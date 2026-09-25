7-सीटर निसान टेक्टॉन टैस्टिग के दौरान आई नज़र, अलग डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप दिखे

डस्टर के बाद, रेनॉ अपने 'रीचार्ज मॉडल ऑफ़ेंसिव' के तहत किए गए वादे के मुताबिक C-SUV के 7-सीटर वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है. टेक्टॉन (जो डस्टर का ही रीबैज्ड निसान वर्जन है) की तरह, टेक्टॉन का भी 7-सीटर वर्जन जल्द ही आएगा. हाल ही में इसे भारी तरह ढके होने के साथ देखा गया, लेकिन इससे कुछ अहम जानकारियां सामने आईं.

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सबसे पहले, व्हीलबेस के वही रहने की उम्मीद है. लेकिन टेस्टिंग मॉडल में टेल लैंप्स का डिज़ाइन अलग है. डस्टर जैसे आकार के बजाय, ये रैप-अराउंड हैं और नीचे तक फैले हुए हैं, जैसे विक्टोरिस/XEV 9S में देखे गए थे. एक और साफ़ बदलाव लंबे C-पिलर पर दिखता है, जिसकी छत ज़्यादा फ़्लैट है और इसमें बड़े रियर-क्वार्टर ग्लास के लिए अतिरिक्त हिस्से हैं.

अगर आंकड़ों की बात करें, तो R&D लागत बचाने के लिए व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. दूसरी बात, पावरट्रेन के विकल्प वही रहेंगे जो स्टैंडर्ड डस्टर/टेक्टॉन में मिलते हैं.

सिट्र्रॉएन एयरक्रॉस के लिए C-SUV बॉडी में 7-सीटर का ऑप्शन देना बहुत कामयाब नहीं रहा है. निसान/रेनॉ की तरफ से यह इस तरह की दूसरी कोशिश होगी, और हमें यह देखना होगा कि भारतीय बाज़ार में इन दोनों का क्या भविष्य होता है.

