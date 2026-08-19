रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने नई ‘क्लासिक 350 गोरखा एडिशन’ लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत रु.2.11 लाख से शुरू होती है. स्टैंडर्ड क्लासिक 350 पर आधारित यह स्पेशल एडिशन भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित है. इसे स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से अलग दिखाने के लिए इसमें नया ‘गोरखा ग्रीन’ कलर दिया गया है, जो सिर्फ़ इसी एडिशन के लिए है.

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल का पेटेंट कराया

इसकी खासियत को दिखाने के लिए, इसके टैंक और साइड पैनल पर मशहूर 'क्रॉस्ड खुकरी' का निशान दिया गया है. फ्यूल टैंक पर 'गोरखा एडिशन' का स्टिकर भी लगा है.

फीचर्स के मामले में बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसमें पहले जैसा ही सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. हालांकि, ट्रिपर पॉड स्टैंडर्ड तौर पर नहीं दिया गया है.

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड क्लासिक 350 वाला ही इंजन मिलता है. इसका 350cc, J-सीरीज़, सिंगल-सिलेंडर इंजन 20.2 bhp की ताकत और 27 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है.

रॉयल एनफील्ड ने 'गोरखा कलेक्शन' भी पेश किया है, जो गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित कपड़ों और एक्सेसरीज़ की एक रेंज है. इस कलेक्शन में डुअल-सर्टिफाइड जेट और क्वेस्ट हेलमेट, हाई-एंकल डिस्ट्रेस्ड लेदर बूट्स, मल्टी-फंक्शनल हेडगियर, लाइफस्टाइल के कपड़े और कलेक्टिबल्स शामिल हैं.