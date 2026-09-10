5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ भारत की सबसे धाकड़ 7 सीटर कार्स

रत एनकैप एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, और दूसरे सेफ्टी एरियाज़ के लिए कार्स को टेस्ट करता है. 5-स्टार रेटिंग का मतलब है कि गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट्स में, लेकिन एग्जैक्ट स्कोर भी मैटर करता है जब अलग-अलग मॉडल्स की तुलना करना हो.

भारत में सबसे सुरक्षित 7-सीटर कार्स: सेफ्टी स्कोरकार्ड

रैंक 7-सीटर मॉडल भारत एनकैप रेटिंग बड़ों के लिए रेटिंग बच्चों के लिए रेटिंग 1 टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस 5 स्टार्स 30.47 / 32 45.00 / 49 2 मारुति सुजुकी इनविक्टो 5 स्टार्स 30.43 / 32 45.00 / 49 3 टाटा सफारी 5 स्टार्स 30.08 / 32 44.54 / 49 4 महिंद्रा XUV 7XO एक्सपेक्टेड 5 स्टार्स TBA TBA

1. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस: ₹18.70 लाख से शुरू

सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार्स भारत एनकैप

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 30.47 / 32

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 45.00 / 49

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में स्ट्रॉन्ग क्रैश प्रोटेक्शन है और फैमिली एमपीवी की कम्फर्ट और जगह भी है. इसका हाई भारत एनकैप स्कोर इसको इंडिया के सबसे सुरक्षित 7-सीटर फैमिली कार बनाता है.

प्रमुख फीचर्स:

- स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन: 23.24 km/l माइलेज मिलती है

- टोयोटा सेफ्टी सेंस: ड्राइवर-असिस्टेंस और कोलिज़न-अवॉइडेंस फीचर्स देता है

- पावर्ड ऑटोमन सीट्स: सेकंड रो को ज्यादा कम्फर्टेबल बनाता है

- थ्री-रो कम्फर्ट: ज्यादा लोगों के लिए अच्छी स्पेस है

- पैनोरैमिक सनरूफ: केबिन में हवा और लाइट आती है

किसे खरीदना चाहिए?

इनोवा हाइक्रॉस उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो सेफ, कम्फर्टेबल और फ्यूल-एफिशिएंट 7-सीटर चाहते हैं - चाहे सिटी में चलाना हो या हाईवे पे.

2. मारुति सुज़ुकी इनविक्टो: ₹24.97 लाख से शुरू

सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार्स भारत एनकैप

- एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 30.43 / 32

- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 45.00 / 49

मारुति सुज़ुकी इनविक्टो उन फैमिलीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो सेफ 7-सीटर एमपीवी ढूंढते हैं. यह टोयोटा के टीएनजीए-सी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें स्ट्रॉन्ग पैसेंजर सेफ्टी स्ट्रक्चर है.

प्रमुख फीचर्स:

- स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन: बड़ी 7-सीटर के लिए भी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी

- पावर्ड सेकंड-रो कैप्टन सीट्स: रिक्लाइन हो सकते हैं और लेग रेस्ट भी है

- 6 एयरबैग्स: हर तरफ पे सुरक्षित है

- कनेक्टेड कार फीचर्स: व्हीकल ट्रैकिंग और इमरजेंसी असिस्टेंस के साथ आती है

- लार्ज केबिन: लंबे जर्नीज़ के लिए पर्याप्त स्पेस

किसे खरीदना चाहिए?

इनविक्टो उन फैमिलीज़ के लिए है जो कम्फर्टेबल 7-सीटर चाहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग क्रैश प्रोटेक्शन, अच्छा माइलेज और प्रीमियम केबिन हो.

3. टाटा सफारी: ₹13.39 लाख से शुरू

सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार्स भारत एनकैप

- एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 30.08 / 32

- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 44.54 / 49

टाटा सफारी उन फैमिलीज़ के लिए सबसे बैलेंस्ड चॉइस है जो सेफ 7-सीटर एसयूवी ढूंढते हैं. इसका स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और सेफ्टी इक्विपमेंट, सवारी की सुरक्षा पर फोकस करता हैं.

प्रमुख फीचर्स:

- लेवल 2 एडास: अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के साथ आती है

- 7 एयरबैग्स: सवारी को हर तरफ से सुरक्षित रखती है

- वेंटिलेटेड सीट्स: पहली टू रोज़ में गर्मी से राहत देती है

- 12.3-इंच टचस्क्रीन: मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आती है

- लार्ज 3-रो केबिन: फैमिली ट्रिप्स और डेली यूज़ के लिए सही है

किसे खरीदना चाहिए?

सफारी उन बायर्स के लिए अच्छा चॉइस है जो 7-सीटर एसयूवी चाहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग क्रैश-टेस्ट परफॉर्मेंस, यूज़फुल सेफ्टी टेक्नोलॉजी और स्पेशियस केबिन हो.

4. महिंद्रा एक्सयूवी 7XO: ₹13.99 लाख से शुरू

सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार्स भारत एनकैप

स्कोर्स: अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं (टीबीए)

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक और 7-सीटर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी-फोकस्ड एसयूवी सेगमेंट में ऑप्शन है. लेकिन ऑफिशियल भारत एनकैप स्कोर्स अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, इसलिए अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते टॉप मॉडल्स के साथ.

प्रमुख फीचर्स:

- लेवल 2 एडास: अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग

- 540-डिग्री कैमरा: हर एंगल से गाड़ी देख सकते है

- पावरफुल इंजन ऑप्शन्स: स्ट्रॉन्ग पेट्रोल और डीज़ल परफॉर्मेंस

- सोनी 3डी ऑडियो: प्रीमियम एंटरटेनमेंट

- स्पेशियस केबिन: बड़े फैमिलीज़ और रोड ट्रिप्स के लिए

किसे खरीदना चाहिए?

एक्सयूवी 7एक्सओ उन बायर्स के लिए है जो मॉडर्न 7-सीटर चाहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फोकस हो. लेकिन अगर क्रैश-टेस्ट सेफ्टी ही मेन कंसर्न है, तो ऑफिशियल भारत एनकैप रिजल्ट का इंतज़ार करो.

7-सीटर को सेफ बनाने के लिए क्या मैटर करता है?

5-स्टार रेटिंग जरूरी है, लेकिन और भी चीज़ें चेक करनी चाहिए:

· एयरबैग कवरेज: कर्टन एयरबैग्स सेकंड और थर्ड रोज़ तक एक्सटेंड होने चाहिए

· चाइल्ड-सीट प्रोटेक्शन: आईसोफिक्स माउंट्स और प्रॉपर थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स जरूरी हैं

· इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल: अगर कार स्किड हो तो ड्राइवर को कंट्रोल रखने में मदद होनी चाहिए

· ड्राइवर असिस्टेंस: ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए

· थर्ड-रो स्पेस: रियर इंपैक्ट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए

सबसे सुरक्षित 7-सीटर फैमिली कार कौन सी है?

भारत एनकैप स्कोर्स के हिसाब से:

1. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस - 30.47/32 (एडल्ट ऑक्यूपेंट)

2. मारुति सुज़ुकी इनविक्टो - 30.43/32 (एडल्ट ऑक्यूपेंट)

3. टाटा सफारी - 30.08/32 (एडल्ट ऑक्यूपेंट)

लेकिन सेफ्टी सिर्फ एक नंबर नहीं है. इनविक्टो, सफारी और इनोवा हाइक्रॉस तीनों स्ट्रॉन्ग क्रैश-टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं और इनमें एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम्स और चाइल्ड-सीट प्रोटेक्शन सब कुछ है, इसलिए फैमिलीज़ के लिए तीनों ही अच्छे चॉइसेज़ हैं.

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन बनेगा जब इसका ऑफिशियल भारत एनकैप रिजल्ट आए. अभी तक इसका एक्सपेक्टेड 5-स्टार रेटिंग अनकन्फर्म्ड है.