वैश्विक बाज़ार में पेश होने से पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 की दिखी झलक
last published date : 26 October 2026, 18:47 IST
हाइलाइट्स
- RE हिमालयन 750 की आधिकारिक झलक दिखाई गई
- इसमें टेस्ट मॉडल (परीक्षण वाहनों) जैसा ही सीधा फ्रंट एंड और आउटलाइन दिखाई देती है
- इसमें क्रूज़ कंट्रोल और TPMS समेत कई अन्य फीचर्स मिलने की उम्मीद है
कई महीनों तक टेस्टिंग मॉडल और हाल ही में प्रोडक्शन-रेडी मोटरसाइकिल देखे जाने के बाद, रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 750 की पहली टीज़र इमेज जारी की है. यह एडवेंचर बाइक कंपनी के बड़े 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला मॉडल होगी. टीज़र में दिए गए कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान की ओर इशारा करते हैं, जिससे पता चलता है कि इसे EICMA 2026 में ग्लोबल स्तर पर पेश किया जा सकता है, जो जल्द ही होने वाला है. उम्मीद है कि भारत में इसे नवंबर 2026 के आखिर में होने वाले कंपनी के सालाना इवेंट, 'मोटोवर्स' (Motoverse) में पेश किया जाएगा.
यह एक विकसित होती खबर है; अधिक जानकारी के लिए बने रहें.
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लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल
- रॉयल एनफील्ड
हंटर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.89 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.38 - 3.69 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.67 - 2.11 लाख
- रॉयल एनफील्ड
सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.06 - 4.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.58 - 3.88 लाख
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मेटियोर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.02 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड
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गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.27 - 2.3 लाख
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गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.51 - 2.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.29 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.08 - 3.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.68 - 4.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड
स्क्रैम 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.25 - 2.32 लाख
- रॉयल एनफील्ड
शॉटगन 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.01 - 4.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बियर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.78 - 4 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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