EICMA 2026 में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT750 को किया गया पेश, फेयर्ड और अनफेयर्ड वर्ज़न मौजूद
- इसमें नया 750cc इंजन मिलता है
- यह फेयर्ड और अनफेयर्ड वर्ज़न में उपलब्ध होगा
- इसमें हाइब्रिड ट्विन-पॉड TFT डिस्प्ले दिया गया है
रॉयल एनफील्ड ने EICMA में कॉन्टिनेंटल GT 750 को पेश किया है, जो इसके कैफे रेसर लाइनअप में एक नया मॉडल है. यह मोटरसाइकिल फेयर्ड और अनफेयर्ड, दोनों वर्ज़न में उपलब्ध होगी और इसमें कंपनी के नए 743cc पैरेलल-ट्विन इंजन का अपग्रेडेड वर्ज़न लगा है. हिमालयन 750 के बाद, यह कंपनी का दूसरा ऐसा मॉडल है जिसमें यह नया इंजन दिया गया है.
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स्टाइलिंग के मामले में, कॉन्टिनेंटल GT 750 में कॉन्टिनेंटल GT 650 वाले ही डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. हालाँकि, यह दो बॉडी स्टाइल में उपलब्ध होगी: फेयर्ड और अनफेयर्ड. इसके अलावा, इसमें एक हाइब्रिड ट्विन-पॉड TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें एक डिजिटल स्क्रीन के साथ एनालॉग-स्टाइल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है.
EICMA में, कॉन्टिनेंटल GT 750 को तीन कलर विकल्पों - रेड लाइन, TT ब्लू और मास्टर क्लीन - में पेश किया गया था, जो इसके फेयर्ड और अनफेयर्ड दोनों वर्ज़न में उपलब्ध हैं. कंपनी ने अभी तक कॉन्टिनेंटल GT 750 के प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन्स, कीमत या लॉन्च की समय-सीमा के बारे में कोई घोषणा नहीं की है.
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