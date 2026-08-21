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स्कोडा काइलाक स्पोर्टलाइन रु.11.32 लाख में हुई लॉन्च

नए स्पोर्टलाइन ट्रिम में ब्लैक-आउट हाइलाइट्स दिए गए हैं और यह सिग्नेचर+ और टॉप-स्पेक प्रेस्टीज ट्रिम्स के बीच की जगह लेता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 21, 2026

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हाइलाइट्स

  • नई स्पोर्टलाइन, काइलाक का सातवां वेरिएंट बन गई है
  • इसमें बाहर और अंदर ब्लैक-आउट डिटेल्स दी गई हैं
  • यह 6-स्पीड MT और 6-स्पीड AT, दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी काइलाक रेंज में नया स्पोर्टलाइन वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹11.32 लाख (एक्स-शोरूम) है. मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों विकल्पों में उपलब्ध यह नया वैरिएंट सब-कॉम्पैक्ट SUV को एक डार्कर और स्पोर्टी लुक देता है, साथ ही इस अपडेट से एंट्री-लेवल काइलाक रेंज में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

Skoda Kylaq Sportline Trim Launched 1

काइलाक स्पोर्टलाइन वैरिएंट के 1.0 TSI मैनुअल वर्शन की कीमत ₹11.32 लाख है, जबकि ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत ₹12.32 लाख है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इसके जुड़ने के साथ, अब काइलाक लाइन-अप में सात ट्रिम लेवल शामिल हो गए हैं: क्लासिक, क्लासिक+, सिग्नेचर, सिग्नेचर+, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज+.

Skoda Kylaq Sportline Trim Launched 3

रेगुलर काइलाक के मुकाबले स्पोर्टलाइन में कई विज़ुअल बदलाव किए गए हैं. इसके ORVM, फ्रंट और रियर डिफ्यूज़र और दूसरे हिस्सों को ब्लैक फ़िनिश दिया गया है, साथ ही इसमें 17-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील और ब्लैक डुअल-टोन रूफ़ भी मिलती है. पीछे की तरफ़, इसमें फ़िनलेट्स वाला स्पॉइलर दिया गया है, जबकि स्पोर्टलाइन बैज और C-पिलर स्टिकर इस नए वैरिएंट को रेंज के बाकी मॉडल्स से अलग बनाते हैं.

 

जो खरीदार और ज़्यादा स्टाइलिंग चाहते हैं, उनके लिए स्कोडा एक खास 'स्पोर्टलाइन एक्सेसरीज़ पैक' भी दे रही है. इसमें फ्रंट बंपर कॉर्नर गार्निश, डार्क-क्रोम ग्रिल गार्निश, स्कोडा लोगो वाला फेंडर गार्निश और ग्लॉसी-ब्लैक बॉडी-साइड मोल्डिंग शामिल हैं.

Skoda Kylaq Sportline Trim Launched 2

गाड़ी के अंदर भी ब्लैक थीम जारी है, जिसमें छत, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के ट्रिम गहरे शेड में हैं. सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, हेडरेस्ट पर स्पोर्टलाइन ब्रांडिंग और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है, साथ ही स्पोर्टलाइन ट्रिम में एल्युमीनियम पैडल भी मिलते हैं.

Skoda Kylaq Sportline Trim Launched 4

इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8.0-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

काइलाक स्पोर्टलाइन में 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 114 bhp की ताकत और 178 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक का ऑप्शन दिया गया है.

 

काइलाक रेंज में सिर्फ़ स्पोर्टलाइन ही नया अपडेट नहीं है. स्कोडा ने एंट्री-लेवल क्लासिक, क्लासिक+ और सिग्नेचर वैरिएंट्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर डिफॉगर भी जोड़े हैं. अभी काइलाक की कीमतें रु.7.59 लाख से रु.12.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं.

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