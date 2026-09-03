सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमतों का हुआ खुलासा : 5 kWh वाले वेरिएंट की कीमत रु.1.90 लाख

सिंपल एनर्जी ने अपने नए वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमत लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी कीमत अब ₹1.10 लाख से ₹1.90 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. कंपनी ने लॉन्च के समय शुरुआती कीमत बताई थी, लेकिन अब सभी छह वेरिएंट्स की कीमतों की पूरी जानकारी दी है.

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वेव तीन ट्रिम लेवल में उपलब्ध है: वेव S, वेव और वेव+; और पूरी रेंज में चार बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. इनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंट बैचरी / डिस्प्ले कीमत (एक्स-शोरूम) वेव S 2.2 kWh रु.1.10 लाख वेव S 2.7 kWh, LCD रु.1.40 लाख वेव S 2.7 kWh, TFT रु.1.50 लाख वेव 3.7 kWh, LCD रु.1.60 लाख वेव 3.7 kWh, TFT रु.1.75 लाख वेव+ 5.0 kWh, TFT रु.1.90 लाख



रु.1.10 लाख की शुरुआती कीमत वाला 'वेव' (Wave), एथर कोनार्क (Ather Konarc) के रु.1 लाख के शुरुआती मॉडल से रु.10,000 महंगा है. टॉप मॉडल के मामले में यह अंतर और भी बढ़ जाता है; रु.1.90 लाख का 'वेव+' (Wave+), कोनार्क के मौजूदा रु.1.45 लाख वाले टॉप-स्पेक मॉडल से रु.45,000 महंगा है.

वेव के छह वेरिएंट्स खरीदारों को बैटरी क्षमता और इक्विपमेंट के बीच चुनने का काफी मौका देते हैं. रेंज की शुरुआत 2.2 kWh बैटरी से होती है, जिसकी रेंज 110 km बताई गई है, जबकि 2.7 kWh और 3.7 kWh वर्ज़न की रेंज क्रमशः 132 km और 171 km है. सबसे महंगा वाला 5.0 kWh बैटरी वर्ज़न रेंज को बढ़ाकर 243 km (IDC रेंज के आंकड़े) तक पहुँचा देता है.

वेव की इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 6.4kW की पावर देती है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है. इस स्कूटर में तीन राइडिंग मोड – Ride, Eco और ECOX – मिलते हैं, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में स्पेर्ट मोड भी दिया गया है.

सिंपल का कहना है कि इस स्कूटर में कुल 70 लीटर तक का स्टोरेज मिलता है, जिसमें सीट के नीचे 63 लीटर का कम्पार्टमेंट, 3 लीटर का ग्लवबॉक्स और साइड पैनल में बना 4 लीटर का अलग ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस शामिल है. इस आखिरी वाले हिस्से को 'पिल' (Pill) कहा जाता है और इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे.

वेव में ट्यूबलर स्टील फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. यह 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक के साथ CBS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

वैरिएंट के आधार पर, वेव में या तो 7-इंच का TFT डिस्प्ले या 5-इंच का नेगेटिव LCD यूनिट मिलता है. TFT वाले वर्ज़न में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर मिलते हैं. महंगे वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स और क्रॉल मोड के साथ-साथ व्हीकल ट्रैकिंग जैसे अतिरिक्त फ़ीचर भी मिलते हैं. सभी वेरिएंट में LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है.

सिंपल वेव के लिए एक पोर्टेबल 750W चार्जर देता है और कहता है कि इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं.