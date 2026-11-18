पहले, निर्माता CNG कारों की डिक्की (बूट) के फर्श पर एक बड़ा और भारी स्टील का सिलेंडर कस देते थे. इससे अगल-बगल में बस कुछ मुलायम बैकपैक रखने की ही जगह बचती थी, इसलिए उस समय सख्त सूटकेस ले जाना या एयरपोर्ट तक का सफर करना लगभग नामुमकिन था.

आधुनिक पैकेजिंग समाधानों के साथ चीजें बदल गईं. टाटा मोटर्स द्वारा शुरू की गई और ह्यून्दे द्वारा अपने 'Hy-CNG डुओ' (Hy-CNG Duo) बैज के तहत अपनाई गई 'ट्विन-सिलेंडर' तकनीक में, गैस स्टोरेज को दो छोटे टैंकों में बांट दिया गया. वहीं, मारुति सुजुकी ने एक अलग तरीका अपनाया; उन्होंने सिंगल-सिलेंडर डिज़ाइन को तो बरकरार रखा, लेकिन 'विक्टोरिस' (Victoris) जैसे नए मॉडलों में इसे गाड़ी के निचले हिस्से (underbody) में शिफ्ट कर दिया, ताकि सामान रखने के लिए जगह (luggage room) बची रहे.

हमने इस बात पर बारीकी से गौर किया है कि टाटा और ह्यून्दे अपनी हालिया कारों में इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और साथ ही यह भी देखा है कि मारुति सुजुकी ने सिंगल-टैंक लेआउट को बेहतर बनाकर बूट स्पेस को कैसे बढ़ाया है.

पारंपरिक सिंगल-सिलेंडर समस्या

फैक्ट्री से लगे पारंपरिक CNG सेटअप में एक बेलनाकार स्टील टैंक होता है, जिसकी पानी के हिसाब से क्षमता 55 से 60 लीटर होती है. चूंकि इस टैंक को 200 बार के बहुत उच्च दबाव पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) रखनी होती है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए, इसके सिरे गोल (अर्धगोलाकार) होने चाहिए, और इसका व्यास भी काफी बड़ा—आमतौर पर 300 mm से 350 mm के बीच—होना चाहिए.

जब ऑटोमोटिव इंजीनियरों को इस भारी-भरकम धातु के बैरल को चार मीटर से छोटी हैचबैक या सेडान कार में फिट करना पड़ा, तो उनके पास इसे रखने के लिए केवल एक ही जगह थी: पिछली यात्री सीट के पीछे, लगेज फ्लोर पर बिल्कुल आर-पार.

इससे चार व्यावहारिक परेशानियां खड़ी हो गईं:

बूट स्पेस में भारी कमी: आमतौर पर छोटी हैचबैक कारों में 260 से 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन CNG सिलेंडर लगने के बाद यह घटकर 100 लीटर से भी कम रह जाता था.

आमतौर पर छोटी हैचबैक कारों में 260 से 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन CNG सिलेंडर लगने के बाद यह घटकर 100 लीटर से भी कम रह जाता था. सामान रखने में परेशानी: सिलेंडर सीधे बूट के फर्श पर लगा होता था। ऐसे में भारी सामान को सिलेंडर के ऊपर से उठाकर रखना काफी मुश्किल होता था.

सिलेंडर सीधे बूट के फर्श पर लगा होता था। ऐसे में भारी सामान को सिलेंडर के ऊपर से उठाकर रखना काफी मुश्किल होता था. स्पेयर व्हील निकालना मुश्किल: कार का स्पेयर टायर भारी CNG सिलेंडर के नीचे लगा रहता था। इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे निकालना आसान नहीं था.

कार का स्पेयर टायर भारी CNG सिलेंडर के नीचे लगा रहता था। इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे निकालना आसान नहीं था. कार का संतुलन प्रभावित होना: 60 लीटर का भरा हुआ स्टील सिलेंडर करीब 45 से 55 किलोग्राम भारी होता है। बूट में इतनी ऊंचाई पर अतिरिक्त वजन होने से कार के पिछले सस्पेंशन की काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती थी.

टाटा मोटर्स: सबसे पहले ट्विन-सिलेंडर लेआउट पेश करने वाले

टाटा मोटर्स ने 2023 में सबसे पहले अपनी पेटेंटेड डुअल-सिलेंडर iCNG तकनीक को अल्ट्रोज़ में पेश किया था, और जल्द ही इसे टियागो, पंच और नेक्सॉन में भी उपलब्ध करा दिया. 60 लीटर के एक बड़े सिलेंडर को लगाने के बजाय, टाटा के इंजीनियरों ने इसकी जगह दो छोटे, आपस में जुड़े हुए सिलेंडर लगाए, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता लगभग 30 लीटर पानी के बराबर है.

चूंकि हर एक टैंक का व्यास काफी कम होता है, इसलिए दोनों सिलेंडर उस जगह (फर्श के अंदर बने गड्ढे) में आराम से अगल-बगल रखे जा सकते हैं, जहां पहले स्पेयर टायर रखा जाता था.

सिलेंडरों के चारों ओर एक मजबूत स्टील का ढांचा (क्रैडल) होता है, जिसे एक सपाट और मजबूत कम्पोजिट बोर्ड से ढका गया होता है. जब आप टाटा iCNG कार का टेलगेट खोलते हैं, तो कोई गैस सिलेंडर बाहर दिखाई नहीं देता। आपको एक सामान्य, पूरी तरह से सपाट लगेज बूट (सामान रखने की जगह) दिखाई देता है.

लेकिन स्पेयर टायर कहाँ गया?

टियागो, अल्ट्रोज़, पंच और नेक्सॉन जैसी अपनी ट्विन-सिलेंडर रेंज में, टाटा ने स्पेयर व्हील को पिछले चेसिस के नीचे एक क्रैडल (होल्डर) में शिफ्ट कर दिया है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फुल-साइज़ SUV में स्पेयर व्हील रखा जाता है. टायर को नीचे उतारने के लिए, लगेज सिल के अंदर दिए गए एक विंच बोल्ट को स्टैंडर्ड जैक हैंडल की मदद से घुमाना पड़ता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्पेयर व्हील के लिए तय जगह पर दो सिलेंडर होने के बावजूद, स्पेयर व्हील का पूरा इस्तेमाल किया जा सके.

ह्यून्दे: Hy-CNG डुओ टेक

ह्यून्दे ने अपने ट्विन-सिलेंडर इंजीनियरिंग पैकेज को 'Hy-CNG Duo' (हाई-सीएनजी डुओ) का नाम दिया है. सबसे पहले इसे 'एक्सटर' माइक्रो-एसयूवी और 'ग्रांड i10 निऑस' हैचबैक में देखा गया था. 'Hy-CNG Duo' में दो छोटे सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें फ्लोरबोर्ड के नीचे लगाया जाता है. हालांकि, ह्यून्दे ने फ्यूल-लाइन प्लंबिंग और वाल्व इंटीग्रेशन में बदलाव किया है, ताकि ये चेसिस सबफ्रेम के साथ और भी कॉम्पैक्ट तरीके से फिट हो सकें.

ग्रांड i10 निऑस Hy-CNG डुओ (Grand i10 Nios Hy-CNG Duo) में, इस सेटअप के बावजूद 260 लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलता है, जो इसे भारत में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली CNG हैचबैक बनाता है. एक्सटर (Exter) के CNG वर्ज़न में, सामान रखने के लिए 225 लीटर की जगह मिलती है. रियर सबफ्रेम या चेसिस रेल्स को फिर से डिज़ाइन किए बिना डुअल सिलेंडरों को फिट करने के लिए, ह्यून्दे ने इन दोनों मॉडलों से स्पेयर व्हील को पूरी तरह हटा दिया है. इसकी जगह, कंपनी 12V का टायर इन्फ्लेटर और पंक्चर रिपेयर किट दे रही है.

मारुति सुज़ुकी: ऑप्टिमाइज़्ड सिंगल सिलेंडर

भारत की सबसे बड़ी CNG निर्माता कंपनी होने के नाते, मारुति सुजुकी ने इसी मुद्दे को कुछ अलग तरीके से देखा और सुलझाया. डिजायर (Dzire) और फ्रोंक्स (Fronx) जैसे ज्यादा बिकने वाले कॉम्पैक्ट मॉडलों में, मारुति सुजुकी 55 लीटर के एक सिलेंडर को सीधे बूट फ्लोर पर, स्पेयर व्हील वाले हिस्से के ऊपर लगाती है. इस लेआउट से शोरूम की कीमतें तो प्रतिस्पर्धी बनी रहती हैं और गाड़ी की एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है, लेकिन इससे बूट में सामान रखने की जगह असमान (irregular) हो जाती है और स्पेयर टायर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

बड़े सेगमेंट में, दो टैंक लगाए बिना सामान रखने की जगह (लगेज स्पेस) की समस्या को हल करने के लिए, ब्रांड ने 'विक्टोरिस' (Victoris) में गाड़ी के नीचे लगा 55 लीटर का एक सिलेंडर दिया है. टैंक को पिछले फ्लोरपैन के नीचे लगाने से, गाड़ी के ऊपर 320 लीटर की पूरी तरह से सपाट जगह (लगेज बे) मिल जाती है. साथ ही, गाड़ी के नीचे स्पेयर टायर रखने के बजाय, इसमें एक स्टैंडर्ड 'टायर मोबिलिटी किट' दी गई है.

सिंगल-सिलेंडर और ट्विन-सिलेंडर मॉडलों के बीच तुलना

यहाँ भारत की प्रमुख CNG गाड़ियों की तुलना दी गई है:

कार मॉडल टैंक तकनीक इस्तेमाल करने वाला बूट स्पेस स्पेयर व्हील लोकेशन शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम) टाटा पंच स्मार्ट सीएनजी ट्विन-सिलेंडर (2x 30L) 210 लीटर अंडरबॉडी कर्डल रु.6.85 लाख ह्यून्दे एक्सटर सीएनजी एमटी एचएक्स 2 Hy-CNG डुओ (ट्विन) 225 लीटर पंक्चर रिपेयर किट नो स्पेयर) रु.7.00 लाख टाटा अल्ट्रोज़ स्मार्ट सीएनजी ट्विन-सिलेंडर (2x 30L) 210 लीटर अंडरबॉडी कर्डल रु.7.30 लाख ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस CNG MT मैग्ना CNG Hy-CNG डुओ (ट्विन) 260 लीटर पंक्चर रिपेयर किट नो स्पेयर) रु.7.32 लाख मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सिग्मा सीएनजी सिंगल सिलेंडर (1x 55L) ~120 लीटर (इरेग्यूलर) फ्लोर वेल (ट्रैप्ड अंडर टैंक) रु.7.94 लाख मारुति सुज़ुकी डिज़ायर VXI CNG सिंगल सिलेंडर (1x 55L) ~140 लीटर (इरेग्यूलर) फ्लोर वेल (ट्रैप्ड अंडर टैंक) रु.8.18 लाख

टाटा नेक्सॉन स्मार्ट सीएनजी ट्विन-सिलेंडर (2x 30L) 321 लीटर अंडरबॉडी कर्डल रु.8.35 लाख मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXi सीएनजी एमटी सिंगल सिलेंडर (1x 55L) 320 लीटर

पंचर किट स्टैंडर्ड (बूट में रखने के लिए वैकल्पिक कैरियर) रु.11.55 लाख

सुरक्षा, निरीक्षण और सर्विसिंग: क्या ट्विन सिलेंडर उतने ही सुरक्षित हैं?

जब खरीदार एक की जगह दो सिलेंडर देखते हैं, तो उनका पहला सवाल सुरक्षा को लेकर हो सकता है. क्या वाल्व और पाइप की संख्या दोगुनी होने से गैस लीक होने का खतरा बढ़ जाता है?

इसका जवाब 'नहीं' है. ट्विन-सिलेंडर सिस्टम को भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स (AIS) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) द्वारा तय किए गए कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करना होता है. असल में, आधुनिक ट्विन-टैंक सेटअप में कई उन्नत सुरक्षा फीचर्स होते हैं:

एक ही फिलिंग वाल्व: दोनों सिलेंडर हाई-प्रेशर स्टेनलेस स्टील पाइप से जुड़े होते हैं. इसके बावजूद CNG भरने के लिए पेट्रोल फिलर कैप के पास लगे एक ही NGV1 नोजल का इस्तेमाल करना होता है.

दोनों सिलेंडर हाई-प्रेशर स्टेनलेस स्टील पाइप से जुड़े होते हैं. इसके बावजूद CNG भरने के लिए पेट्रोल फिलर कैप के पास लगे एक ही NGV1 नोजल का इस्तेमाल करना होता है. दो अलग-अलग सोलनॉइड वाल्व: दोनों सिलेंडरों में अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक शट-ऑफ वाल्व लगे होते हैं. अगर सिस्टम में कहीं भी गैस का दबाव कम होता है या पाइप टूटता है, तो दोनों वाल्व तुरंत गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं.

दोनों सिलेंडरों में अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक शट-ऑफ वाल्व लगे होते हैं. अगर सिस्टम में कहीं भी गैस का दबाव कम होता है या पाइप टूटता है, तो दोनों वाल्व तुरंत गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं. तापमान और दबाव से सुरक्षा (PRD): आग लगने की स्थिति में खास फ्यूजिबल प्लग गैस को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाल देते हैं. इससे सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ने का खतरा कम होता है.

आग लगने की स्थिति में खास फ्यूजिबल प्लग गैस को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाल देते हैं. इससे सिलेंडर के अंदर दबाव बढ़ने का खतरा कम होता है. माइक्रो-स्विच से इंजन स्टार्ट होने पर रोक: फैक्ट्री फिटेड आधुनिक CNG कारों में फ्यूल लिड पर माइक्रो-स्विच भी दिया जाता है. CNG भरते समय फ्यूल लिड खुला होने पर कार का स्टार्टर काम नहीं करता. इससे गलती से कार चलने का खतरा कम हो जाता है.

एक छोटा सा अंतर तीन साल पूरे होने पर आता है. भारतीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, हर CNG सिलेंडर की मजबूती की जांच के लिए हर तीन साल में उसका 'हाइड्रो-टेस्टिंग' कराना अनिवार्य है. अगर आपकी गाड़ी में दो सिलेंडर हैं, तो आपको एक के बजाय दो सिलेंडरों की टेस्टिंग का खर्च उठाना पड़ेगा. इससे तीसरे साल के आपके मेंटेनेंस बिल में लगभग रु.1,500 से रु.2,000 का अतिरिक्त खर्च जुड़ जाएगा.

आपको कौन-सा CNG बूट सेटअप चुनना चाहिए?

अगर आप कार सिर्फ रोज़ाना शहर के छोटे-मोटे सफर, ऑफिस आने-जाने या स्थानीय कामों के लिए खरीद रहे हैं, तो मारुति सुज़ुकी डिज़ायर या फ्रॉन्क्स जैसी पारंपरिक कार एक समझदारी भरा आर्थिक विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत थोड़ी कम होती है, इसका माइलेज 28 से 31 km/kg से भी ज़्यादा होता है, और इसमें पीछे की तरफ पार्सल शेल्फ के साथ-साथ बूट (डिग्गी) में भी इतनी जगह होती है जहाँ आप अपने बैग और रोज़मर्रा की खरीदारी का सामान रख सकते हैं.

हालाँकि, अगर आपकी कार परिवार की मुख्य गाड़ी है—जैसे कि आप इसका इस्तेमाल वीकेंड पर हाइवे रोड ट्रिप के लिए करते हैं, बच्चों की स्ट्रॉलर (प्रैम) ले जाने के लिए करते हैं, या एयरपोर्ट से रिश्तेदारों को लाने-ले जाने के लिए करते हैं—तो टाटा या ह्यून्दे का ट्विन-सिलेंडर सेटअप लेना यकीनन एक बेहतर फैसला होगा.

ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस, CNG हैचबैक सेगमेंट में 260 लीटर की जगह के साथ सबसे बड़ा बूट स्पेस देती है. टाटा पंच और ह्यून्दे एक्सटर में आपको सामान रखने के लिए अच्छी जगह के साथ-साथ खराब रास्तों से गुजरने के लिए जरूरी हाई ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है. और अगर आप हाईवे पर ओवरटेकिंग की रफ्तार या परिवार के सामान रखने की क्षमता, किसी भी मामले में समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो टाटा नेक्सॉन चुनें; इसमें 321 लीटर का बूट स्पेस और एक दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है.