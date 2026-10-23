शहर में आने-जाने और वीकेंड पर हाइवे की सवारी के लिए 160 cc की छह बाइक्स: यूनिकॉर्न, पल्सर, अपाचे और अन्य

हालांकि 100 cc या 125 cc की बेसिक कम्यूटर मोटरसाइकिलें काफी किफायती (फ्यूल एफिशिएंट) हो सकती हैं, लेकिन लंबी यात्राओं के दौरान खुली सड़कों पर ये जल्दी ही अपनी क्षमता की सीमा तक पहुँच जाती हैं. दूसरी ओर, 250 cc जैसी बड़ी मोटरसाइकिलें हाईवे पर तेज़ रफ़्तार तो देती हैं, लेकिन इनका ज़्यादा वज़न और ज़्यादा ईंधन खपत करने वाले इंजन, शहर के ट्रैफ़िक में रोज़ाना ऑफ़िस आने-जाने के काम को काफ़ी थकाऊ बना सकते हैं.

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दूसरी ओर, एक अच्छी 160 cc बाइक इतनी हल्की होती है कि शहर की भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इसे आसानी से चलाया जा सके. साथ ही, इसमें इतना दम (मिड-रेंज पंच) भी होता है कि ज़रूरत पड़ने पर यह 85 से 95 kmph की रफ़्तार से आराम से चल सके. आज भारत के 160 cc सेगमेंट में कई बेहतरीन और व्यावहारिक विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का ज़िक्र हमने यहाँ किया है.

1. होंडा यूनिकॉर्न

कीमत: रु.1.16 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: यूनिकॉर्न (केवल एक विकल्प)

हो सकता है कि युवा राइडर्स होंडा यूनिकॉर्न के पारंपरिक डिज़ाइन और क्रोम एक्सेंट को पुराना मान लें, लेकिन इस पर 5 मिनट बैठने के बाद ही समझ आ जाता है कि यह हमेशा से भारतीयों की पसंदीदा क्यों रही है. इस बाइक में 162.7 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 13 bhp की ताकत और 14.58 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. यूनिकॉर्न की सबसे बड़ी खूबी इसका बेहतरीन इंजन है, जो 40 से 70 kmph की रफ़्तार पर भी हैंडलबार या फुटपेग्स पर लगभग कोई वाइब्रेशन पैदा नहीं करता है.

इसमें लो-एंड टॉर्क भी काफी अच्छा मिलता है, जिसका मतलब है कि आप शहर में 25 kmph की रफ़्तार पर बिना किसी इंजन नॉकिंग के, सिर्फ तीसरे गियर में ही बाइक चला सकते हैं. हाईवे पर, यूनिकॉर्न 80 से 85 kmph की रफ़्तार पर आराम से चलती है. इसकी लंबी और सपाट सीट पर काफी अच्छी पैडिंग है, जो चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, दोनों को बहुत आराम देती है. लेकिन ध्यान रखें कि इसका सॉफ्ट सस्पेंशन तेज़ रफ़्तार पर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर थोड़ा उछल सकता है.

2. टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V

कीमत: रु.1.15 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: सिंगल-चैनल ABS

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V, 160 cc सेगमेंट की सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर मोटरसाइकिलों में से एक है. इसका 159.7 cc का ऑयल-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन 'स्पोर्ट' मोड में लगभग 17.3 bhp की ताकत और 14.73 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इसे अपनी क्लास की सबसे दमदार मोटरसाइकिलों में से एक बनाता है. लेकिन जो बात अपाचे को सच में खास बनाती है, वह है इसकी अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता। इसमें तीन खास राइडिंग मोड दिए गए हैं: अर्बन, रेन और स्पोर्ट.

अर्बन मोड में, ईंधन की खपत को ध्यान में रखते हुए थ्रॉटल रिस्पॉन्स को कम रखा गया है, जबकि स्पोर्ट मोड खुले हाइवे के लिए बाइक के एक्सेलरेशन को बेहतर बनाता है. इंजन ने इसमें 'ग्लाइड थ्रू ट्रैफ़िक' (GTT) तकनीक भी दी है, जिसकी मदद से शहर के ट्रैफ़िक में बाइक पहले या दूसरे गियर में बिना थ्रॉटल दिए धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती है. वहीं, हाइवे पर अपाचे काफी तेज़ और फुर्तीली लगती है; यह बहुत आसानी से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसका एग्ज़ॉस्ट साउंड भी काफी दमदार और आकर्षक है. इसकी राइडिंग पोज़िशन थोड़ी स्पोर्टी है जिसमें शरीर हल्का सा आगे की ओर झुका रहता है, फिर भी यह वीकेंड पर हाइवे की लंबी राइड के लिए काफी आरामदायक है.

3. बजाज पल्सर N160 S

कीमत शुरू होती है: ₹1.34 लाख से (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट पल्सर N160 S

बजाज पल्सर N160 पुरानी पल्सर के आधार पर नहीं बनी है; असल में इसमें नई पीढ़ी का ट्यूबलर स्टील चेसिस दिया गया है. इसकी बॉडी को बहुत मजबूती से असेंबल किया गया है, और इसमें प्लास्टिक के उन ढीले हिस्सों की समस्या नहीं है, जिन्हें लेकर लोग अक्सर पुराने मॉडलों में शिकायत करते थे. इस मोटरसाइकिल में ऑयल-कूल्ड 164.5 cc का फोर-वॉल्व इंजन लगा है, जो 9,500 rpm पर 18.2 bhp की ताकत और 8,000 rpm पर 14.4 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

नया इंजन पिछले टू-वॉल्व इंजन की तुलना में काफी बेहतर और स्मूद है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल दिया गया है, जो अब 'रोड', 'रेन', 'स्पोर्ट' और 'ऑफ-रोड' जैसे राइड मोड के साथ-साथ 'क्रॉल टेक' की सुविधा भी देता है. इसके एग्जॉस्ट की जानी-पहचानी आवाज़ गाड़ी को एक अलग ही पहचान देती है. साथ ही, इस इंजन में इतनी ताकत है कि शहर के ट्रैफिक में आपको बार-बार गियर बदलने (डाउनशिफ्ट करने) की ज़रूरत नहीं पड़ती. हाइवे पर भी, यह इंजन बिना किसी दबाव या शोर के 90 kmph की रफ्तार से आराम से चलता रहता है.

अंडरबेली एग्जॉस्ट की वजह से बाइक का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे तेजी से लेन बदलते समय बाइक का बैलेंस न्यूट्रल और अनुमान के मुताबिक बना रहता है. सबसे महंगे SS वेरिएंट में अब बड़ा फ्रंट ब्रेक रोटर दिया गया है. साथ ही, इसमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलता है, जो बेहतर ब्रेकिंग परफॉरमेंस देने के साथ-साथ तकनीक के जरिए ज्यादा सुविधा भी देता है.

4. हीरो एक्सट्रीम 160R 4V

कीमत: रु.1.27 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: एक्सट्रीम 160R 4V (स्टैंडर्ड)

हीरो एक्सट्रीम 160R 4V में 163.2 cc का एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 16.86 bhp की ताकत और 14.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह सारी पावर एक सटीक 5-स्पीड गियरबॉक्स के जरिए पहियों तक पहुँचती है. एक्सट्रीम 160R 4V की एक खास खूबी इसका हल्का वजन और फुर्ती है. लगभग 149 kg वजन वाली इस बाइक को चलाते समय यह बहुत ही हल्की महसूस होती है. शाम के भारी ट्रैफिक में इसे आसानी से निकाला जा सकता है, जिसमें बहुत कम शारीरिक मेहनत लगती है, और इसका अगला हिस्सा हर समय काफी स्थिर रहता है.

शुरुआत में यह काफी तेजी से आगे बढ़ती है और 4.5 सेकंड से भी कम समय में 60 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है. वीकेंड पर हाईवे की यात्राओं के दौरान, इसका सस्पेंशन सड़क के जोड़ों (expansion joints) को काफी अच्छे से संभाल लेता है, जिससे 95 kmph की रफ्तार तक भी मोटरसाइकिल स्थिर बनी रहती है. हालाँकि इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक कुछ प्रतिस्पर्धी मॉडलों के मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन मोटरसाइकिल का शानदार थ्रॉटल रिस्पॉन्स हर राइड को वाकई मजेदार बना देता है.

5. सुज़ुकी जिक्सर

कीमत: रु.1.37 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्टैंडर्ड

जो लोग चेसिस बैलेंस और बेहतरीन इंजीनियरिंग को अहमियत देते हैं, उनके लिए सुज़ुकी जिक्सर हमेशा से पसंदीदा रही है. इसमें एयर-कूल्ड 155 cc का टू-वॉल्व इंजन लगा है, जो 13.4 bhp की पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. भले ही कागज़ पर ये पावर के आंकड़े बहुत ज़्यादा न लगें, लेकिन जिक्सर की बॉडी इतनी स्टेबल है कि यह बाकी खूबियों की कमी को पूरा कर देती है. सुज़ुकी ने इसमें 41 mm के मोटे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 140-सेक्शन का चौड़ा रियर टायर दिया है.

80 kmph की रफ़्तार से ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलते समय, बाइक का अगला हिस्सा बिल्कुल भी अस्थिर नहीं लगता. चौड़ा हैंडलबार राइडर को बेहतर कंट्रोल देता है, और लंबी यात्राओं के दौरान स्प्लिट सीट पीछे बैठने वाले यात्री को अच्छा सपोर्ट देती है. इसका इंजन बहुत ही शानदार और रिस्पॉन्सिव है; यह हर तरह की स्पीड पर स्मूथ चलता है और अलग-अलग तरह की राइडिंग कंडीशन में 45 से 48 kmpl का माइलेज देता है. इसमें भले ही अलग से राइडिंग मोड या स्लिपर क्लच न हों, लेकिन इन चीज़ों के न होने से भी जिक्सर के बेहतरीन मैकेनिकल बैलेंस और मोड़ों पर मिलने वाले भरोसेमंद कंट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ता.

6. यामाहा MT-15 V2

कीमत: रु.1.65 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: मेटैलिक ब्लैक

अगर हम कीमत और परफॉरमेंस, इन दो पहलुओं की बात करें, तो 150 cc कैटेगरी में यामाहा MT-15 V2 सबसे ऊपर आती है. इसमें सुपरस्पोर्ट R15 वाला ही इंजन लगा है - 155 cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन, जिसमें 'वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन' (VVA) तकनीक दी गई है. यह इंजन इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 18.1 bhp की ताकत और 14.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ एक बेहतरीन 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी शामिल है.

MT-15 V2 को चलाने का अनुभव काफी शानदार है. 7,000 rpm से नीचे, यह एक आम सिटी बाइक की तरह चलती है और 48 से 52 kmpl तक का माइलेज देती है. लेकिन जैसे ही आप 7,400 rpm के पार जाते हैं, VVA कैम प्रोफ़ाइल एक्टिव हो जाती है और बाइक को जबरदस्त पावर मिलती है, जिससे यह आसानी से 110 kmph से भी तेज़ रफ़्तार पकड़ लेती है. इसके अलावा, मजबूत एल्युमिनियम स्विंगआर्म और डेल्टाबॉक्स फ्रेम की मदद से, यह किसी ट्रैक बाइक की तरह ही मोड़ों पर बेहतरीन परफॉरमेंस देती है. इसमें लगे गोल्ड-एनोडाइज़्ड 37 mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं, जबकि ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स इसकी सुरक्षा को और बेहतर बनाते हैं. हालाँकि, एक बात का ध्यान रखें: पीछे की सीट (पिलियन सीट) बहुत छोटी है, जो केवल शहर के अंदर छोटी दूरियों के सफर के लिए ही ठीक है.