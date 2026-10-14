रोज़ाना चलाने के लिए 55+ kmpl की माइलेज वाली 7 125 cc कम्यूटर बाइक्स

क्या आप ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं जो किफायती हो, साथ ही बेहतर परफॉर्मेंस और दो लोगों के आराम से बैठने के लिए 125 cc इंजन वाली हो? अगर आपकी बाइक रोज़ाना ऑफिस आने-जाने, किराने का सामान खरीदने और धीमी रफ़्तार वाले ट्रैफिक में चलने वाली है, तो आपको सिर्फ़ अच्छे माइलेज से ज़्यादा कुछ चाहिए. अभी बाज़ार में कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें साधारण 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल से लेकर ज़्यादा फ़ीचर्स वाले स्पोर्टी मॉडल तक शामिल हैं. यहाँ कुछ बेहतरीन 125 cc बाइक्स के बारे में बताया गया है, जिनका माइलेज 55 kmpl से ज़्यादा है और जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

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इंजन साइज़ के अलावा अगर आप और चीज़ों पर ध्यान दें, तो इनके बीच का फ़र्क साफ़ हो जाता है. होंडा शाइन 125 रोज़ाना के आसान और भरोसेमंद सफ़र के लिए है, जबकि हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC माइलेज और प्रैक्टिकैलिटी के लिए एक बढ़िया विकल्प है. होंडा SP 125, हीरो ग्लैमर X और टीवीएस रेडर 125 में ज़्यादा फ़ीचर्स और बेहतर स्टाइलिंग मिलती है, वहीं हीरो एक्सट्रीम 125R और बजाज पल्सर N125 उन राइडर्स के लिए बेहतर हैं जो स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहते हैं. इन सभी 7 बाइक्स का माइलेज 55 kmpl से ज़्यादा बताया गया है, तो आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं.

1. होंडा शाइन 125

कीमत: ₹83,422 से शुरू (एक्स-शोरूम) | क्लेम्ड माइलेज: 55 kmpl

इस लिस्ट में होंडा शाइन 125 सबसे आसान विकल्पों में से एक है. रोज़ाना आसानी से चलाने के लिए यह एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि यह स्पोर्ट्स बाइक जैसी नहीं दिखती और न ही वैसी महसूस होती है. इसे चलाने का तरीका आरामदायक है, इंजन बहुत बढ़िया है और ट्रैफ़िक में इसे संभालना आसान है.

इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स इसे कभी-कभार हाईवे पर चलाने के लिए भी काफ़ी फ़्लेक्सिबिलिटी देता है. इसका एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन तब काम आ सकता है जब आप अक्सर पीछे किसी सवारी को बिठाकर चलते हैं, जबकि इसका सिंपल मैकेनिकल सेटअप रोज़ाना आने-जाने के लिए शाइन को इस्तेमाल में आसान बनाता है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि शाइन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 125 cc मोटरसाइकिलों में से एक है.

मुख्य फीचर्स:

5-स्टेप में एडजस्ट होने वाला रियर सस्पेंशन

eSP टेक्नोलॉजी

ACG स्टार्टर मोटर

इसे किसे खरीदना चाहिए: वे राइडर्स जो रोज़ाना ऑफिस आने-जाने, छोटे-मोटे कामों और शहर में आम इस्तेमाल के लिए एक सिंपल 125cc बाइक चाहते हैं.

2. हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC

कीमत: ₹85,448 से शुरू (एक्स-शोरूम) | दावा किया गया माइलेज: 68 kmpl

सुपर स्प्लेंडर XTEC, जानी-पहचानी स्प्लेंडर की खूबियों में और भी कई फ़ीचर्स जोड़ती है. इसमें स्टैंडर्ड स्प्लेंडर रेंज के मुक़ाबले बड़ा 125cc इंजन है, साथ ही इसमें आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और एक कम्यूटर बाइक से उम्मीद की जाने वाली प्रैक्टिकल खूबियां भी बरकरार रखी गई हैं.

XTEC वर्जन में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फ़ीचर्स भी मिलते हैं. अगर आप बड़ी मोटरसाइकिल पर जाए बिना थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर विकल्प है. इसकी 68 kmpl की माइलेज इसे इस लिस्ट की सबसे किफायती बाइक्स में से एक बनाती है.

प्रमुख फीचर्स:

फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

LED हेडलैंप

i3S स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी

इसे किसे खरीदना चाहिए: जो राइडर्स 100-110cc वाली कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं और माइलेज से समझौता किए बिना बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं.

3. हीरो ग्लैमर X

कीमत: ₹89,767 से शुरू (एक्स-शोरूम) | माइलेज का दावा: 65 kmpl

ज़्यादातर 125cc बाइक्स के मुकाबले ग्लैमर X का लुक थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश है. इसका डिज़ाइन मस्कुलर है और इसमें ज़्यादा मॉडर्न फ़ीचर्स हैं, इसलिए अगर आप रोज़ाना चलाने के लिए ऐसी बाइक चाहते हैं जो आम बाइक्स से बेहतर और अलग लगे, तो यह एक अच्छा ऑप्शन है. इसे रोज़ाना इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है; इसमें बैठने का तरीका आरामदायक है और कंपनी का दावा है कि यह 65 kmpl का माइलेज देती है.

इस बाइक में कनेक्टेड फ़ीचर्स वाला डिजिटल डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स भी मिलते हैं. बेहतर इक्विपमेंट और इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए फ़ीचर्स की वजह से ग्लैमर X उन राइडर्स को काफ़ी पसंद आती है जो फ़्यूल-एफ़िशिएंट कम्यूटर-क्लास मोटरसाइकिल में भी नए ज़माने के फ़ीचर्स चाहते हैं. ग्लैमर X में सिंगल-चैनल ABS के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है. यह इस सेगमेंट का पहला ऐसा सेफ़्टी फ़ीचर है जो फ्रंट व्हील ABS और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम को मिलाकर बैलेंस ब्रेकिंग देता है.

प्रमुख फीचर्स:

डिजिटल मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

LED लाइटिंग

5-स्टेप में एडजस्ट होने वाला रियर सस्पेंशन

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऑफिस जाने वाले और युवा राइडर्स जो कम खर्च में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली बाइक चाहते हैं, साथ ही उन्हें मॉडर्न डिज़ाइन और इस सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले फ़ीचर्स जैसे राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ABS भी चाहिए.

4. होंडा SP 125

कीमत: ₹90,498 से शुरू (एक्स-शोरूम) | दावा किया गया माइलेज: 63 kmpl

होंडा SP 125 साफ़ तौर पर उन राइडर्स के लिए है जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल बाइक चाहते हैं, लेकिन साथ ही शार्प डिज़ाइन और ज़्यादा फ़ीचर्स भी पसंद करते हैं. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स और बेहतरीन 125cc इंजन है, जिससे यह शहर के ट्रैफ़िक और कभी-कभार लंबी राइड, दोनों के लिए आरामदायक रहती है.

SP 125 के नए वर्जन में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड फ़ीचर्स भी मिलते हैं. शाइन के मुकाबले यह ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लगती है, इसलिए जो लोग अपनी रोज़ाना इस्तेमाल वाली मोटरसाइकिल पर थोड़ा ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प है.

प्रमुख फीचर्स:

124cc फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन

4.2-इंच TFT डिस्प्ले

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

USB टाइप-C चार्जिंग सुविधा

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे राइडर्स जो एक ऐसी रिफाइंड कम्यूटर बाइक चाहते हैं जिसमें पारंपरिक 125 cc बाइक के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स और बेहतर स्टाइलिंग हो.

5. हीरो एक्सट्रीम 125R

कीमत: ₹91,500 से शुरू (एक्स-शोरूम) | क्लेम्ड माइलेज: 66 kmpl

एक्सट्रीम 125R इस ग्रुप की सबसे स्पोर्टी दिखने वाली बाइक्स में से एक है. इसका डिज़ाइन और बनावट वाकई शानदार है. इसकी आक्रामक राइडिंग पोज़िशन, शार्प बॉडीवर्क और डायनामिक्स इसे उन राइडर्स के लिए ज़्यादा सही बनाते हैं जो 125 cc सेगमेंट में भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव महसूस करना पसंद करते हैं.

यह अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि इसकी पूरी रेंज में ABS मिलता है. साथ ही, इसका 125cc इंजन इसे चलाने का खर्च एक आम कम्यूटर बाइक जैसा ही रखता है. इससे एक्सट्रीम 125R उन राइडर्स के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन बन जाती है जो आम कम्यूटर डिज़ाइन नहीं चाहते - बल्कि एक स्पोर्टी दिखने वाली प्रीमियम कम्यूटर बाइक चाहते हैं, जिसका चलाने का खर्च भी कम हो.

प्रमुख फीचर्स:

125cc फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन

LED हेडलैंप

ABS का विकल्प

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

स्पोर्टी स्ट्रीट-बाइक डिजाइन

इसे किसे खरीदना चाहिए: युवा राइडर्स जो स्पोर्टी दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं, लेकिन साथ ही रोज़ाना आने-जाने के लिए अच्छी फ़्यूल इकॉनमी भी चाहते हैं.

6. बजाज पल्सर N125

कीमत: ₹92,270 से शुरू (एक्स-शोरूम) | क्लेम्ड माइलेज: 60 kmpl

पल्सर N125 कम्यूटर सेगमेंट में पल्सर का वही जाना-पहचाना डिज़ाइन लेकर आती है जिसे खरीदार बहुत पसंद करते हैं। इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और सुपरमोटो-स्टाइलिंग इसे ज़्यादातर आम 125 cc मोटरसाइकिलों के मुकाबले ज़्यादा दमदार लुक देती है.

यह यहाँ मौजूद भारी बाइक्स में से एक है, जिससे तेज़ रफ़्तार पर यह सड़क पर ज़्यादा मज़बूती से टिकी रहती है. ज़्यादा वज़न होने के बावजूद, पल्सर N125 का कुल माइलेज काफ़ी अच्छा है. कुल मिलाकर, पल्सर N125 एक अच्छा विकल्प है अगर आप बड़े इंजन वाली बाइक लिए बिना पल्सर चलाना चाहते हैं और साथ ही कम खर्च में बाइक चलाना चाहते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

एयर-कूल्ड, सिंगल-स्पार्क, 2-वाल्व इंजन

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल

स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन

पल्सर से प्रेरित डिजाइन

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो पल्सर ब्रांड पसंद करते हैं और थोड़े अलग डिज़ाइन वाले लुक की तलाश में हैं, लेकिन साथ ही 125 cc मोटरसाइकिल जैसी कम रनिंग कॉस्ट भी चाहते हैं.

7. टीवीएस रेडर 125 स्प्लिट सीट

कीमत: ₹94,320 से शुरू (एक्स-शोरूम) | दावा किया गया माइलेज: 67 kmpl

टीवीएस रेडर 125 इस ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली मोटरसाइकिलों में से एक है. इसमें स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ 125cc का इंजन दिया गया है, जो इसे उन राइडर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जो सिर्फ़ रोज़ाना आने-जाने से कहीं ज़्यादा चाहते हैं. साथ ही, इसका स्प्लिट सीट वाला वैरिएंट उन खरीदारों के लिए भी अच्छा है जो अक्सर पीछे किसी सवारी (पिलियन) के साथ यात्रा करते हैं.

वेरिएंट के आधार पर, रेडर में राइड मोड्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलते हैं. इसकी स्प्लिट-सीट डिज़ाइन इसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है, जबकि 67 kmpl की माइलेज से फ़्यूल का खर्च कम रहता है. इसलिए, यह रेगुलर कम्यूटर बाइक और छोटी स्ट्रीट बाइक के बीच का एक अच्छा विकल्प है.

प्रमुख फीचर्स:

85 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ स्मार्टएक्सकनेक्ट टेक्नोलॉजी

ईको और पावर राइडिंग मोड

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

LED लाइटिंग

स्प्लिट-सीट डिजाइन



इसे किसे खरीदना चाहिए: वे राइडर्स जो 150 cc सेगमेंट में जाए बिना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली स्पोर्टी 125 cc बाइक चाहते हैं. रेडर 125 उन लोगों के लिए है जो तेज़ रफ़्तार (एक्सेलरेशन) के बजाय 3-वॉल्व इंजन की स्मूदनेस, दमदार लो-एंड टॉर्क और ज़बरदस्त एग्ज़ॉस्ट साउंड पसंद करते हैं.

रोज़ाना चलाने के लिए आपको कौन-सी 125cc बाइक खरीदनी चाहिए?

यहाँ मौजूद सबसे अच्छी बाइक हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है क्योंकि हर बाइक अलग तरह के राइडर के लिए सही होती है. अगर आप रोज़ाना ऑफिस आने-जाने और शहर में चलाने के लिए एक आसान और आरामदायक बाइक चाहते हैं, तो होंडा शाइन 125 एक बढ़िया विकल्प है. अगर माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है, तो सुपर स्प्लेंडर XTEC ज़्यादा सही रहेगी, जबकि ग्लैमर X पारंपरिक कम्यूटर बाइक के फ़ॉर्मूले से ज़्यादा दूर जाए बिना ज़्यादा स्टाइल और फ़ीचर्स देती है.

अगर आप कुछ ज़्यादा मॉडर्न चाहते हैं, तो होंडा SP 125 आपको बढ़िया रिफ़ाइनमेंट, फ़ीचर्स और रोज़ाना इस्तेमाल में आराम देती है. टीवीएस रेडर 125 अपने स्पोर्टी डिज़ाइन, राइड मोड्स और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ एक कदम और आगे है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ाना की बाइक थोड़ी ज़्यादा रोमांचक लगे, तो यह एक बेहतर विकल्प है.

अगर आपके लिए स्टाइल और सड़क पर गाड़ी का दबदबा ज़्यादा मायने रखता है, तो हीरो एक्सट्री 125R और बजाज पल्सर N125 बेहतर विकल्प हैं. ये दोनों ही आम कम्यूटर बाइक के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी दिखती हैं, जबकि इनके 125 cc इंजन की वजह से इन्हें चलाने का खर्च भी कम रहता है. अगर आपकी प्राथमिकता में सुरक्षा फीचर्स ऊपर हैं, तो एक्सट्रीम 125R पर भी विचार किया जा सकता है.