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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमतें रु.2,000 तक बढ़ीं

ऋषभ परमार
last published date : 7 October 2026, 02:32 IST
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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमतें रु.2,000 तक बढ़ीं
हाइलाइट्स
  • सभी मॉडल्स की कीमतों में लगभग रु.2,000 की बढ़ोतरी हुई है
  • गोरखा एडिशन की कीमत अब रु.2.12 लाख है
  • एमराल्ड व्हाइट क्रोम रु.2.26 लाख की कीमत के साथ सबसे महंगा वेरिएंट बना हुआ है

रॉयल एनफील्ड ने भारत में क्लासिक 350 की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे इसके सभी वेरिएंट्स लगभग रु.2,000 महंगे हो गए हैं. रेट्रो-स्टाइल वाली इस लोकप्रिय मोटरसाइकिल के Redditch वेरिएंट की शुरुआती कीमत अब रु.1.89 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि सबसे महंगे क्रोम वेरिएंट की कीमत रु.2.26 लाख है.

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ बोनविले T40, T40 ब्लैक और T4 हुईं लॉन्च, कीमतें रु.2.55 लाख से शुरू

Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition launched India carandbike

हाल ही में लॉन्च हुए गोरखा एडिशन की कीमत में लॉन्च प्राइस के मुकाबले रु.1,000 की मामूली बढ़ोतरी हुई है और अब यह रु.2.12 लाख में बिक रहा है. इस रेंज में सबसे नया रंग, एमरल्ड व्हाइट क्रोम वैरिएंट भी करीब रु.2,000 महंगा हो गया है और यह अब भी क्लासिक 350 का सबसे महंगा वर्जन बना हुआ है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350: वैरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
रेडिचरु.1.89 लाख
हेरिटेजरु.1.96 लाख
हेरिटेज प्रीमियमरु.2.01 लाख
गोरखा एडिशनरु.2.12 लाख
सिग्नल्सरु.2.12 लाख
डॉर्करु.2.21 लाख
क्रोमरु.2.26 लाख

कीमत में इस बदलाव के तहत क्लासिक 350 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अब भी 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 20 bhp की ताकत और 27 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, और इसके साथ फाइव-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

Royal Enfield Classic White India carandbike 2

इन मोटरसाइकिलों का कर्ब वेट 195 kg और सीट की ऊंचाई 805 मिमी है. इनमें आगे 19-इंच और पीछे 18-इंच के पहिए लगे हैं, साथ ही टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए निचले वेरिएंट्स में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

RE Classic 350 3 1

इस साल की शुरुआत में क्लासिक 350 को अपडेट किया गया था, जिसमें डुअल-चैनल ABS वाले वैरिएंट्स में असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिए गए. सिंगल-चैनल ABS वाला एंट्री-लेवल 'रेडिच रेड' वैरिएंट पुराने क्लच और पुराने चार्जिंग पोर्ट के साथ ही आता है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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