नेचर व्हाइट' कलर लॉन्च किया गया है
  • इसकी कीमत रु.2.23 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है; यह 349cc J-सीरीज़ इंजन के साथ ही आती है

रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 के कलर ऑप्शन में एक नया 'सिग्नेचर व्हाइट' पेंट स्कीम जोड़ा है. इसके नए वर्जन में पुरानी पीढ़ी की क्लासिक मॉडल वाला व्हाइट थीम वापस लाया गया है, लेकिन मौजूदा J-सीरीज़ क्लासिक 350 में यह रंग पहली बार पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें: होंडा CB500 भारत में रु.2.75 लाख में हुई लॉन्च

यह नया रंग उन खरीदारों के लिए है जो रेट्रो रोडस्टर का एक ऐसा वर्ज़न चाहते हैं जो सादा होने के साथ-साथ खास भी हो. फ्यूल टैंक और साइड पैनल सफ़ेद रंग के हैं, जबकि मडगार्ड, हेडलैंप हाउसिंग और फ़्रेम पर काले रंग के हिस्से इसे अलग लुक देते हैं. डार्क पिनस्ट्राइपिंग और रॉयल एनफ़ील्ड व क्लासिक की पारंपरिक बैजिंग इसकी रेट्रो स्टाइलिंग को और बेहतर बनाती हैं. इस मोटरसाइकिल में भूरे रंग की सीट और वायर-स्पोक वाले पहिए भी दिए गए है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नेचर व्हाइट: कीमत

सिग्नेचर व्हाइट की कीमत ₹2.23 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिससे यह क्लासिक 350 रेंज में एमरल्ड शेड के साथ टॉप पर आ गई है. यह नया रंग, स्टेल्थ ब्लैक और गन ग्रे वर्ज़न के मुकाबले लगभग ₹4,850 महंगा है. इस नए रंग के लिए बुकिंग अब शुरू हो गई है.

इंजन में कोई बदलाव नहीं

नए कलर ऑप्शन के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. क्लासिक 350 में अब भी 349cc का सिंगल-सिलेंडर J-सीरीज़ इंजन लगा है, जो 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और हाल ही में शामिल किया गया असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS की सुविधा मिलती है.

सिग्नेचर व्हाइट वर्जन में ट्यूब वाले टायर्स के साथ वायर-स्पोक व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ खास क्लासिक 350 वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स अभी भी उपलब्ध हैं.

नए रंग के साथ, रॉयल एनफ़ील्ड असल में क्लासिक 350 को एक नया लुक दे रही है, जबकि मोटरसाइकिल के जाने-पहचाने मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कदम त्योहारों के मौसम से ठीक पहले उठाया गया है, जब नए रंग और वैरिएंट्स लाकर कंपनियां प्रोडक्ट में बड़े बदलाव किए बिना खरीदारों को आकर्षित कर सकती हैं.

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