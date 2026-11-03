रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के डिटेल्स का हुआ खुलासा: 743cc ट्विन-सिलेंडर इंजन, 224 kg कर्ब वेट

EICMA 2026 में, रॉयल एनफील्ड ने आखिरकार अपने पहले 750-बैज वाले मॉडल, 'हिमालयन 750' के स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा उठा दिया है. हिमालयन 750 में 743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो इसे ट्विन-सिलेंडर इंजन वाली पहली हिमालयन बनाता है. इसके अलावा, इसमें कई ऐसे फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं जो इससे पहले किसी रॉयल एनफील्ड बाइक में नहीं देखे गए थे. इसकी कीमतों की घोषणा इस महीने के आखिर में 'मोटोवर्स' (Motoverse) में की जाएगी, लेकिन इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए सीधे डिटेल्स पर आते हैं.

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रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: इंजन

हिमालयन 750 में 743cc का एयर/ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 7,000 rpm पर 54.3 bhp की ताकत और 5,000 rpm पर 63 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इस पावर का 90% हिस्सा 3,500 rpm से ही मिलने लगता है. इसमें पांच राइड मोड दिए गए हैं - रोड, रोड स्पोर्ट, रेन, ट्रेल और एक कस्टम मोड, जिनमें अलग-अलग थ्रॉटल मैप और ABS सेटिंग्स मिलती हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: आयाम

इस एडवेंचर टूरर का व्हीलबेस 1,522 mm है, और इसकी लंबाई 2,185 mm, चौड़ाई 840 mm तथा ऊंचाई 1,450 mm है. इसमें 815 mm की सीट ऊंचाई और 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इस मोटरसाइकिल का वजन 224 kg (कर्ब वेट) है, इसमें 17.8 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसकी पेलोड क्षमता 194 kg है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, हिमालयन 750 में एक अपडेटेड 4-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, और फोन व म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा है. इसके अलावा, इसमें पांच राइड मोड, क्रूज़ कंट्रोल, TPMS, दो USB टाइप-C पोर्ट, सेल्फ-कैंसलिंग इंडिकेटर और इमरजेंसी ब्रेक लाइट भी शामिल हैं.

इसमें सभी लाइट्स LED हैं, जिसमें एक नई 7-इंच की LED हेडलाइट भी शामिल है. इसकी बीम को एडजस्ट किया जा सकता है, और नए रिफ्लेक्टर्स की मदद से यह बेहतर रोशनी देती है. इसके अलावा, इसमें 60mm तक एडजस्ट होने वाली विंडस्क्रीन है जिसे पांच अलग-अलग स्थितियों में सेट किया जा सकता है. साथ ही, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, जिसे 'लो', 'मीडियम' और 'हाई' सेटिंग्स पर एडजस्ट किया जा सकता है या पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है.

छह-एक्सिस वाला IMU, जिसमें तीन-एक्सिस एक्सेलेरोमीटर और तीन-एक्सिस जायरोस्कोप शामिल होते हैं, मोटरसाइकिल की गतिविधियों (जैसे कि एक्सीलरेशन, पिच, रोल और यॉ) पर नज़र रखता है. इससे कॉर्नरिंग ABS और लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स काम कर पाते हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: डिज़ाइन

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का लुक एक एडवेंचर-टूरर जैसा है, जिसमें ऊंची फ्रंट फेयरिंग, गोल LED हेडलैंप, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और एक बड़ा, कोणीय फ्यूल टैंक दिया गया है.

साइड पैनल पर कुछ क्रीज़ हैं जो इंजन की तरफ जाती हैं, जबकि स्टेप वाली सीट और पीछे का लगेज रैक इसके साइड लुक को पूरा करते हैं. इसके अलावा, इसमें बाहर की तरफ दिखने वाला ट्विन-सिलेंडर इंजन, काला फ्रेम, वायर-स्पोक व्हील या अलॉय व्हील, और ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट दिया गया है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: कलर विकल्प

हिमालयन 750 पांच रंगों में उपलब्ध होगी: अंटार्कटिक सिल्वर, एज़्टेक ग्रीन, साइबेरिया व्हाइट, ट्यूटनिक ब्लैक और वाइकिंग ब्रॉन्ज़। हर रंग में अलग ग्राफिक्स और कंट्रास्टिंग एक्सेंट दिए गए हैं; जैसे वाइकिंग ब्रॉन्ज़ में नीले रंग की डिटेलिंग, साइबेरिया व्हाइट में लाल/पीले रंग की हाइलाइट्स, और ट्यूटनिक ब्लैक में लाल/सुनहरे रंग के एक्सेंट हैं. अंटार्कटिक सिल्वर, वाइकिंग ब्रॉन्ज़ और साइबेरिया व्हाइट में स्पोक वाले पहिए मिलते हैं, जबकि एज़्टेक ग्रीन और ट्यूटनिक ब्लैक में कास्ट-अलॉय पहिए दिए गए हैं.

'अंटार्कटिक सिल्वर' वेरिएंट इस रेंज में सबसे ऊपर है. इसमें एक वैकल्पिक 'टूरिंग पैक' मिलता है, जिसमें 'गिवी' (Givi) टॉप बॉक्स, पैनियर्स, माउंट्स और इनर बैग शामिल हैं. इसके साथ ही, इसमें हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड्स और एल्युमिनियम स्किड प्लेट भी दी गई हैं.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: साइकिल पार्ट्स

हिमालयन 750 में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिन पर क्रमशः 110/80 R19 और 150/70 R17 साइज़ के टायर चढ़े हैं. मोटरसाइकिल को रोकने के लिए इसमें आगे की तरफ दो 280mm डिस्क और पीछे की तरफ एक 255mm डिस्क दी गई है. साथ ही, इसमें डुअल-चैनल ABS भी है, जिसे पीछे के पहिए के लिए बंद (स्विच ऑफ) किया जा सकता है.

सस्पेंशन का काम आगे की तरफ 43 मिमी के शोवा USD फोर्क द्वारा संभाला जाता है, जिसमें एडजस्टेबल कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग की सुविधा है और यह 190mm का ट्रैवल देता है. वहीं, पीछे की तरफ लिंकेज वाला शोवा मोनोशॉक दिया गया है, जिसमें एडजस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड की सुविधा है और यह 175mm का ट्रैवल देता है. यह मोटरसाइकिल एक बॉक्स-सेक्शन बैकबोन फ्रेम पर बनी है, जिसमें इंजन एक 'स्ट्रेस्ड मेंबर' (ढांचे का अहम हिस्सा) के रूप में काम करता है.

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: भारत में लॉन्च

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 ने इटली के मिलान में EICMA में अपनी ग्लोबल शुरुआत की है. भारत में इसे ब्रांड के सालाना 'मोटोवर्स' (Motoverse) इवेंट में लॉन्च किया जाएगा, जो 27 से 29 नवंबर, 2026 के बीच आयोजित होने वाला है.