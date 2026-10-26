रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन रु.4.26 लाख में हुआ लॉन्च

रॉयल एनफील्ड अपनी 125वीं वर्षगांठ के मौके पर क्लासिक 650 का एक खास वर्ज़न पेश कर रही है. इसमें एक ऐसा पेंट इस्तेमाल किया गया है जो लाइट के हिसाब से अपना रंग बदलकर लाल, हरे और सुनहरे (गोल्ड) शेड में बदलता रहता है. 'क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट एडिशन' नाम के इस मॉडल की भारत में केवल 125 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी और इसकी कीमत रु.4.26 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज, 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 28 अक्टूबर तक चलेंगे. इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट: इसमें क्या अलग है?

यहाँ सबसे खास बात इसका पेंटवर्क है. इसमें इस्तेमाल की गई खास 'हाइपरशिफ्ट' फिनिश रोशनी बदलने के साथ लाल, हरे और सुनहरे रंगों में बदलती रहती है, जिससे अलग-अलग कोणों से देखने पर मोटरसाइकिल का लुक भी अलग-अलग नजर आता है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि यह कलर ट्रीटमेंट कंपनी के लंबे इतिहास से प्रेरित है; इसमें इस्तेमाल किया गया पीतल (ब्रास) जैसा बेस, 1901 की उनकी शुरुआती मोटरसाइकिलों से प्रेरित है.

इसके अलावा, इसमें गोल्ड-फिनिश वाला 125वीं वर्षगांठ का क्रेस्ट, साइड-पैनल पर खास बैज और हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स दी गई हैं. बाइक का बाकी हिस्सा क्लासिक 650 के जाने-पहचाने आकार जैसा ही है, जिसमें इसका टियरड्रॉप फ्यूल टैंक और क्लासिक हेडलैंप शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट: इंजन

ऊपरी रंग-रूप के अलावा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है. इसमें अभी भी शानदार 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,250rpm पर 46.3 bhp की ताकत और 5,650rpm पर 52.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 हाइपरशिफ्ट: कीमत

रु.4.26 लाख की कीमत वाला ‘हाइपरशिफ्ट’, एंट्री-लेवल 'वल्लम रेड क्लासिक 650' (Vallam Red Classic 650) - जिसकी कीमत रु.3.68 लाख है - के मुकाबले रु.58,000 महंगा है. साथ ही, यह सबसे महंगे 'ब्लैक क्रोम' (ब्लैक क्रोम) वर्ज़न - जिसकी कीमत रु.3.82 लाख है - से भी रु.43,500 महंगा है.