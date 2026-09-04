रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 ₹2.29 लाख में हुई लॉन्च, मज़बूत चेसिस के साथ मिला 443cc का इंजन
- नया 443cc लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन 25.4 bhp की ताकत और 34 एनएम का टॉर्क बनाता है, और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है
- मज़बूत चेसिस और सब-फ़्रेम 10 किलोग्राम तक का टॉप-बॉक्स लोड उठा सकता है
- कीमतें ₹2.30 लाख से शुरू होती हैं; इसमें 800mm की सीट हाइट और ट्यूब-टाइप स्पोक व्हील्स मिलते हैं
रॉयल एनफील्ड ने भारत में नई हिमालयन 440 लॉन्च की है. इसमें ओरिजिनल हिमायन के डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए इसके मैकेनिकल पैकेज और चेसिस को अपडेट किया गया है. लद्दाख में पहले हिमालयन बेसकैंप में लॉन्च की गई यह मोटरसाइकिल हिमालयन ब्रांड के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाती है और इसकी शुरुआती कीमत ₹2.30 लाख (एक्स-शोरूम) है। इसकी बुकिंग आज, 4 सितंबर 2026 से शुरू हो रही है.
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हिमालयन 440 में एक नया 443cc, सिंगल-सिलेंडर, लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन है जो 6,250 rpm पर 25.4 bhp और 4,000 rpm पर 34 Nm की पावर बनाता है. इसे एक नए 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है; इसमें एक अतिरिक्त गियर रेश्यो दिया गया है ताकि हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाई जा सके, साथ ही बेहतर गियरिंग से कम स्पीड पर भी गाड़ी चलाना आसान हो जाता है. प्रेजेंटेशन में इसके ब्रॉड टॉर्क कर्व के बारे में भी बताया गया है, जिसमें लगभग 2,800 rpm से ही पीक टॉर्क का 90% हिस्सा मिल जाता है.
हिमालयन 440 में मज़बूत चेसिस भी दिया गया है, जो 2023 में हिमालयन में किए गए मेन-फ़्रेम को मज़बूत करने वाले बदलावों पर आधारित है. इसके सब-फ़्रेम में अलग ग्रेड के स्टील का इस्तेमाल किया गया है और सामान ढोने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे मज़बूत बनाया गया है; इसमें टॉप बॉक्स के लिए 10 kg तक का वज़न उठाने की क्षमता भी शामिल है. इन स्ट्रक्चरल बदलावों के बावजूद, मोटरसाइकिल का जाना-पहचाना हिमालयन वाला डिज़ाइन और लो-सेंटर-ऑफ़-ग्रेविटी वाला अप्रोच बरकरार है.
इसमें सस्पेंशन के तौर पर 41मिमी के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स (200मिमी ट्रैवल के साथ) और लिंकेज-टाइप रियर मोनोशॉक (180मिमी ट्रैवल के साथ) दिए गए हैं. इसमें 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर स्पोक-व्हील सेटअप, 220मिमी का ग्राउंड क्लियरेंस और 800मिमी की सीट हाइट मिलती है.
ब्रेकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है; इसमें बड़े ब्रेक पैड दिए गए हैं और फ्रंट सेटअप में 300 मिमी डिस्क और टू-पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर का इस्तेमाल किया गया है. रियर में 240 मिमी डिस्क दी गई है, जबकि रियर में डुअल-चैनल ABS को स्विच करने की सुविधा भी है. खास बात यह है कि हिमालयन 440 में ट्यूबलेस टायर्स के बजाय ट्यूब-टाइप टायर्स का ही इस्तेमाल जारी रखा गया है.
इस मोटरसाइकिल में वही मज़बूत और सिंपल स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, लेकिन साथ ही इसमें नया LED हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन और USB टाइप-C चार्जिंग जैसे नए फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें 15-लीटर का फ़्यूल टैंक है और यह सेला ब्लैक, मस्टैंग ब्राउन और नेलोंग व्हाइट रंगों में उपलब्ध है। शुरुआती यूनिट्स पर 10वीं सालगिरह का खास बैज भी लगा होगा.
हालांकि स्पेक्स में इसका कर्ब वेट 199 kg बताया गया है, लेकिन RE का कहना है कि इसका वज़न लगभग 411 मॉडल जितना ही है.
असली हिमालयन 411 के आने के एक दशक से भी ज़्यादा समय बाद, हिमालयन 440 असल में उसी ओरिजिनल हिमालयन की वापसी है. इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन, मज़बूत चेसिस और कई मैकेनिकल अपडेट्स तो हैं ही, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने जान-बूझकर इसकी सादगी, आसानी से इस्तेमाल होने की खूबी और मज़बूत अंदाज़ को बनाए रखा है, जिसने ओरिजिनल मॉडल को इतना लोकप्रिय बनाया था.
जो लोग लंबे समय से ओरिजिनल हिमालयन को बहुत पसंद करते आए हैं, उनके लिए हिमालयन 440 असल में उसी पसंदीदा मोटरसाइकिल का एक मॉडर्न वर्जन है — जो ज़्यादा दमदार इंजन और मज़बूत बनावट के साथ ओरिजिनल हिमालयन वाला अनुभव वापस लाती है.
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