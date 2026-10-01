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ज़बरदस्त मांग के बाद रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की बुकिंग कुछ समय के लिए रोकी गई

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 15:48 IST
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ज़बरदस्त मांग के बाद रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की बुकिंग कुछ समय के लिए रोकी गई
हाइलाइट्स
  • 6 महीने का स्टॉक बिकने के बाद बुकिंग रोकी गई
  • हिमालयन 440 की कीमत रु.2.29 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • प्रोडक्शन बढ़ने के बाद बुकिंग फिर से शुरू होगी

रॉयल एनफील्ड ने भारत में हिमालयन 440 की बुकिंग कुछ समय के लिए रोक दी है, जबकि इस मोटरसाइकिल को लॉन्च हुए अभी कुछ ही हफ़्ते हुए हैं. कंपनी का कहना है कि इसकी मांग उम्मीद से कहीं ज़्यादा रही है और लगभग छह महीने का स्टॉक पहले ही बुक हो चुका है.

यह भी पढ़ें: नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टैस्टिंग के दौरान चार रंगों में दिखी

2 सितंबर को ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई हिमालयन 440, असल में ओरिजिनल हिमालयन के डिज़ाइन को नए स्क्रैम 440 के पावरट्रेन के साथ वापस लाती है. इसे हिमालयन 450 के एक आसान और सस्ते विकल्प के तौर पर भी पेश किया गया था.

2026 Royal Enfield Himalayan 440 m3 jpg

इस मोटरसाइकिल में स्क्रैम 440 वाला 443cc का एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्ते

माल किया गया है, जो 25.4bhp की ताकत और 34 एनएम का टॉर्क बनाता है. इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे इसे बंद हो चुकी हिमालयन 411 के मुकाबले एक अतिरिक्त गियर रेश्यो मिलता है.

रॉयल एनफील्ड के अनुसार, हिमालयन 440 को उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसलिए कंपनी ने नई बुकिंग्स को कुछ समय के लिए रोकने का फ़ैसला किया है, ताकि उन ग्राहकों को डिलीवरी देने को प्राथमिकता दी जा सके जिन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं.

2026 Royal Enfield Himalayan 440 m46 jpg

रॉयल एनफील्ड का कहना है कि वह हिमालयन 440 की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है और अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने पर इसकी बुकिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद है. कंपनी ने यह नहीं बताया है कि ऐसा कब होगा.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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