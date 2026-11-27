रॉयल एनफील्ड ने बनाई तमिलनाडु में EV के लिए रु.1,000 करोड़ का निवेश करने की योजना
- EV विकास, तकनीक और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को बढ़ावा देने के लिए निवेश
- तमिलनाडु, रॉयल एनफील्ड के वैश्विक प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग कार्यों का केंद्र बना हुआ है
- इस परियोजना से राज्य में 500 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है
रॉयल एनफील्ड तमिलनाडु में अगले सात वर्षों में रु.1,000 करोड़ का निवेश करेगी, ताकि कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पाद विकास, तकनीक और विनिर्माण का विस्तार किया जा सके. कंपनी ने अपने EV रोडमैप को गति देने के लिए, इस निवेश में सहयोग हेतु तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
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कंपनी का कहना है कि इस नए निवेश से 500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
“तमिलनाडु कई दशकों से हमारा घर रहा है और हमारी इंजीनियरिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का मुख्य आधार रहा है. यह निवेश इस राज्य के प्रति हमारी लंबे समय की प्रतिबद्धता, यहाँ के विश्व-स्तरीय ऑटोमोटिव इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को लेकर हमारे विज़न को दर्शाता है. हम तमिलनाडु सरकार को उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं,” आइशर मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और रॉयल एनफील्ड के सीईओ, बी. गोविंदराजन ने कहा.
रॉयल एनफील्ड के तमिलनाडु में चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं. यह राज्य रॉयल एनफील्ड के वैश्विक कामकाज का केंद्र है, और यहीं पर ब्रांड का हेड ऑफिस और टेक्निकल सेंटर भी स्थित है. रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी, आयशर मोटर्स लिमिटेड का तमिलनाडु में निवेश करने का एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है. कंपनी ने पहले भी मई 2012, जनवरी 2019 और जनवरी 2024 में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं.
अक्टूबर 2026 तक, रॉयल एनफील्ड की औसत मासिक बिक्री 1 लाख से अधिक मोटरसाइकिलों की रही है, जिसमें से लगभग 10% हिस्सा निर्यात का है. 'क्लासिक 350' इस ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बना हुआ है. रॉयल एनफील्ड के EV (इलेक्ट्रिक वाहन) वर्टिकल का नाम 'फ्लाइंग फ्ली' है. इसके तहत, ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक 'C6' को दक्षिण और पश्चिम भारत के कई शहरों में पेश किया जा रहा है, जिनमें चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, पुणे और गोवा शामिल हैं.
लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल
- रॉयल एनफील्ड
हंटर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 - 1.72 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.89 - 2.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
इंटरसेप्टर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.38 - 3.69 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.67 - 2.11 लाख
- रॉयल एनफील्ड
सुपर मेटियोर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.06 - 4.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
कॉन्टिनेंटल जीटी 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.58 - 3.88 लाख
- रॉयल एनफील्ड
मेटियोर 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.02 - 2.23 लाख
- रॉयल एनफील्ड
फ्लाइंग फ्ली C6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.79 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गोवा क्लासिक 350एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.27 - 2.3 लाख
- रॉयल एनफील्ड
गुरिल्ला 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.51 - 2.75 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.29 लाख
- रॉयल एनफील्ड
हिमालयन 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.08 - 3.4 लाख
- रॉयल एनफील्ड
क्लासिक 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.68 - 4.26 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बुलेट 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.65 लाख
- रॉयल एनफील्ड
स्क्रैम 440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.25 - 2.32 लाख
- रॉयल एनफील्ड
शॉटगन 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.01 - 4.16 लाख
- रॉयल एनफील्ड
बियर 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.78 - 4 लाख
नई कारें
- मिनी
Cooper SEएक्स-शोरूम प्राइस₹ 53.9 - 56.4 Lakh
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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