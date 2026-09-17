रॉयल एनफ़ील्ड Flying Flea C6 को मिला नया पैराशूट व्हाइट रंग

रॉयल एनफ़ील्ड के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड 'Flying Flea' ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल C6 के लिए एक नया रंग विकल्प पेश किया है. 'पैराशूट व्हाइट' नाम का यह नया रंग, पहले से मौजूद 'फ्ली ग्रीन' और 'स्टॉर्म ब्लैक' विकल्पों के साथ शामिल हो गया है. इस मोटरसाइकिल की कीमत रु 2.79 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) है.

नए 'पैराशूट व्हाइट' फिनिश के साथ C6 की बॉडी मुख्य रूप से सफेद रंग की दिखती है, जिसमें बैटरी और अन्य पार्ट्स के आसपास काले रंग के एलिमेंट्स का कंट्रास्ट दिया गया है. मोटरसाइकिल पर नीले रंग की डिटेलिंग जिसमें सीट और हैंडलबार ग्रिप्स साँकल हैं, इसके लुक में एक अलग अंदाज़ जोड़ते हैं. नए रंग के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई तकनीकी या फीचर बदलाव नहीं किया गया है.

Flying Flea C6 में 3.91 kWh की बैटरी और 15.4 kW की इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इस मोटरसाइकिल की IDC रेंज 154 km और टॉप स्पीड 115 kmph है. C6 में 3.5-इंच का गोल TFT डिस्प्ले, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और एक खास 'गर्डर-स्टाइल' फ्रंट फोर्क दिया गया है, जो इसके डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा है.