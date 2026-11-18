सही FASTag विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आप टोल सड़कों का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं और आमतौर पर कहाँ गाड़ी चलाते हैं. जो व्यक्ति हर वीकेंड वीकेंड शहरों के बीच यात्रा करता है, वह 'एनुअल पास' एनुअल की लागत काफी जल्दी वसूल कर सकता है. जो व्यक्ति काम पर जाते समय रोज़ एक ही टोल प्लाज़ा से गुज़रता है, उसे 'लोकल पास' से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते वह इसके लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करता हो. और अगर आप कुछ महीनों में कभी-कभार ही हाइवे पर यात्रा करते हैं, तो रेगुलर FASTag बैलेंस से टोल शुल्क चुकाना ही काफ़ी होगा.

यह भी पढ़ें: पुरानी होंडा सिटी खरीद रहे हैं? तीसरी या चौथी जनरेशन में कौन सी देती है ज्यादा वैल्यू?

1 नवंबर 2026 से, टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के पास एक और विकल्प होगा: रियायती ‘लोकल पास’. यह विकल्प पहले से मौजूद ₹3,075 वाले 'फास्टैग एनुअल पास' (वार्षिक पास) के अलावा है, जो कुछ खास हाईवे रूटों के लिए उपलब्ध है. हालाँकि, ये दोनों पास अलग-अलग तरह की यात्रा जरूरतों के लिए हैं. 'एनुअल पास' उन लोगों के लिए सही है जो नियमित रूप से नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 'लोकल पास' किसी एक खास टोल प्लाजा से जुड़ा होता है. इनमें से कोई भी पास हर सड़क पर होने वाले सामान्य फास्टैग भुगतान की जगह अपने आप नहीं ले लेता है.

फास्टैग एनुअल पास बनाम लोकल पास बनाम रेगुलर रिचार्ज

आंकड़ों को देखने से पहले, यह समझना मददगार होगा कि हर विकल्प में क्या-क्या शामिल है. सिर्फ कीमत देखकर यह पता नहीं चलता कि किस विकल्प से सबसे ज़्यादा बचत होगी. आप आमतौर पर किस रास्ते से जाते हैं, आप कितना टोल देते हैं और आपकी पात्रता क्या है - इन सभी बातों का महत्व है.

फीचर नियमित फास्टैग रिचार्ज फास्टैग वार्षिक पास स्थानीय फास्टैग पास कीमत यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने टोल पार करते हैं ₹3,075 ₹1,500 or ₹3,000 सबसे उपयुक्त कभी-कभार राजमार्ग का उपयोग करने वाले पात्र राष्ट्रीय राजमार्गों (NHs) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के नियमित उपयोगकर्ता

किसी विशेष टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले पात्र निवासी

कवरेज यात्रा के दौरान टोल शुल्क काट लिया जाता है 200 पात्र क्रॉसिंग तक या 12 महीने तक, जो भी पहले हो वह विशिष्ट टोल प्लाज़ा जिसके लिए पास जारी किया गया है Eligibility पर्याप्त बैलेंस वाला एक वैध FASTag पात्र गैर-व्यावसायिक कारें, जीपें और वैन टोल प्लाज़ा के 20 km के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक मुख्य सीमा बार-बार यात्रा करने पर खर्च काफी बढ़ सकता है

इसमें हर टोल रोड या हर तरह की टोल प्रणाली शामिल नहीं है कुछ स्थितियों में उपलब्ध नहीं, जैसे कि जब कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क मौजूद हो

1. ₹3,075 में FASTag एनुअल पास: यह कब फायदेमंद होता है?

अगर आप नियमित रूप से पात्र राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (National Expressways) पर यात्रा करते हैं, तो FASTag एनुअल पास लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें हर बार टोल पार करने पर आपके FASTag बैलेंस से पैसे कटने के बजाय, आप पास के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए, इस पास की कीमत ₹3,075 है। इसमें 200 बार तक टोल पार करने की सुविधा मिलती है या यह 12 महीने तक मान्य रहता है—जो भी पहले पूरा हो जाए. यह पास पात्र गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा केवल चुनिंदा टोल प्लाज़ा पर ही लागू होती है, इसलिए ऐसा न मानें कि आपकी यात्रा के दौरान आने वाले हर टोल पर यह पास काम करेगा.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने खर्च का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं. अगर आप अक्सर शहरों के बीच सफर करते हैं, तो साल भर में टोल का कुल खर्च काफी ज्यादा हो सकता है. एक निश्चित शुल्क वाला पास लेने से, जब आप तय संख्या में टोल प्लाजा पार कर लेते हैं, तो आपका सफर सस्ता हो जाता है.

लागत वसूल करने के लिए आपको कितने टोल पार करने होंगे?

नीचे दी गई तालिका यह दर्शाती है कि अलग-अलग टोल भुगतानों की कुल लागत ₹3,075 तक पहुँचने के लिए कितनी बार टोल पार करना होगा. इसमें यह मान लिया गया है कि दर्शाया गया टोल शुल्क हर पात्र क्रॉसिंग पर लागू होता है.

प्रति बार पार करने पर टोल शुल्क ब्रेक-ईवन तक पहुँचने के लिए क्रॉसिंग उस बिंदु पर कुल टोल लागत ₹30 103 ₹3,090 ₹50 62 ₹3,100 ₹75 41 ₹3,075 ₹100 31 ₹3,100 ₹125 25 ₹3,125 ₹150 21 ₹3,150 ₹200 16 ₹3,200

उदाहरण के लिए, अगर आप आमतौर पर हर पात्र क्रॉसिंग के लिए ₹100 का भुगतान करते हैं, तो 30 क्रॉसिंग के बाद आपका खर्च ₹3,000 हो जाएगा. 31 क्रॉसिंग होने पर कुल खर्च ₹3,075 के पास (pass) की कीमत से ज़्यादा, यानी ₹3,100 हो जाएगा, जिससे ₹3,075 वाला पास थोड़ा सस्ता पड़ेगा.

₹50 प्रति क्रॉसिंग के हिसाब से, ब्रेक-ईवन पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको 62 बार क्रॉस करना होगा. अगर आप साल भर में केवल 20 बार ही ऐसा करते हैं, तो आपका कुल टोल खर्च ₹1,000 होगा; ऐसे में, एनुअल पास लेना काफी महंगा पड़ेगा.

ये आंकड़े केवल एक अनुमान हैं. आपकी वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करती है कि आपके रूट पर टोल शुल्क कितना है और क्या वे क्रॉसिंग इस पास के दायरे में आते हैं. 200 क्रॉसिंग की सीमा भी मायने रखती है: अगर आप 12 महीने की अवधि खत्म होने से पहले ही सभी 200 क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो साल के बाकी बचे समय के लिए यह पास असीमित यात्रा की सुविधा नहीं देगा.

क्रॉसिंग किसे माना जाता है?

किसी क्रॉसिंग की गिनती कैसे की जाती है, यह टोल सिस्टम पर निर्भर करता है. पॉइंट-आधारित टोल प्लाज़ा पर, प्लाज़ा से होकर गुज़रने के हर वैध फेरे को एक क्रॉसिंग माना जाता है. क्लोज़्ड टोल सिस्टम में, जहाँ आप एक जगह से प्रवेश करते हैं और दूसरी जगह से बाहर निकलते हैं, वहाँ एक वैध यात्रा को एक क्रॉसिंग माना जाता है.

अगर आप अक्सर ऐसे हाईवे का इस्तेमाल करते हैं जहाँ एंट्री और एग्जिट पर टोल पॉइंट होते हैं, तो यह बात मायने रखती है. अपनी संभावित बचत का हिसाब लगाने से पहले, अपने रूट पर लागू होने वाले नियमों को देख लें. सिर्फ इस आधार पर कि आप कितनी बार शहर से बाहर जाते हैं, एक मोटा-मोटा अनुमान लगाने से आपको सही जवाब नहीं मिल पाएगा.

2. लोकल फास्टैग पास: क्या यह आपके रोज़ के सफर के लिए फायदेमंद है?

अगर आप काम पर जाते समय या पास के किसी शहर की नियमित यात्राओं के दौरान एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो साल भर में टोल का खर्च काफी बढ़ सकता है. 1 नवंबर 2026 से उपलब्ध होने वाला नया 'लोकल फास्टैग पास' इस खर्च को कम करने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप इसके लिए तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए वार्षिक शुल्क ₹1,500 है, और क्षेत्र के भीतर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए यह शुल्क ₹3,000 है. ₹3,075 वाले वार्षिक पास के विपरीत, स्थानीय पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा पर काम करता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है.

आप पैसे कब बचा सकते हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार उस प्लाज़ा से गुज़रते हैं. अगर एक बार गुज़रने का शुल्क ₹50 है, तो 30 बार गुज़रने पर आपके ₹1,500 खर्च हो जाएंगे। अगर टोल ₹100 है, तो 15 बार गुज़रने पर ही आप इतनी ही रकम खर्च कर चुके होंगे.

₹3,000 वाले पास का मतलब है ₹50 प्रति क्रॉसिंग के हिसाब से 60 क्रॉसिंग, या ₹100 प्रति क्रॉसिंग के हिसाब से 30 क्रॉसिंग. इन आंकड़ों से आपको खर्च का एक मोटा-मोटा अंदाजा मिल जाएगा, लेकिन अपने मौजूदा टोल खर्च से तुलना करने से पहले यह जरूर देख लें कि यह पास असल में किन यात्राओं को कवर करता है.

आवेदन करने से पहले इन नियमों को देख लें

टोल प्लाजा के 20 km के दायरे में रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको पास मिल ही जाएगा. आपको पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा, और यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है. कुछ अन्य सीमाएं भी हैं. नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 'क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम' के जरिए वसूले जाने वाले टोल के लिए लोकल पास उपलब्ध नहीं है. साथ ही, जिन जगहों पर सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, वहां भी आपको यह पास नहीं मिल सकता.

अगर आपके रोज़ के रास्ते में एक से ज़्यादा टोल प्लाज़ा आते हैं, तो उन अतिरिक्त शुल्कों को भी ध्यान में रखें. लोकल पास से किसी एक टोल प्लाज़ा पर लगने वाला खर्च कम हो सकता है, लेकिन जो टोल इस पास में शामिल नहीं हैं, उनके लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा.

3. नियमित फास्टैग रिचार्ज: कभी-कभार की यात्राओं के लिए भी उपयोगी

नियमित फास्टैग रिचार्ज के साथ कोई निश्चित वार्षिक शुल्क नहीं लगता है. आप अपने फास्टैग खाते में पैसे डालते हैं, और जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो लागू टोल शुल्क उसमें से काट लिया जाता है.

जो ड्राइवर अक्सर हाईवे पर सफर नहीं करते, उनके लिए यह अक्सर सबसे आसान विकल्प होता है. अगर आप साल भर में बहुत कम बार सफर करते हैं, तो एनुअल पास (सालाना पास) के लिए पहले से पैसे देना शायद आर्थिक रूप से सही न हो. यही बात तब भी लागू होती है, जब आप लोकल पास पाने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं.

रेगुलर रिचार्ज आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. इसमें आपको पहले से कोई निश्चित रकम तय करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सिर्फ उन्हीं टोल के लिए पैसे देते हैं जिनका आप असल में इस्तेमाल करते हैं. हालाँकि, इसका एक पहलू यह भी है कि अगर आप ज़्यादा यात्राएँ करने लगें या अक्सर महँगे टोल प्लाज़ा से गुज़रें, तो आपका कुल खर्च बढ़ सकता है.

उदाहरण के लिए, अगर आपका सालाना टोल खर्च ₹1,200 है, तो ₹3,075 वाला एनुअल पास आपके मौजूदा यात्रा खर्च के मुकाबले महंगा पड़ेगा. अगर पात्र रूटों पर आपका टोल खर्च ₹5,000 के आसपास है, तो आप एनुअल पास की तुलना अपने टोल खर्च से करके देख सकते हैं. यहाँ अहम बात यह नहीं है कि आप कुल कितनी बार गाड़ी चलाते हैं, बल्कि यह है कि आप उन टोल पर कितना खर्च करते हैं जो इस पास के दायरे में आते हैं.

आपकी यात्रा के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा?

नीचे दिए गए उदाहरण आपको अपना विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं. ये केवल समझाने के लिए दिए गए उदाहरण हैं; इनका इस्तेमाल पात्रता नियमों और अपने रूट पर लगने वाले टोल शुल्क की जांच करने के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता.

अगर आप हर वीकेंड शहरों के बीच गाड़ी चलाते हैं

अगर आप अक्सर ऐसे नेशनल हाईवे या नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं जो इस सुविधा के दायरे में आते हैं, तो ₹3,075 वाला एनुअल पास (वार्षिक पास) लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अपनी नियमित आने-जाने की यात्राओं के टोल शुल्क को जोड़ें और अंदाज़ा लगाएं कि साल भर में आप कितनी बार ऐसे टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं. अगर आपका कुल खर्च ₹3,075 से काफी ज़्यादा है, तो यह पास आपके खर्च को कम करने में मदद कर सकता है.

हालाँकि, यह पक्का कर लें कि आपके नियमित रास्ते पर आने वाले टोल प्लाज़ा उस पास के दायरे में आते हैं या नहीं. अगर आपका ज़्यादातर टोल खर्च उन सड़कों पर होता है जो इस पास के दायरे से बाहर हैं, तो किसी एक हाईवे पर पैसे बचाने वाला पास आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा.

अगर आप रोज़ आते-जाते समय एक ही टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं

अगर आप उस प्लाज़ा के 20 km के दायरे में रहते हैं और ज़रूरी शर्तें पूरी करते हैं, तो सबसे पहले 'लोकल पास' के बारे में पता करें. इसके सालाना शुल्क की तुलना उस खर्च से करें जो अभी आप उस टोल प्लाज़ा को पार करने में करते हैं.

अपनी बचत का हिसाब लगाते समय हाईवे टोल के सभी भुगतानों को शामिल न करें. लोकल पास केवल एक प्लाज़ा के लिए होता है, इसलिए अन्य प्लाज़ा पर लगने वाले टोल का हिसाब अलग से करना होगा.

अगर आप साल में बस कुछ ही बार हाईवे पर सफर करते हैं

नियमित रूप से FASTag रिचार्ज करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. पूरे साल के अपने संभावित टोल खर्चों को जोड़ें और इस रकम की तुलना ₹3,075 वाले एनुअल पास से करें. अगर आपका खर्च इससे कम है, तो पहले से ही एक तय शुल्क चुकाने का कोई खास मतलब नहीं बनता.

आप अभी भी यह जांच सकते हैं कि क्या आप जिस टोल प्लाजा का नियमित रूप से उपयोग करते हैं, वहां कोई लोकल पास लागू होता है या नहीं; लेकिन सिर्फ इसलिए पास खरीदने की जरूरत नहीं है कि वह उपलब्ध है.

यदि आप स्थानीय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों, दोनों का उपयोग करते हैं

हो सकता है कि आपको अलग-अलग विकल्पों की तुलना करनी पड़े, क्योंकि किसी एक पास से सब कुछ कवर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. किसी एक पात्र प्लाज़ा से बार-बार गुजरने के लिए 'लोकल पास' मददगार हो सकता है, जबकि हाईवे की बार-बार होने वाली यात्राओं के लिए 'एनुअल पास' (वार्षिक पास) ज्यादा उपयोगी हो सकता है. जिन टोल प्लाज़ा पर कोई भी पास लागू नहीं होता, वहां आपको सामान्य FASTag भुगतान करना पड़ सकता है.

सही विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, कितना टोल लगता है और हर पास के साथ क्या शर्तें जुड़ी हैं.

आवेदन करने से पहले जांचने योग्य बातें

पहला कदम यह देखना है कि कौन-सा पास आपकी यात्रा की ज़रूरतों के हिसाब से सही है. ₹3,075 वाला एनुअल पास (वार्षिक पास) कुछ चुनिंदा हाईवे क्रॉसिंग के लिए मान्य है, जबकि लोकल पास केवल उसी टोल प्लाज़ा पर काम करता है जहाँ से इसे जारी किया गया है.

आवेदन करने से पहले, ये विवरण देख लें:

अपने रोजाना के रास्ते की जांच करें: उन टोल प्लाजा की जानकारी रखें, जहां से आप नियमित रूप से गुजरते हैं. यह भी देखें कि वहां एनुअल पास या लोकल पास की सुविधा लागू है या नहीं.

उन टोल प्लाजा की जानकारी रखें, जहां से आप नियमित रूप से गुजरते हैं. यह भी देखें कि वहां एनुअल पास या लोकल पास की सुविधा लागू है या नहीं. पात्रता जांचें: एनुअल पास केवल पात्र निजी (गैर-व्यावसायिक) कारों, जीप और वैन के लिए है. लोकल पास के लिए 20 किलोमीटर की दूरी की शर्त और संबंधित टोल प्लाजा के नियमों की जांच करें.

एनुअल पास केवल पात्र निजी (गैर-व्यावसायिक) कारों, जीप और वैन के लिए है. लोकल पास के लिए 20 किलोमीटर की दूरी की शर्त और संबंधित टोल प्लाजा के नियमों की जांच करें. खर्च का हिसाब लगाएं: अपने FASTag से हाल ही में कटे टोल शुल्क देखें और सालभर के कुल खर्च की तुलना पास की कीमत से करें.

अपने FASTag से हाल ही में कटे टोल शुल्क देखें और सालभर के कुल खर्च की तुलना पास की कीमत से करें. नियम और पाबंदियां समझें: जहां सर्विस रोड या दूसरा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां लोकल पास की सुविधा नहीं मिलती. इसके अलावा, कुछ विशेष टोल सिस्टम में भी यह पास लागू नहीं होता.

भुगतान करने से पहले लागू शर्तों को देख लें, जिसमें शुल्क, वैधता और क्रॉसिंग लिमिट शामिल हैं. अगर आपको पक्का नहीं पता कि आपके नियमित टोल प्लाजा पर लोकल पास स्वीकार किया जाता है या नहीं, तो पहले इसकी पुष्टि कर लें; ऐसा न हो कि आप ऐसे पास के लिए पैसे दे दें जिसका आप इस्तेमाल ही न कर सकें. इसके बाद, आप आवेदन करने के लिए 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं या संबंधित टोल प्लाजा पर संपर्क कर सकते हैं.

अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही FASTag विकल्प चुनें

ऐसा कोई एक FASTag विकल्प नहीं है जो हर ड्राइवर के लिए सबसे अच्छा हो. अगर आप अक्सर ऐसे नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं जहाँ यह लागू होता है, और आपका टोल खर्च इतना ज़्यादा है कि आप इस पास की फीस वसूल सकें, तो ₹3,075 वाला एनुअल पास (वार्षिक पास) लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. जो लोग नियमित रूप से किसी एक खास टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं, उनके लिए लोकल पास लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कभी-कभार होने वाले सफ़र के लिए, अपने FASTag को समय-समय पर रिचार्ज करते रहना ही ज़्यादा सस्ता और आसान विकल्प हो सकता है.

पास खरीदने से पहले, सिर्फ उसकी कीमत देखकर फैसला न लें, बल्कि यह देखें कि आप असल में कैसे और कहाँ सफर करते हैं. यह जांचें कि आप टोल पर कितना खर्च करते हैं, किन टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपकी यात्राएं उस पास के दायरे में आती हैं. इन बातों की तुलना करने में कुछ मिनट लगाने से आप ऐसे पास के लिए पैसे देने से बच सकते हैं, जो आपके रूट के हिसाब से सही नहीं है.