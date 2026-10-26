वैश्विक बाज़ार में पेश होने से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की दिखी झलक

कई महीनों तक टेस्टिंग मॉडल और हाल ही में प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल देखे जाने के बाद, रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 750 की पहली टीज़र इमेज जारी की है. यह एडवेंचर बाइक कंपनी के बड़े 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल होगी. टीज़र में दिए गए कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान की ओर इशारा करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसे EICMA 2026 में ग्लोबल स्तर पर पेश किया जा सकता है, जो जल्द ही होने वाला है. उम्मीद है कि भारत में इसे नवंबर 2026 के आखिर में होने वाले कंपनी के सालाना इवेंट, 'मोटोवर्स' (Motoverse) में पेश किया जाएगा.

यह एक विकसित होती खबर है; अधिक जानकारी के लिए बने रहें.