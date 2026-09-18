रॉयल एनफील्ड हंटर 350 vs टीवीएस रोनिन vs जावा 42 ऑल स्टार्स : कौन सी बाइक है पैसा वसूल?
- इन बाइकों की स्टाइल, परफॉर्मेंस और आराम देने का तरीका एक-दूसरे से काफी अलग है.
- हंटर आरामदायक राइडिंग देती है, जबकि जावा परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा अच्छी है और रोनिन हर तरह से उपयुक्त है.
- सही चुनाव आपकी सुविधा, फीचर्स, परफॉर्मेंस और आपकी जरूरत पर निर्भर करता है.
नियो-रेट्रो बाइकें भारत में लगातार लोकप्रिय हो रही हैं. ये नई बाइक से मिलने वाली सुविधा और उपयोगिता को बिना छोड़े क्लासिक मोटरसाइकिल का लुक देती हैं. उन राइडर्स के लिए जो रोजाना आने-जाने के लिए स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी लंबी राइड भी करना चाहते हैं, तो यह सेगमेंट अब विचार करने लायक है.
रॉयल एनफील्ड हंटर 350, टीवीएस रोनिन और जावा 42 ऑल स्टार्स इसी सेगमेंट में आती हैं, लेकिन तीनों का तरीका अलग है. हंटर ज्यादा आरामदायक और परिचित विकल्प है, रोनिन नई और उपयुक्त है, जबकि नई जावा में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाले फीचर्स आते हैं. तो, इनमें से सबसे अच्छी शहर में चलाने वाली नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल कौन सी है?
1. रॉयल एनफील्ड हंटर 350
हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक है और इसे शहरी राइडिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. 2026 के अपडेट ने उन समस्याओं का भी समाधान किया है जहां पहले हंटर में बदलाव की जरूरत थी, जिसमें सस्पेंशन और सीट का आराम शामिल है, जबकि इसमें LED हेडलाइट, ट्रिपर पॉड नेविगेशन और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ दिया गया है.
मोटरसाइकिल में रॉयल एनफील्ड का 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.2 bhp और 27 Nm देता है और इसे फाइव-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. मोटर सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान देने के बजाय एक आरामदायक और आसानी से नियंत्रित होने वाला अनुभव भी देती है, जो ट्रैफिक में अच्छी तरह काम करता है.
हंटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे रोज के इस्तेमाल के लिए रखना कितना आसान है. इसका छोटा आकार, आसान राइडिंग पोजिशन और मजबूत लो- और मिड-रेंज परफॉर्मेंस इसे शहर में चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाते हैं. तीनों में इसका ब्रांड प्रभाव भी सबसे अच्छा है, जो क्लासिक रॉयल एनफील्ड अनुभव की तलाश करने वाले खरीदारों के लिए मायने रखता है. हालांकि यह RE पोर्टफोलियो की सबसे हल्की मोटरसाइकिल है, इसका नुकसान यह है कि यहां यह 181 kg के साथ सबसे भारी मोटरसाइकिल है.
2. टीवीएस रोनिन
टीवीएस रोनिन नियो-रेट्रो फॉर्मूला को थोड़ा अलग तरीके से देखती है. यह स्क्रैम्बलर जैसी डिजाइन को आधुनिक लुक और ऐसी राइडिंग पोजिशन के साथ मिलाती है जो खास तौर पर शहर में अच्छी तरह काम करती है. 160 kg पर यह हंटर से काफी हल्की बाइक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इसे चलाना भी आसान हो जाता है.
पावर एक 225.9cc, ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन से आती है, जो 20.1 bhp और 19.93 Nm पैदा करता है. इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ फाइव-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जबकि टॉप वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS और रेन और अर्बन राइडिंग मोड भी मिलते हैं.
रोनिन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हर तरह से उपयुक्त है. इंजन में मजबूत लो- और मिड-रेंज कैरेक्टर है, जबकि सीधी राइडिंग पोजिशन, USD फोर्क और एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक इसे शहरों की सड़कों के गड्ढों और ऊंचे-नीचे रास्तों के लिए सही बनाते हैं. इसका कनेक्टेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉम्पैक्ट आकार भी इसे ज्यादा आधुनिक एहसास देते हैं.
3. जावा 42 ऑल स्टार्स
नई लॉन्च हुई जावा 42 ऑल स्टार्स इनमें से सबसे नई मोटरसाइकिल है और यह 42 के क्लासिक डिजाइन को नए रंग विकल्पों के चयन के साथ आगे बढ़ाती है. ऑल स्टार्स एडिशन की शुरुआती कीमत ₹1.85 लाख एक्स-शोरूम है और यह बैटल ग्रीन, नेबुला ब्लू, मॉस ग्रे, आइवरी और ब्लैक जैसे रंगों में उपलब्ध है.
रेट्रो स्टाइलिंग के नीचे 294.72cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 26.94 bhp और 26.84 Nm पैदा करता है. इसमें सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है, जो इस तुलना की तीनों मोटरसाइकिलों में इसे सबसे मजबूत परफॉर्मेंस आंकड़े देता है.
यह अतिरिक्त परफॉर्मेंस जावा का सबसे बड़ा आकर्षण है. यह उन लोगों के लिए अच्छी है जो नियो-रेट्रो लुक पसंद करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा समझौता नहीं करना चाहते. सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स इसे खुले हाईवे पर चलाने के लिए भी उपयुक्त बनाता है, जिससे यह वीकेंड राइड और हाईवे पर इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त हो जाती है.
जावा के मालिकाना अनुभव और बिक्री के बाद की सेवा के मामले में समझौता करना पड़ सकता है.
कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए?
जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल से क्या चाहते हैं. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 इनमें से हर लिहाज से सक्षम बाइक है. इसमें सबसे अच्छा रेट्रो लुक, आरामदायक इंजन और ऐसा राइडिंग अनुभव है जो रोजाना शहरी इस्तेमाल के लिए सही है. और 2026 के अपडेट इसे पहले के मुकाबले बेहतर बनाते हैं.
टीवीएस रोनिन उन राइडर्स के लिए सही है जो हल्की, ज्यादा आधुनिक और आसानी से शहर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक चाहते हैं. इसमें हंटर जैसा क्लासिक आकर्षण नहीं है, लेकिन फीचर्स और आराम का संयोजन इसे एक मजबूत विकल्प बनाता है.
जावा 42 ऑल स्टार्स बाइक के शौकीन लोगों की पसंद है. दमदार इंजन, सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स और अलग स्टाइल के साथ यह नियो-रेट्रो थीम से दूर जाए बिना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है.
अगर आपको रोजाना शहरी इस्तेमाल के लिए आसानी से चलने वाली मोटरसाइकिल चाहिए, तो हंटर 350 सबसे अच्छा विकल्प है. अगर आप हल्की और ज्यादा फीचर्स वाली शहरी मोटरसाइकिल चाहते हैं, तो रोनिन को ध्यान में रखें. लेकिन अगर परफॉर्मेंस और लुक आपके लिए दोनों जरूरी हैं, तो जावा 42 ऑल स्टार्स तीनों में सबसे अच्छा विकल्प हो सकती है.
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