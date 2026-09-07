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भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को पेश किया गया, क्रूज़ कंट्रोल के साथ मिलेंगे TPMS जैसे फ़ीचर्स

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 07, 2026, 11:21 AM
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भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को पेश किया गया, क्रूज़ कंट्रोल के साथ मिलेंगे TPMS जैसे फ़ीचर्स
हाइलाइट्स
  • भारत में पहली बार दिखाया गया
  • टेस्टिंग मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल और TPMS मिलेगा
  • प्रोडक्शन मॉडल इस साल EICMA में पेश किया जाएगा

रॉयल एनफील्ड ने लद्दाख में अपने पहले 'हिमालयन बेस कैंप' इवेंट में भारत में पहली बार हिमालयन 750 को दिखाया है. यह मोटरसाइकिल अभी भी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है, लेकिन यह मॉडल फ़ाइनल वर्शन के काफ़ी करीब लगता है और इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 ₹2.29 लाख में हुई लॉन्च, मज़बूत चेसिस के साथ मिला 443cc का इंजन

Royal Enfield Himalayan 750 Showcased In India 2

हिमालयन 750 को अलग-अलग तरह की सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, और यहाँ दिखाई गई मोटरसाइकिल वही वर्जन है जिसे हाल ही में ब्राज़ील में दिखाया गया था. उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड नवंबर 2026 में EICMA में प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल को पेश करेगी.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: फीचर्स

Royal Enfield Himalayan 750 Showcased In India 4

भारत में दिखाए गए मॉडल में ऐसे कई फ़ीचर्स हैं जो प्रोडक्शन मोटरसाइकिल में भी देखने को मिल सकते हैं. इनमें क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला फ्रंट सस्पेंशन और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं. खास बात यह है कि यह पहली रॉयल एनफ़ील्ड मोटरसाइकिल होगी जिसमें फ़ैक्टरी से ही क्रूज़ कंट्रोल और TPMS मिलेगा.

Royal Enfield Himalayan 750 Showcased In India 1

यह मोटरसाइकिल 19-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील्स पर चलती है; इस खास मॉडल में अलॉय व्हील्स पर वर्डिस्टाइन सेंट्यबरो डुअल-परपज़ टायर्स लगे हैं. इससे पहले, इसी अलॉय व्हील ट्रिम वाले एक टेस्टिंग मॉडल को सड़क पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया था. हालांकि, खुद ब्रांड की ओर से शेयर की गई शुरुआती तस्वीरों में इस ADV में क्रॉस-स्पोक व्हील्स भी दिखाए गए हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: डिज़ाइन

RE Himalayan 750

दिखने में, छोटी हिमालयन के मुकाबले इसमें कुछ साफ़ बदलाव नज़र आते हैं. इसका स्टांस सीधा है और इसमें बड़ी फेयरिंग और हेडलैंप सेटअप दिया गया है, साथ ही इसकी बॉडी फ्यूल टैंक की तरफ़ ज़्यादा फैली हुई है. टैंक श्राउड भी साफ़ तौर पर बड़े हैं. इसमें एक बड़ा वाइज़र भी है जिसमें एक छोटा कटआउट है, जिससे राइडर तक थोड़ी हवा पहुँच सकेगी.

इसका LED हेडलैंप वैसा ही लगता है जैसा रॉयल एनफील्ड की कई दूसरी मोटरसाइकिलों में मिलता है. पीछे की तरफ, इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल है और ब्रेक लाइट्स को इंडिकेटर यूनिट्स में ही शामिल किया गया है.


रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: चेसिस और हार्डवेयर

हिमालयन 750 को खास तौर पर बड़ी मोटरसाइकिल के लिए बनाए गए बिल्कुल नए फ्रेम और स्विंगआर्म पर तैयार किया गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह ट्विन-सिलेंडर वाली पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल होगी जिसमें पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के बजाय मोनोशॉक दिया जाएगा. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले यूनिट्स संभालते हैं, जबकि ब्रेकिंग सिस्टम में आगे ट्विन डिस्क और पीछे सिंगल डिस्क शामिल हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: इंजन

Royal Enfield Himalayan 750 Showcased In India 5

नया 750cc इंजन काफी समय से बन रहा है और हिमालयन पहली RE बाइक होगी जिसमें यह इंजन लगा होगा. असल में, यह कंपनी के 650cc पैरेलल-ट्विन इंजन का ही बड़ा वर्जन है. उम्मीद है कि कंपनी इसके अंदरूनी हिस्सों में कई बदलाव करेगी ताकि इसकी क्षमता बेहतर हो, वज़न कम हो और इंजन बड़ी एडवेंचर मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा सही रहे. इसकी पावर लगभग 50 bhp और टॉर्क करीब 65 Nm होने की उम्मीद है.

इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड गियरबॉक्स ही दिया जाएगा, हालांकि हिमालयन 750 में टूरिंग के हिसाब से गियर रेश्यो में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा, बेयर 650 की तरह ही, ट्विन-सिलेंडर हिमालयन में भी 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: डेब्यू और भारत में लॉन्च की टाइमलाइन

हिमालयन 750 का प्रोडक्शन वर्जन EICMA 2026 में ग्लोबल लेवल पर पेश किए जाने की उम्मीद है, और यह 2027 की पहली तिमाही के आसपास भारत में आ सकती है.

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