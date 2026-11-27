इस महीने की शुरुआत में EICMA में नई हिमालयन 750 के ग्लोबल डेब्यू के बाद, रॉयल एनफील्ड ने अपने सालाना फेस्टिवल 'मोटोवर्स 2026' में इसकी कीमतों की घोषणा की है. इसकी शुरुआती कीमत रु.4.89 लाख (एक्स-शोरूम) है और पूरे भारत में इसकी बुकिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी. मोटोवर्स में शामिल होने वाले लोग 28 और 29 नवंबर को इवेंट के दौरान ही बुकिंग कर सकेंगे. यह एडवेंचर टूरर पांच रंगों के विकल्पों में मिलेगी. इसमें रंग (या रॉयल एनफील्ड की भाषा में कहें तो, वेरिएंट) के आधार पर स्पोक व्हील्स या कास्ट-अलॉय व्हील्स चुनने का विकल्प भी होगा.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: वेरिएंट और कीमतें

वैरिएंट और रंग विकल्प कीमत (एक्स-शोरूम) एज़्टेक ग्रीन Rs 4,89,490 टिओटेनिक ब्लू Rs 4,89,490 सिबिरिया व्हाइट Rs 5,14,495 वाइकिंग ब्राउन Rs 5,14,495 टूरिंग पैकेज के साथ अंटार्कटिक सिल्वर Rs 6,29,000

(सभी कीमतें एक्स- शोरूम हैं)

हिमालयन 750 पांच रंगों में उपलब्ध होगी: अंटार्कटिक सिल्वर, एज़्टेक ग्रीन, साइबेरिया व्हाइट, ट्यूटोनिक ब्लैक और वाइकिंग ब्रॉन्ज़. हर एक में अलग ग्राफिक्स और कंट्रास्टिंग रंग के एक्सेंट दिए गए हैं. वाइकिंग ब्रॉन्ज़ में नीले रंग की डिटेलिंग है, साइबेरिया व्हाइट में लाल और पीले रंग के हाइलाइट्स हैं, जबकि ट्यूटोनिक ब्लैक में लाल और सुनहरे रंग के एक्सेंट हैं.

अंटार्कटिक सिल्वर, वाइकिंग ब्रॉन्ज़ और साइबेरिया व्हाइट में स्पोक वाले पहिए मिलते हैं, जबकि एज़्टेक ग्रीन और ट्यूटनिक ब्लैक में कास्ट-अलॉय पहिए दिए गए हैं. अंटार्कटिक सिल्वर इस रेंज में सबसे ऊपर है और इसे एक वैकल्पिक 'टूरिंग पैक' के साथ भी लिया जा सकता है। इस पैक में गिवी (Givi) टॉप बॉक्स, पैनियर्स, माउंट्स और इनर बैग्स के साथ-साथ हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम स्किड प्लेट शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: इंजन

इसमें 743 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,000 rpm पर 54.3 bhp की ताकत और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इंजन की 90% ताकत 3,500 rpm से ही मिलने लगती है.

इस मोटरसाइकिल में पांच राइड मोड मिलते हैं: रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और कस्टम। कस्टम मोड की मदद से राइडर अलग-अलग थ्रॉटल मैप और ABS सेटिंग चुन सकते हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: फीचर्स

हिमालयन 750 में एक अपडेटेड 4-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है. RE के अन्य मॉडलों की तरह, जिनमें यह क्लस्टर मिलता है, इसमें नेविगेशन के साथ-साथ फोन और म्यूजिक कंट्रोल भी दिए गए हैं. अन्य फीचर्स में क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), दो USB टाइप-C पोर्ट, अपने आप बंद होने वाले (सेल्फ-कैंसलिंग) इंडिकेटर और इमरजेंसी ब्रेक लाइट शामिल हैं.

इसमें सभी लाइटें LED हैं, जिसमें नई 7-इंच की LED हेडलाइट भी शामिल है. फेयरिंग के अंदर लगे एक छोटे बटन से इसकी बीम को एडजस्ट किया जा सकता है, और रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इसके नए रिफ्लेक्टर्स से रोशनी बेहतर होती है. विंडस्क्रीन को 60 mm तक खिसकाकर पांच अलग-अलग पोजीशन में एडजस्ट किया जा सकता है.

ट्रैक्शन कंट्रोल को लो, मीडियम या हाई पर सेट किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है. इस मोटरसाइकिल में 6-एक्सिस IMU भी दिया गया है, जिसमें 3-एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और 3-एक्सिस जायरोस्कोप शामिल हैं. यह एक्सेलरेशन, पिच, रोल और यॉ (yaw) से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखता है, जिससे हिमालयन 750 में कॉर्नरिंग ABS और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा मिलती है.

टॉप-स्पेक 'अंटार्कटिक सिल्वर' मॉडल के साथ 'टूरिंग पैकेज' आता है, जिसमें GIVI टॉप बॉक्स और पैनियर्स (माउंट्स और इनर बैग्स के साथ), हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम स्किड प्लेट शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: डिज़ाइन

हिमालयन 750 को एक एडवेंचर टूरर के तौर पर पेश किया गया है, और इसका डिज़ाइन तथा बड़ा और दमदार लुक इस बात की पुष्टि भी करता है. इसमें एक ऊंची फ्रंट फेयरिंग, गोल LED हेडलैंप, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और एक बड़ा, एंग्यूलर फ्यूल टैंक दिया गया है.

साइड पैनल पर कुछ क्रीज़ (रेखाएं) हैं जो इंजन की तरफ जाती हैं, जबकि स्टेप वाली सीट और पीछे का लगेज रैक इसके लुक को पूरा करते हैं. डिज़ाइन की अन्य खूबियों में बाहर की तरफ दिखने वाला ट्विन-सिलेंडर इंजन, काला फ्रेम और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट शामिल हैं. रंग के आधार पर, यह मोटरसाइकिल या तो वायर-स्पोक पहियों के साथ आती है या फिर कास्ट-अलॉय पहियों के साथ.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: डाइमेंशन और साइकिल पार्ट्स

हिमालयन 750 का व्हीलबेस 1,522 mm है, और इसकी लंबाई 2,185 mm, चौड़ाई 840 mm तथा ऊंचाई 1,450 mm है. इसकी सीट की ऊंचाई 815 mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm है. इस मोटरसाइकिल का वजन (कर्ब वेट) 224 kg है और इसमें 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. इसकी पेलोड क्षमता 195 kg है.

इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के ट्यूबलेस पहिए लगे हैं, जिन पर क्रमशः 110/80 R19 और 150/70 R17 साइज़ के टायर चढ़े हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे दो 280 mm डिस्क और पीछे एक 255 mm डिस्क दी गई है, साथ ही डुअल-चैनल ABS भी मौजूद है. पीछे वाले ABS को बंद (स्विच ऑफ) किया जा सकता है.

सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 43 mm के शोवा USD फोर्क द्वारा संभाला जाता है, जिसमें एडजस्टेबल कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग के साथ 190 mm का ट्रैवल मिलता है. पीछे की तरफ लिंकेज वाला शोवा मोनोशॉक दिया गया है, जिसमें एडजस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड की सुविधा है और यह 175 mm का ट्रैवल देता है. यह मोटरसाइकिल एक बॉक्स-सेक्शन बैकबोन फ्रेम पर बनी है, जिसमें इंजन एक 'स्ट्रेस्ड मेंबर' (ढांचे का अहम हिस्सा) के रूप में काम करता है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: प्रतिद्वंद्वी

हिमालयन 750 मिडिलवेट एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखती है, जो पहले से ही काफी भीड़भाड़ वाला है. यहाँ इसका मुकाबला BMW F 450 GS, होंडा NX500 और कावासाकी वर्सिस 650 जैसी दमदार मोटरसाइकिलों से होगा, और जल्द ही आने वाली नॉर्टन एटलस भी इसमें शामिल हो जाएगी.