रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- इसकी शुरुआती कीमत ₹2.11 लाख (एक्स-शोरूम) है
- यह खास 'गोरखा ग्रीन' कलर में उपलब्ध है
- इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 350cc J-सीरीज़ इंजन दिया गया है
रॉयल एनफील्ड ने नई ‘क्लासिक 350 गोरखा एडिशन’ लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत रु.2.11 लाख से शुरू होती है. स्टैंडर्ड क्लासिक 350 पर आधारित यह स्पेशल एडिशन भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित है. इसे स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से अलग दिखाने के लिए इसमें नया ‘गोरखा ग्रीन’ कलर दिया गया है, जो सिर्फ़ इसी एडिशन के लिए है.
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इसकी खासियत को दिखाने के लिए, इसके टैंक और साइड पैनल पर मशहूर 'क्रॉस्ड खुकरी' का निशान दिया गया है. फ्यूल टैंक पर 'गोरखा एडिशन' का स्टिकर भी लगा है.
फीचर्स के मामले में बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पहले जैसा ही सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. हालांकि, ट्रिपर पॉड स्टैंडर्ड तौर पर नहीं दिया गया है.
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड क्लासिक 350 वाला ही इंजन मिलता है. इसका 350cc, J-सीरीज़, सिंगल-सिलेंडर इंजन 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है.
रॉयल एनफील्ड ने 'गोरखा कलेक्शन' भी पेश किया है, जो गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित कपड़ों और एक्सेसरीज़ की एक रेंज है. इस कलेक्शन में डुअल-सर्टिफाइड जेट और क्वेस्ट हेलमेट, हाई-एंकल डिस्ट्रेस्ड लेदर बूट्स, मल्टी-फंक्शनल हेडगियर, लाइफस्टाइल के कपड़े और कलेक्टिबल्स शामिल हैं.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.7 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.87 - 2.24 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.35 - 3.66 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.63 - 2.08 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.03 - 4.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.75 - 3.98 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 - 3.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.24 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.49 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.98 - 5.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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