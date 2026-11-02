रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के रंग विकल्पों का खुलासा हुआ

हाल ही में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 से पर्दा उठाया गया है. यह इस ब्रांड की पहली मोटरसाइकिल है जिसमें 750cc का इंजन दिया गया है. मोटरसाइकिल की सटीक खूबियों के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने इसके कलर विकल्पों का खुलासा कर दिया है. कुल मिलाकर, यह पांच रंगों में उपलब्ध होगी: अंटार्कटिक सिल्वर, एज़्टेक ग्रीन, साइबेरिया व्हाइट, ट्यूटोनिक ब्लैक और वाइकिंग ब्रॉन्ज़.

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अंटार्कटिक सिल्वर

अंटार्कटिक सिल्वर में सिल्वर बेस कलर दिया गया है. इसके काउल, आगे और पीछे के रिम, और पीछे बैठने वाले के लिए दिए गए ग्रैब हैंडल पर लाल रंग के हिस्से (एक्सेंट) हैं. यह भी देखा जा सकता है कि यह कलर स्कीम स्पोक व्हील्स के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा, काउल पर गहरे भूरे रंग की धारियां हैं, जिन पर गहरे रंग में 'हिमालयन' लिखा है, और साथ ही चमकीले लाल रंग में '750' लिखा हुआ है. काउल के किनारे-किनारे भी लाल रंग की आउटलाइन दी गई है.

एज़्टेक ग्रीन

हिमालयन 750 पर 'एज़्टेक ग्रीन' रंग, अलॉय व्हील्स के साथ उपलब्ध है. इस रंग की खासियत काउल के निचले हिस्से पर मौजूद गहरा हरा रंग है, जिसके साथ एक बहता हुआ पैटर्न है जिस पर 'हिमालयन 750' लिखा हुआ है. मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील्स पर चमकीले हरे रंग के एक्सेंट (हाइलाइट्स) दिए गए हैं.

साइबेरिया व्हाइट

साइबेरिया व्हाइट कलर स्कीम में सफेद रंग को बेस कलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और काउल पर पीले, नारंगी और भूरे रंग की गहरी धारियां एक-दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं. इसके अलावा, कुछ-कुछ दूरी पर काली धारियां भी दी गई हैं. इस कलर ऑप्शन में स्पोक वाले पहिए मिलते हैं. काउल के निचले हिस्से पर काले रंग में 'हिमालयन 750' की बैजिंग दी गई है.

ट्यूटोनिक ब्लैक

ट्यूटोनिक ब्लैक में काला बेस कलर है, जिसमें काउल और टैंक पर मैरून शेड दिया गया है. अन्य रंगों के विपरीत, इसकी सीट डुअल-टोन कलर स्कीम में है, जिसमें लाल और काले रंग का मिश्रण है. काउल पर पीले क्रोम और हल्के पीले रंग की मोटी धारियां हैं, जो टैंक तक भी जाती हैं. यह कलर विकल्प अलॉय व्हील वाले वर्ज़न में मिलता है, जिसमें पीले रंग के एक्सेंट दिए गए हैं.

वाइकिंग बाउंज़

वाइकिंग ब्रॉन्ज़ में बेस कोट के तौर पर ग्रे रंग की झलक मिलती है. इसके दोनों पहियों पर नीले रंग के टच दिए गए हैं. टैंक और काउल पर तिरछी रेखाओं का पैटर्न है, जिस पर चमकीले नीले रंग में '750' लिखा हुआ है। इस रंग के साथ स्पोक व्हील्स का सेट दिया गया है.

दिखने में, इसमें एक नया हेडलैम्प काउल दिया गया है जो पीछे की तरफ टैंक तक जाता है. इसमें हिमालयन 450 जैसा 'चोंच' (beak) वाला डिज़ाइन नहीं है. टर्न सिग्नल इसी काउल पर लगे हैं. हालाँकि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं.

इसके साथ ही, इसमें एक गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. हिमालयन 750, 750cc क्लास में रॉयल एनफील्ड की पहली पेशकश है और इसका इंजन एक ट्विन-सिलेंडर यूनिट है.