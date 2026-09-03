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सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमतों का हुआ खुलासा : 5 kWh वाले वेरिएंट की कीमत रु.1.90 लाख

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 03, 2026, 08:33 PM
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सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमतों का हुआ खुलासा : 5 kWh वाले वेरिएंट की कीमत रु.1.90 लाख
हाइलाइट्स
  • वेव की कीमतें ₹1.10 लाख से ₹1.90 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं
  • टॉप-स्पेक वेव की कीमत मौजूदा टॉप-मॉडल कोनार्क से ₹45,000 ज़्यादा है
  • यह चार बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है; इसकी रेंज 243 km तक होने का दावा किया गया है

सिंपल एनर्जी ने अपने नए वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमत लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी कीमत अब ₹1.10 लाख से ₹1.90 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. कंपनी ने लॉन्च के समय शुरुआती कीमत बताई थी, लेकिन अब सभी छह वेरिएंट्स की कीमतों की पूरी जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें: सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.10 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगी 243 किमी तक की रेंज

वेव तीन ट्रिम लेवल में उपलब्ध है: वेव S, वेव और वेव+; और पूरी रेंज में चार बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. इनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंटबैचरी / डिस्प्लेकीमत (एक्स-शोरूम)
वेव S2.2 kWhरु.1.10 लाख
वेव S2.7 kWh, LCDरु.1.40 लाख
वेव S2.7 kWh, TFTरु.1.50 लाख
वेव3.7 kWh, LCDरु.1.60 लाख
वेव3.7 kWh, TFTरु.1.75 लाख
वेव+5.0 kWh, TFTरु.1.90 लाख


रु.1.10 लाख की शुरुआती कीमत वाला 'वेव' (Wave), एथर कोनार्क (Ather Konarc) के रु.1 लाख के शुरुआती मॉडल से रु.10,000 महंगा है. टॉप मॉडल के मामले में यह अंतर और भी बढ़ जाता है; रु.1.90 लाख का 'वेव+' (Wave+), कोनार्क के मौजूदा रु.1.45 लाख वाले टॉप-स्पेक मॉडल से रु.45,000 महंगा है.

Simple Wave

वेव के छह वेरिएंट्स खरीदारों को बैटरी क्षमता और इक्विपमेंट के बीच चुनने का काफी मौका देते हैं. रेंज की शुरुआत 2.2 kWh बैटरी से होती है, जिसकी रेंज 110 km बताई गई है, जबकि 2.7 kWh और 3.7 kWh वर्ज़न की रेंज क्रमशः 132 km और 171 km है. सबसे महंगा वाला 5.0 kWh बैटरी वर्ज़न रेंज को बढ़ाकर 243 km (IDC रेंज के आंकड़े) तक पहुँचा देता है.

वेव की इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा से ज़्यादा 6.4kW की पावर देती है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है. इस स्कूटर में तीन राइडिंग मोड – Ride, Eco और ECOX – मिलते हैं, जबकि इसके ऊंचे वेरिएंट्स में स्पेर्ट मोड भी दिया गया है.

Simple Wave 1

सिंपल का कहना है कि इस स्कूटर में कुल 70 लीटर तक का स्टोरेज मिलता है, जिसमें सीट के नीचे 63 लीटर का कम्पार्टमेंट, 3 लीटर का ग्लवबॉक्स और साइड पैनल में बना 4 लीटर का अलग ऑक्सिलरी स्टोरेज स्पेस शामिल है. इस आखिरी वाले हिस्से को 'पिल' (Pill) कहा जाता है और इसके लिए अलग से पैसे देने होंगे.

वेव में ट्यूबलर स्टील फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. यह 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक के साथ CBS स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

Simple Wave 11

वैरिएंट के आधार पर, वेव में या तो 7-इंच का TFT डिस्प्ले या 5-इंच का नेगेटिव LCD यूनिट मिलता है. TFT वाले वर्ज़न में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर मिलते हैं. महंगे वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स और क्रॉल मोड के साथ-साथ व्हीकल ट्रैकिंग जैसे अतिरिक्त फ़ीचर भी मिलते हैं. सभी वेरिएंट में LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है.

सिंपल वेव के लिए एक पोर्टेबल 750W चार्जर देता है और कहता है कि इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं.

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