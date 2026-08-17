लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 17, 2026
हाइलाइट्स
- हेक्टर हॉक का फ़ाइनल डिज़ाइन, विदेश में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 से काफ़ी मिलता-जुलता है
- यह एमजी के नए ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा
- उम्मीद है कि यह भारत के लिए एक नई PHEV का आधार भी बनेगा
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक नया स्पेशल वर्जन आने वाला है; इसके लॉन्च से पहले ही 'गोरखा एडिशन' को एक डीलरशिप पर देखा गया है. यह मोटरसाइकिल अपनी मैट मिलिट्री ग्रीन फ़िनिश और गोरखा राइफ़ल्स से प्रेरित कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स की वजह से बाकी मॉडल्स से अलग दिखती है.
गोरखा एडिशन मैट मिलिट्री ग्रीन रंग में आता है, और इसके साइड पैनल पर गोरखा राइफल्स से जुड़ा खास गोरखा स्टिकर लगा है, जिसमें क्रॉस की हुई खुखरी का निशान बना है. खुखरी, मुड़ी हुई धार वाला वह पारंपरिक चाकू है जिसका इस्तेमाल गोरखा रेजिमेंट करती है. मैट बॉडीवर्क के उलट, इंजन केसिंग और एग्जॉस्ट पर क्रोम फ़िनिश दी गई है. यह मोटरसाइकिल क्रोम वायर-स्पोक व्हील्स पर चलती है.
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उम्मीद है कि गोरखा एडिशन में ऑल-LED हेडलैंप, LED पायलट लैंप और LED टर्न इंडिकेटर मिलेंगे. इसमें सबसे महंगी क्लासिक 350 वाले एडजस्टेबल लीवर भी दिए जा सकते हैं. जाना-पहचाना इंस्ट्रूमेंट कंसोल वैसा ही लग रहा है. इसमें छोटी MID स्क्रीन के साथ क्लासिक वाला एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है, जबकि हैंडलबार के नीचे USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट है.
दिखावट में बदलाव के अलावा, इसके मैकेनिकल पैकेज में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है. गोरखा एडिशन में 349cc J-सीरीज़ सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा रहेगा, जो 6,100 rpm पर 20.2 bhp की ताकत और 4,000 rpm पर 27 Nm का टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. मोटरसाइकिल में डुअल-क्रैडल फ्रेम, 41mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मिलेंगे.
रॉयल एनफील्ड ने अभी तक क्लासिक 350 गोरखा एडिशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसकी कीमत बताई है. हालांकि, एक डीलरशिप पर प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल देखे जाने के बाद, इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड क्लासिक 350 की कीमत अभी वैरिएंट के आधार पर रु.1.87 लाख से रु.2.24 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. गोरखा एडिशन की कीमत इस रेंज में सबसे ज़्यादा हो सकती है और मौजूदा सबसे महंगे वर्जन के मुकाबले इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 - 1.7 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.87 - 2.24 लाख
- रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.35 - 3.66 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.63 - 2.08 लाख
- रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.03 - 4.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड बियर 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.75 - 3.98 लाख
- रॉयल एनफील्ड बुलेट 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.65 - 3.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.24 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.49 - 2.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.06 - 3.37 लाख
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.23 - 2.31 लाख
- रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.98 - 5.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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