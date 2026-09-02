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सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.10 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगी 243 किमी तक की रेंज

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 02, 2026, 05:01 PM
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सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.10 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगी 243 किमी तक की रेंज

सिंपल एनर्जी ने भारत में 'सिंपल वेव' (सिंपल वेव) लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. कंपनी की मौजूदा 'वन' रेंज मुख्य रूप से परफॉर्मेंस पर केंद्रित है, जबकि 'वेव' को रोज़मर्रा के इस्तेमाल, आराम और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए एक फैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर विकसित किया गया है. रु. की कीमत वाली 'वेव' के साथ सिंपल एनर्जी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के मुख्यधारा सेगमेंट में कदम रख रही है और एथर (Ather), टीवीएस (TVS) और बजाज (Bajaj) जैसी कंपनियों के स्थापित फैमिली स्कूटरों को टक्कर देगी.

यह भी पढ़ें; सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर कल होगा लॉन्च: जानें क्या मिल सकता है खास

Simple Wave family scooter launched India carandbike 1

वेव की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रैक्टिकैलिटी पर ध्यान देना है. इसमें 70 लीटर तक का स्टोरेज मिलता है, जिसमें सीट के नीचे 63 लीटर का कम्पार्टमेंट, 3 लीटर का ग्लवबॉक्स और साइड पैनल में 4 लीटर की खास एक्स्ट्रा स्टोरेज जगह शामिल है. साइड में दी गई इस नई स्टोरेज जगह को 'Pill' कहा जाता है. कंपनी के मुताबिक, यह इंडस्ट्री का पहला ऐसा फ़ीचर है जो राइडर को मेन स्टोरेज कम्पार्टमेंट खोले बिना ही काम की एक्स्ट्रा जगह देता है.

Simple Wave family scooter launched India carandbike 8

नीचे दी गई तालिका वैरिएंट्स और कॉन्फ़िगरेशन का स्पेसिफिकेशन-वार विवरण देती है:

स्पेक्ससिंपल वेव+सिंपल वेव टीएफटीसिंपल वेव ईबीएनसिंपल वेव S टीएफटी सिंपल वेव S ईबीएनसिंपल वेव S ईबीएन
बैटरी5 kWh3.7 kWh3.7 kWh2.7 kWh2.7 kWh2.2 kWh
IDC रेंज243171171132132110
मोटर ताकत (kWh)6.46.46.46.46.44.5
रंग666442

वेव में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ ट्यूबलर स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. यह 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें CBS के साथ फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि सिंपल वन एनर्जी ने अपनी पूरी रेंज में चेन-ड्राइव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आमतौर पर बेल्ट या डायरेक्ट-ड्राइव सिस्टम देखने को मिलते हैं. इस स्कूटर में तीन राइड मोड - राइड, ईको और इकॉक्स - दिए गए हैं, जबकि इसके हायर वेरिएंट्स में स्पोर्ट मोड भी मिलता है.

Simple Wave family scooter launched India carandbike 3

775 mm की सीट हाइट और 175 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, इस स्कूटर को भारत के शहरी इलाकों की स्थितियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसकी बैटरी और मोटर को पानी और धूल से सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग भी मिली है. चार्जिंग के लिए इसमें पोर्टेबल 750W चार्जर मिलता है, जबकि टॉप-एंड मॉडल Wave+ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और दावा है कि यह 2 घंटे 15 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाता है.

Simple Wave family scooter launched India carandbike 2

वेरिएंट के आधार पर, वेव में या तो 7-इंच का TFT डिस्प्ले या 5-इंच का EBN यूनिट मिलता है. टीएफटी वाले वर्ज़न में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट जैसे फ़ीचर मिलते हैं. महंगे वैरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स और क्रॉल मोड और व्हीकल ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर भी शामिल हैं. सभी वेरिएंट में LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है.

सिंपल वेव की बुकिंग अब सिंपल एनर्जी के टचपॉइंट्स के ज़रिए शुरू हो गई है और इसकी डिलेवरी सितंबर 2026 के आखिरी हफ़्ते से शुरू होने वाली है.

# Simple Energy# Simple Wave# Bikes# Auto Industry# Cover Story

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